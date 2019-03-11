美股最長牛市10年了！這支美妝股翻70倍

▲美股波牛市於3月9日屆滿10周年。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

從上一次金融海嘯復甦到現在，美國股市史上最長的一次牛市於9日過了10歲生日，在這之中，標普500指數（S&P 500）價值翻漲了3倍，其中更有公司股票收益率達到7000%。雖然目前美股漲勢仍持續，但不確定性也仍然存在。

據《路透社》報導，全球在2008年面臨金融海嘯突擊，全球股市紛紛重挫，標普500指數更是在2009年3月6日下跌至666.79點，這個跌點被稱為「魔鬼低點」（devil’s low），股市隨後逐漸上揚，3月9日回升至676.53，股市也就此展開長達10年的牛市。標普500指數在今年3月8日以2743.07點作收。

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美國聯邦儲備委員會透過資產購買和最低利率促進了經濟從金融海嘯中復甦，同時也為牛市延續提供不小的助力。美國總統川普在2018年透過企業減稅政策來帶動股市上漲，但在去年年底時市場擔心牛市即將結束，而引發一波股市震盪，全球股市皆因此下挫，但隨後逐漸回穩，回復漲勢。

報導提到，猶他彩妝&香水沙龍（ulta beauty）公司的股票與2009年3月9日相比，其股票收益率達到7000%，股價相當於飆漲70倍，居標普500指數之冠，其次是串流影音服務公司Netflix，其股票收益率也達到超過6000％。但也不是每間公司都如此幸運，電信公司CenturyLink自2009年3月9日牛市開始以來，股價下跌近50％，是標普500指數中表現最差的。