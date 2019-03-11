運動行銷正夯　台灣精品跑進杜特蒂總統故鄉

▲台灣精品在菲律賓Davao國際馬拉松攜手投身公益活動。（圖／貿協提供）

財經中心／綜合報導

菲律賓Davao國際馬拉松(Davao International Marathon 2019)於10日正式展開，我國也派出由台灣精品帶領11家獲獎產品的優質企業現場展出，成為馬拉松現場規模最大、最吸睛的展示區，台灣精品更邀請到當地超人氣歌手Kyle Echarri擔任站台貴賓，也令現場陷入一陣瘋狂，在台灣精品展示區域都是滿滿的人潮。

外貿協會副秘書長王熙蒙於現場媒體受訪時表示，透過與Davao國際馬拉松的合作，將獲得台灣精品獎的優質產品帶到現場，除了讓市民體驗臺灣產品的魅力外，也希望藉由這個平台創造菲律賓與我國業者更多的合作機會，從今天現場滿滿的人潮來看，絕對是一個好的開始。」

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貿協說，Davao國際馬拉松為Davao市政府大力支持馬拉松賽事，今年是第二年舉辦，共吸引跑者及民眾約3600人共襄盛舉，台灣精品特別帶來「精緻生活」的概念，帶領11家優質企業前往設立體驗專區，透過居家樂活、ICT、運動休閒及車用五金等四大類別的呈現，與當地業者及民眾分享「精緻生活」的體驗。

現場最受當地民眾青睞的就是ASUS產品，賽後參觀的跑者Melissa C. Inchoco表示「第一次接觸到臺灣的產品，讓我覺得整體非常有質感，很嚮往台灣精品體驗專區打造的生活風格，希望有一天我能實際到臺灣去看看」。

企業派員代表冠馳泳鏡林昀萱表示「第一次跟著台灣精品來Davao試水溫，充分感受到市場的熱絡氣氛，以前是以馬尼拉為主，這次透過台灣精品的安排，已經有接觸到幾個潛在合作對象，這次的推廣成效可以預期」。

▼ 菲律賓Davao國際馬拉松台灣精品體驗專區人氣爆棚，吸引近3,600人參觀。（圖／貿協提供）