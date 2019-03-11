　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

未來Family／矽谷教父前史丹佛校長漢尼斯：培養孩子成為終身的學習者

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 。（圖／未來Family）

文 / 張德齡

矽谷是全球高科技的發源地，引領的創新與突破深深影響全世界，位於矽谷中心的史丹佛大學，因地緣關係成為學子夢想的學校。有著「矽谷教父」之稱的漢尼斯博士（John L. Hennessy)，擔任校長長達16年，是美國大學校長平均任期的兩倍，也是史丹佛大學最會募款的校長。兩年前他退休，目前擔任Google母公司Alphabet董事長。

漢尼斯25歲就當上史丹佛大學助理教授，雅虎、Google的創辦人都是他的學生。他曾經兩度創業，創立了美普思科技公司（MIPS Technologies,Inc.），以及與台裔科學家孟懷縈博士共同創辦創銳訊公司（Atheros Communications），後者以31億美元被通訊大廠高通併購。

漢尼斯有許多來自台灣的學生，也曾多次造訪台灣。不久前，他的新書《這一生，你想留下什麼？──史丹佛的10堂領導課》（Leading Matters，Lessons from My Journey）在台灣出版，受到極大的迴響。這次漢尼斯士特別接受《未來Family》的越洋專訪，談世界頂尖大學選擇學生的條件，以及未來教育的趨勢與方向。身為父親，他認為世界上最難的工作就是當父母，他也給予父母重要的建議，特別對閱讀的重視，是父母給孩子最珍貴的禮物。以下是專訪的精華：

請繼續往下閱讀...

學生必須對學習充滿熱情、努力學習新事物

Q：史丹佛是全世界頂尖大學，你們在招生上有沒有特定的指標？希望招收的是具備哪些特質的學生？

A：我們希望我們的學生對學習充滿熱情，並且能夠充分利用學校提供的機會與資源，努力學習新事物，以及在某個領域投入更深層的研究與專精。這也是在任何環境下都能成功的首要特質。

因此除了課業成績表現之外，他們也是不同領域的佼佼者。例如我們有學生熱衷紀實攝影，有學生贏得科學競賽優勝，有學生已經在生物實驗領域中有特殊貢獻，有學生贏得全國辯論比賽的殊榮。我們挑選學生不針對特定標準，而是看學生是否在某個領域努力達到卓越的表現。

Q：過去幾年，招生是否改變？尤其是國際學生的素質上有沒有什麼變化？

A：在我當校長的任內，提出擴大招收大學部國際學生的比例。這對於美國本地學生和國際學生都是互相學習的好機會。

通常在研究所的國際學生比例較高，大約三分之一，其中包括台灣、中國、印度等很多亞洲學生。過去幾年，我們看到愈來愈多國際學生來申請大學部。和過去20年相比，我發現華裔學生的英文程度愈來愈好。過去如果你來念工程類的研究所，即使你的英文程度普通，也可以過得去；但如果你來念大學部，光是英文、歷史等共同科目，英文不好絕對吃不消。但如今，現在國際華裔學生英文程度好，便可以有更好的成就。

Q：現代父母普遍工作忙碌，如何兼顧家庭教育？你的經驗是？

A：現在社會因為專業分工，也許爸爸媽媽整天要上班、加班，比較難像我小時候。我自己的方法是，盡量做。我在兩個孩子幼兒園、小學時，每天晚上下班都會講三、五個故事給他們聽，一直到小學畢業都還常講。除了陪著他們講故事之外，也玩遊戲。

他們還小時，我白天只要得了空，就會跑去看他們上課，隔著窗戶偷看，有時也跟老師聊聊天。小孩如果發現我在偷看，都很高興。我以前也會參加學校的家長會。

未來需要的是應變、與時俱進的能力

Q：你是教育家，也是人工智慧AI專家，面對AI時代的來臨，你如何看未來的教育？

A：我認為，人工智慧革命類似過去的工業革命，有些工作將被取代，但卻可以創造出新的工作機會。不同的是，這次革命發生的速度將會比過去更快。過去工業革命，許多電力資源的基礎建設尚未完備，需要更多的時間建構，而現在，全世界所有網路資源已經連結成形，準備就緒，改變隨時可發生。

對教育工作者而言，我們的挑戰是提供教育資源與平台，供應因為新工作需求而產生的在職教育。在未來的時代，終生教育已經不是一件奢侈品，而是基本需求。人的一生需要不斷的再進修。

在我父親的年代，一生就只做一種職業；到了我的年代，人們也會轉換跑道；但是下一個世代，他們將不只是換個工作，而是職涯會有多次轉變。我們必須思考如何建立教育機制，幫助他們學習未來所需的技能，這需要更多的教育資源和整合。

Q：未來將有更多的不確定與挑戰，家長應該如何教育孩子，以因應未來的改變？

A：最重要的是，在人生中前21年所受的教育，只是個基礎。家長能給孩子的，就是培養他們成為「終身的學習者」。培養孩子在人生中的不同階段，有信心走出去學習新的事物。當你的孩子在35歲、40歲必須面對職涯轉變時，能夠有自信學習全新的技能、全新的知識。

我們也努力思索這種改變，過去我們教導學生核心知識技能，例如如何寫作、如何編程等等，但是未來的科技知識都會改變，未來十年和今日所使用的將會不同，就像過去程式語言C++、Java、Java Script、Python……，改變得非常迅速。現在我們要教導學生的，不只是成為專精Java程式設計師，我們希望能教導他們如何更有效從Java轉換為Python程式設計師，這就是他們未來需要的能力。我們必須培養學生如何應變、與時俱進的能力，而不只有撰寫程式語言。這也正是現在我們需要提供的教育。

閱讀，並讓孩子對世界充滿好奇

Q：你在書中提到母親的教養方式，尤其是啟發閱讀深深的影響你，能否給父母一些教養的建議？

A：兩件事情我覺得非常重要，第一就是好奇心，讓孩子對這個世界充滿好奇。這可以從大量的閱讀和生活中許多學習得到啟發。同時給予孩子能夠嘗試新事物的信心，願意嘗試而不被阻擾，即使過程中會有挫折、會失敗，教導孩子如果有需要，他們可以求助，不要害怕承認失敗。

第二就是閱讀。閱讀真是一份珍貴的禮物。在我還很小的時候，母親就會唸故事給我們聽。我自己當了父親後也如此，我的兩個孩子在上幼稚園前已經開始閱讀，我和太太每晚輪流唸故事，包括許多經典如：《月亮，晚安》（Good night，Moon）、「蘇斯博士系列書」(Dr. Seuss’s Collection)、《逃家小兔》（The Run Away Bunny）。讓孩子習慣閱讀，進而激發閱讀的熱情。這件事非常重要！孩子不只吸收書中的知識，同時享受閱讀，在書中找到生命的價值與不同生活經驗。

領導力不是指揮別人做事，而是為人服務

Q：你的新書《這一生你想留下什麼？──史丹佛的10堂領導課》談的是領導力，父母應該如何從小培養孩子的領導能力？

A：我覺得父母可以做的，是幫助他們建立關係。領導力不是指揮別人做事，而是為人服務，應該要孩子認知那種服務型的領導模式。幫助他們擁有同理心，看到團體中他人的需求。我相信這種領導模式是漸進式的，必須一步一步慢慢建立起來。

在我的經驗中，如果一個人沒有任何領導經驗，一下跳到更大的位置，往往容易失敗。一定要先從小問題開始，慢慢解決大問題。我們需要給孩子更多的機會練習，也代表著他們或許會犯錯，但一定得給機會，從很小的事情開始做起。

※延伸閱讀：

1.食育達人分享2〉教育博士陳美齡：4個方法，教孩子健康的飲食

2.這個世界，從來就不缺乏攻擊；最重要的不是別人，而是你和孩子，只要你和孩子快樂

3.孩子的「嫌棄病」是大人嬌慣出來的，父母可以不要孩子的回報，但必須要教會孩子懂得惜福和感恩

4.想教孩子管理情緒，卻只跟他說「不要哭！別生氣！別難過！」？正確的情緒教育將會影響孩子的一生

5.父母要以身作則，6歲以前一定要培養孩子「聆聽別人說話」的能力！

▲▼ 。（圖／未來Family）
 

ET快訊
快訊／南韓歌手鄭俊英非法偷拍女子：被害人多達10名
影／ATM存錢後方男持刀搶走1萬　瞄「戶頭餘額」冷笑還她
快訊／衣航空難黑盒子已尋獲！失事前「機尾起火」
快訊／蔡英文國安會議提：反制大陸「一國兩制台灣方案」指導綱領
獨／行政院防虐童「兒少法」修正版本沒進立院

關鍵字：未來Family

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

存款3萬遭到行員嗆「80歲老人」　土銀道歉了

綠能二度傳延後薪資發放　大同旗下子公司連環爆

華南金股利上看1.1元　投資台股擬再加碼高股息股

勝利涉性買賣YG市值蒸發32億　K-pop類股一片慘綠SM也遭殃

財訊／緯穎大爆發　緯創持股卻減半的祕密

遠見／教育新南向政策變調　從四贏變全輸？

先探／特斯拉出怪招　供應鏈怎麼接招

未來Family／矽谷教父前史丹佛校長漢尼斯：培養孩子成為終身的學習者

Smart智富／國際級的在地化研究　復華、柏瑞二連霸團隊研究獎

先探／內需股抬頭 這三檔趕上潮流

不滿被叭！機車騎士拿磚塊砸車　泰版蹦蹦哥囂張1分鐘反被打趴

大鬍子變性爸竟意外懷孕生子！　不畏別人眼光親子互動超有愛

網紅打造巨大「斷軌」迴轉壽司 繞一圈等超久他崩潰：快上菜啦

和臨終老貓用印記約定：當我小孩 師傅幫剛出生兒子剃頭...她秒落淚

鄧紫棋《安靜》唱到一半　王嘉爾現身「摟肩、牽手」暖炸！

《原創》女選手被淘汰淚崩發怒　蕭敬騰「聽過我的歌嗎」她答不出

街頭暴力！高雄警凌晨獲緊急報案 快打部隊3分鐘抵達愣原地...是局長

嫌開贓車拒捕！美警狂開15槍　近距離擊斃網怒：根本謀殺

潘瑋柏「找謝金燕」全場笑翻　一秒回神怒喊：我要提告！

火車上吃肉包！遭隔壁柴柴逼視 見最後一口下肚「笑容逐漸母湯」

存款3萬遭到行員嗆「80歲老人」　土銀道歉了

綠能二度傳延後薪資發放　大同旗下子公司連環爆

華南金股利上看1.1元　投資台股擬再加碼高股息股

勝利涉性買賣YG市值蒸發32億　K-pop類股一片慘綠SM也遭殃

財訊／緯穎大爆發　緯創持股卻減半的祕密

遠見／教育新南向政策變調　從四贏變全輸？

先探／特斯拉出怪招　供應鏈怎麼接招

未來Family／矽谷教父前史丹佛校長漢尼斯：培養孩子成為終身的學習者

Smart智富／國際級的在地化研究　復華、柏瑞二連霸團隊研究獎

先探／內需股抬頭 這三檔趕上潮流

安心亞合約到放生《念大學》？　後5集腰斬全卡這關

S2O泰國潑水節電音趴來台！大佳河濱公園「360度噴水系統」HIGH爆

瑞莎塞不進童裝泳衣　改用小孩罩衫防曬又時髦

快訊／南韓歌手鄭俊英非法偷拍女子：被害人多達10名

鄧紫棋遭控「貪財」　簡莉穎痛批潘恆旭：荒謬、嘴炮、很會演！

天冷賴床！　乾草堆上長出「2團毛球」：今日不見客～

投入桃園2020立委選舉　黃世杰：正視高齡少子化衝擊

王世堅：別「罷黜百獸，獨尊貓熊」　石虎、台灣黑熊更值得被重視

北捷驚見方塊頭！90°直角「12級風吹不動」：弄2Hrs　背後心酸原因曝光

「記者看到社會底層」台東記協勸募建材　助火災祖孫重建家園

財經熱門新聞

華映：將大量解雇約2500名員..

潤泰全楊梅廠關廠　工會控疑點重..

賣祖產輕鬆獲利　謝金河：台土地..

史上最大虧損！16家金控海外投..

談台灣人才　陸IC董座：便宜呀

小資想零股致富靠「績優金融股」..

靠存股、存債2招雙管齊下　晉升..

春雨過境水庫進帳多　2.1億噸..

《還願》暗藏6大錯誤理財觀

年領32個月薪工程師　在台積電

影／特斯拉「砍半價」啟動平民化..

陸半導體新貴戴偉民首談貿易戰

倒閉潮再現 美國一周關500間..

美股最長牛市10年了！這檔個股..

更多熱門

相關新聞

林為千、蔣佩蓉這對理工背景的夫妻檔，參與美國名校招生實務多年。在教育教養自己孩子的過程中，兼具很感性的做法，符合了MIT選擇學生的要求：多元、自我特色、自主。

沈佳慧：看金庸也看社論　每日閱讀不間斷

邱子茵：刻意練習並閱讀小說

數位孩子，寫作怎麼教？

未來教育的關鍵： 培養孩子再學習的能力

讀者迴響

發燒話題

王金平 勝利退演藝圈 311地震 衣索比亞空難 鄧紫棋 王令麟 錦戶亮 大S汪小菲 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 滾滾紅塵 王令麟 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 王令麟 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 動物王國 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 王令麟 邵庭 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 王令麟

熱門新聞

29歲醫商場跳樓亡　警找到原因了

撿到手榴彈炫耀　下秒直播慘死畫面

叮嚀臨終喵「當小孩」　二寶剃頭藏洋蔥

高雄飯店玻璃超乾！遠視妹拍9秒影片笑壞網

吃不胖神話GG！45kg大胃王正妹「臉腫成肉餅」

快訊／勝利IG親自發表聲明：現在退出演藝圈

買過4台TOYOTA的鐵粉試駕新RAV4

飯裡常有蟑螂…夫崩潰求離噁妻！

女店員問一句　他小鹿亂撞下秒超糗衝出門外

麻醉醫甩妻女衝醫院救人！車竟被拍：PO網公審

陳珮騏消失八點檔　認了劃休止符

元元撞臉《玩很大》女神！相似度99%

4歲兒上學遭罰天天哭　父看影帶：心都碎了

甘蔗吸管可分解？他實驗半年揭曉答案

法航客機引擎熄火　500乘客狂祈禱

更多

最夯影音

更多

不滿被叭！機車騎士拿磚塊砸車　泰版蹦蹦哥囂張1分鐘反被打趴

大鬍子變性爸竟意外懷孕生子！　不畏別人眼光親子互動超有愛

網紅打造巨大「斷軌」迴轉壽司 繞一圈等超久他崩潰：快上菜啦

和臨終老貓用印記約定：當我小孩 師傅幫剛出生兒子剃頭...她秒落淚

鄧紫棋《安靜》唱到一半　王嘉爾現身「摟肩、牽手」暖炸！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面