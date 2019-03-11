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理財周刊／劉依沛：善用金錢能量，創造人生幸福

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文．洪寶山

沒錢很痛苦，有錢也不見得快樂，如何看待金錢與自己的關係，過一個健康快樂的人生，心理諮商師及生活理財作家劉依沛說到，「金錢是一種能量，可以轉換為任何一種形式，包括有形和無形的東西，幫助我們實現人生夢想。」新的一年開始，讓我們重新檢視自己和金錢的關係，讓每一分錢花在該花的地方，成就更好的人生。

金錢和心理有什麼關係？俗話說，錢不是萬能，但是沒錢萬萬不能，沒錢很辛苦，但是有錢也不見得快樂。劉依沛認為，每一個人心裡都有一個小孩，都會有情緒化反應，而每一個反應，都有根源所在，就是內心的不安全感，就像是有些人不停的買衣服，卻永遠穿不出她希望的形式，這時她應該停止買衣服，並檢討不安全感的原因在哪裡。

▲圖片來源「理財周刊」提供▼ 。（圖／記者理財周刊攝）

讓金錢流向跟夢想一致

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劉依沛提到在諮商時碰到的案例，她說，有一個上班族Ａ先生來自於雙薪家庭，夫妻兩人都是高階主管，沒有小孩。Ａ先生最大的夢想就是擁有一間獨棟別墅，可是他工作十多年，想要買台北市以外二、三十坪的房子，頭期款存了十多年，都還沒存到，最後還負債百萬。

她在晤談時發現，Ａ先生不是賺不了錢，而是他跟金錢的關係處得不好，因為他的家庭、他自己對於物質有強烈的情緒飢渴，這飢渴造成他喜歡跟別人比較，所以他的錢都花在跟夢想背道而馳的東西上，因此沒有辦法完成自己對人生的承諾。

不安全感的原因，大都來自於自己內心的匱乏，「別人有的，他沒有」，就像Ａ先生迷失在對自己過度的期望或別人對自己的壓力，其實，他應該把內心最大的需求抓出來，然後往這個目標前進。劉依沛認為，最簡單的方法就是檢視自己花的每一塊錢背後的能量與熱情，是不是跟自己的人生承諾一致，每年檢視一次目標是最好的，因為當你的目標開始慢慢明朗化時，金錢只是一個工具，幫助我們去實現夢想而已。

六個幸福帳戶 實現夢想人生

對於人生夢想，劉依沛提出幸福帳戶的觀念。她說，人生就像一個銀行，每一個人都是銀行的CEO，而這人生銀行有六個帳戶，包括價值、實現、人際、金錢、健康、能量，每個帳戶都有盈利和虧損，總值就是人生的資產負債表。現在很多人都只注重金錢的營利，容易忽略健康、人際或個人實現，劉依沛提醒讀者，生活中的財富，要盡量做到均衡，平常可以零存整付的方式，跟家人分享、孳生利息，這些投資報酬率都掌握在自己的手上。

什麼叫做零存整付？劉依沛解釋，有些東西我們可能無法一下子達成，譬如說，人際、健康，平常固定要有一段時間去鍛鍊身體，或參加社交活動，就跟存錢一樣，可以用分期付款的方式，一開始要犧牲時間、體力，但是，最後它會一筆付給你，甚至有時還會孳生利息。

劉依沛說自己過去比較偏重金錢帳戶的追求，健康帳戶比較虧空，因為那時常常熬夜寫稿，就像ATM一樣一直不斷的提取，所以她現在開始在健康上面著墨，每天抽空靜坐和調息，去學肚皮舞柔軟筋骨，把身體拉到比較均衡的狀態。她建議讀者，現代人壓力太大，因此每天都要定存一些幸福，適度消除緊張、壓力，她說自己每天靜坐半小時，有時間自己跟自己對話，其實也是給自己幸福。

每天定存幸福卡，還可以把能量傳給別人。劉依沛分享，有一年冬天，她去北京雍和宮旅遊，一群人要過橋，往來的人互不退讓，有一個小朋友被推擠，跌落橋下，冬天很冷，橋下都結冰，突然間，就看到一位遊客連羽絨衣都還沒脫，就丟下手機，跳到河裡救人，把小孩救上來之後，才是最冷的，當時橋到車子的距離大約要半小時路程，橋上的這一群人就圍著這一位勇士，每人脫一件衣服給他，讓他換上保暖，那一天她覺得很開心，因為每個人都定存了一些幸福。

善薪 做有益於他人的事

過去幾年，劉依沛的理財著作偏重在技巧及實務面，這一兩年，她以自己對生命的體悟，慢慢轉向心靈理財的書寫，《善薪》一書，即是在探討心靈和金錢的關係。什麼是「善薪」呢？就是在賺錢的時候，還可以提供別人方便，改善生活品質，有益於自己，也有益於別人，就叫做「善薪」。

劉依沛說，過去她寫理財書，可以為銷售量而寫，但是現在她下筆時，會去思考，什麼是對大家有益的，以及對讀者有什麼深遠的影響，這樣會不會只利他而不利己…等等，劉依沛說，當你做有益於別人的事，別人會因為你的善行善心，也會希望你的事能夠成功，相對來說，你的貴人就會越來越多。

擴大來說，企業和員工在做服務時，可以多一個思考，「如何讓世界更美好？」譬如說知名戶外運動品牌The North Face的創辦人湯普金斯(Douglas Tompkins)，他在智利買了一塊土地，非常大，大到很多人以為他買那塊地要汙染環境用，或蓋研究基地，當地農民很憤恨，當他的飛機飛過時，就想用槍把他打下來。但是他退休之後，卻把這塊地捐給智利政府，希望蓋一整片的森林，改善世界的空氣。

劉依沛表示，湯普金斯捐贈森林的舉動讓自己很感動，有時候我們也可以在人生中做些規劃，去改善別人的生活。有些人看了《善薪》這本書，覺得做一些事情好像為了什麼目的，其實，在做一些事情的時候，完全沒有目的去做，回報會更大。
她更鼓勵朋友，不要吝惜給別人，英文有一句話「TO GIVE IS TO GET」，GIVE就是投資，GET就是利潤，有投資就有利潤，因為「富有不一定是金錢上的富有，心胸夠寬大，可以為別人帶來好處，也是一種財富。」在給的過程中，不讓別人自卑，別人成功了，會因為你的分享而感激你，這樣的能量就有加乘的效果。

回到初心 生活簡單就是美

新的一年開始，劉依沛認為每一個人都應該回到「初心」，才能遇見更好的自己。什麼叫做「初心」呢？ 就是人生一開始的時候，我們對自己許下的目標，可以說我們一開始最想做的事，希望自己達到什麼目標。

我們工作之後，這個初心會被遺忘掉，我們常常會去做自己討厭的事、買不需要的東西、付不需要的帳單，所以要遇見更好的自己，就要讓自己過得更簡單，「不要用別人的幸福丈量自己的努力」。

二○一七年諾貝爾經濟學獎得主塞勒(Richard Thaler)提到一個「稟賦效應」，就是當你擁有一個東西時，你對它的評估不會大於你還沒擁有它的時候。舉例來說，你今天心情一百分，你在路上撿到一百塊，心情指數馬上上升五十，到一百五十分，可是你上班遲到、被扣了一百元，你的心情指數馬上下降到七十五分，表面上你得一百、失一百，沒有差，但你的心情卻比剛開始的一百還要低。

也就是說，我們對於自己所擁有的東西，如果失去它，我們對它的價值評估會感覺更痛苦，所以我們應該讓自己過更簡單的生活，因為太多東西佔有我們的生活，更害怕失去，所以在新的一年，我們要讓自己去蕪存菁，讓自己過得更簡單，才更有思緒去回到初心。

初心都是存在的，有時候我們被很多事情紛擾，其實只要把心靜下來，那初心就會浮現出來。剛開始浮現出來時，只是模糊的東西，後來越來越清晰。如果現在還沒有發現，有些時候我們必須先把應該做的事做完，時間到了，那個心浮現出來，力量反而更大。

劉依沛表示，自己有一個習慣，每年的一開始，會列出最想做的十件事，每年去檢視，她很高興已經在這條路上前進，身邊有很多的貴人，她認為，簡單最美，想法簡單一點、投資簡單一點、對自己好一點，接受自己的不完美，生活簡單就是一種美。

劉依沛
原名劉憶如，兩岸暢銷理財書作家，以理性與感性並重的思維，剖析時下男女「心靈」及「理財」的各式問題，已出版二十餘本書籍。
寫作之外，熱愛素食及簡單的有機生活，曾為節目主持人、專欄作家，經常受邀至各大單位演講、節目錄影及代言，現為中國國家級二級心理諮商師。
最新著作：
遇見更好的自己，SWAN的價值投資法
提早退休25年，揭開理財商品不為人知的驚人秘密

▲圖片來源「理財周刊」提供▼ 。（圖／記者理財周刊攝）

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