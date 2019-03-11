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Smart智富／國際級的在地化研究　復華、柏瑞二連霸團隊研究獎

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▲▼ 。（圖／記者Smart智富雜誌(鄭皓中)攝）
文／Smart智富雜誌　鄭　杰

2019年「Smart智富台灣基金獎」股票及固定收益型基金團隊研究獎出爐，今年由復華投信及柏瑞投信再度蟬聯獲獎，由今年入圍的6個團隊激烈競爭中勝出，雙雙達成二連霸。

復華投信是股票型基金團隊研究獎的常勝軍，分別在2009年、2015年、2018年以及2019年4度獲獎，今年更是成就二連霸的佳績，可說是國內股票研究團隊的王者。

評審團隊對於復華股票研究團隊整體的完整性，以及為提升研究品質而大量投入資源，印象深刻，認為復華投信是國內少數在人力部署、研究效率上都已經做好準備邁向國際競爭水準的公司。

評審團主席、台灣大學財務金融系教授邱顯比讚許：「復華的股票投研團隊基本上已是非常有組織的大兵團，具有一定規模水準的研究人力和投資流程，特別是非常願意投入預算支持研究，企圖心十足，是逐步邁向具有國際競爭力的公司」。

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柏瑞投信2018年初次獲獎，2019年則再度獲得評審團一致青睞。相比復華股票研究團隊的大軍團，柏瑞固定收益研究團隊偏向小而美，但其在台灣的研究人員雖然僅有6人，但是充分運用來自於母集團的全球資源，且再衡量台灣投資人偏好，打造深入在地需求的投資策略與產品。

評審團成員、淡江大學財金系教授林蒼祥形容，「食材雖然是來自於國外，但是柏瑞團隊炒出了在地特色的風味」。

以下為兩家獲獎投信的基本資料、獲獎理由和團隊特色：

復華投信》股票型基金團隊研究獎
◎公司管理資產規模：3,765億元
◎股票型基金規模：570億元
◎股票基金發行檔數：16檔
◎股票研究團隊人數：66人

獲獎原因及特色
1.自行開發具備即時且效率的投研管理資訊系統，從出訪行程、績效、投資資訊至研究報告完整掌握，系統化管理海內外投研團隊，即時掌握研究員推薦績效，並且提供基金經理人投資建議。

2.股票研究團隊人數達66人，團隊規模較前一年增長18%，2018年度投研團隊出訪達258人次，其中股票投研團隊出訪逾200人次，出訪國家累積達41國，投入龐大預算支持深入了解投資標的。

3.透過模組，依客觀指標、系統化判斷股市所處多空循環、特徵以及因應投資策略，長期績效良好，加上操作策略獲政府信賴，成勞退基金最大委託金額之投信公司，代操金額達1,049億元，代操時間達17年以上。

柏瑞投信》固定收益型基金團隊研究獎
◎公司管理資產規模：2,199億元
◎固定收益型基金規模：430億元
◎固定收益基金發行檔數：6檔
◎固定收益研究團隊人數：6人

獲獎原因及特色
1.本土投資團隊充分整合集團國外團隊的豐沛資源，但並不完全複製國外團隊的操作策略，而是在產品、投資策略中加入台灣投資人風險偏好考慮，設計出最適合台灣投資人的策略以及產品。

2.具備有特色且能動態調整的避險策略，依據避險成本設定不同的中性避險比率，靈活控制避險比率在10%～60%之間，當避險成本大漲時，可降低對於操作成本的衝擊。

3.產品線相對豐富完善，提供投資人更全面的選擇，且中長期績效穩健，3年期年化報酬多為正報酬。

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關鍵字：Smart智富，智富月刊，小學徒靠存股　滾出1400萬，國際級的在地化研究　復華、柏瑞二連霸

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