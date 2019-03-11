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遠見／教育新南向政策變調　從四贏變全輸？

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文╱彭杏珠

▲▼（圖／遠見雜誌提供）

兩年來，蔡政府積極推動新南向政策，在教育部分看似成效斐然，但《遠見》追蹤發現，其中潛藏莫大危機！接連傳出的學工風波與仲介買賣學生疑雲，都讓原本立意良善的四贏策略變調，還可能以全盤皆輸收場。三年後，私立高中職、大專校院恐將湧現倒閉潮，明年誰當上總統，都須面對解決。

蔡英文總統上台後，積極推動新南向政策。二年多來已招收8094名亞洲外籍生。

其中，5482位是「產學合作國際專班」（簡稱產學專班）的技職大學生；另有2612名參加「3+4僑生技職專班」（簡稱僑生專班），也就是三年技職銜接四年科大的高職生。學生來台後，可一邊上課一邊到工廠實習。

請繼續往下閱讀...

光看這些數字，教育新南向政策確實很成功。

但今年九天春節連假期間，2月9日下午，十幾位來自東南亞、就讀「產學合作國際專班」的大學生，群聚立委柯志恩國會辦公室，希望爭取轉學。

爭議頻傳 學非所用還疑有剝削

為何這群外籍生執意要轉學？原因是這些學生透過產學專班來台後，發現問題叢叢，實習工廠也與所學科系無關。

例如，學生不一定會被安排在自己想念的志願科系。一位對柯志恩陳請的學生哭訴，2017年9月來台時，原本想要讀設計相關科系，卻被安插在資訊管理科，每天5點起床，6點半出發到距離約90公里遠的飯店，當清潔員或洗碗工，晚上10點才回到宿舍。

後來有別校老師教他先退學回國，再重辦簽證到另一所學校讀大一，他也照辦了，卻「沒想到，我是從一個火坑跳到另一個火坑，現今在電子工廠上班，」這名外籍學生說。

另外一位陳情學生申請就讀機械科專班，但他就讀的學校其實沒有機械專科師資，轉成一般生後，仍舊在同一專班上課，只是不用實習。「問題還是沒有解決，我真的很想讀書，希望能轉學成功，」這位男同學說。

經常超時工作，也讓學生無法負荷。一位大二生說，他每星期四、五上課，星期日至星期三上班，僅週六休息。上班日從早上7點半到晚上7點半，扣除午、晚餐兩小時，總計一天上班10小時；寒暑假還要每週上班50小時，「真的好累」。

柯志恩近來已成為東南亞學生的陳情對象。去年12月27日，她在立院質詢時指出，產學專班政策立意良好，但有學校把「學生」當「學工」，衍生出不少亂象。

她分析產學專班最大的問題是將實習與打工混為一談。有學生每月總計工作180小時，已超過每週40小時規範，教育部卻說沒有違法，聲稱學生有簽自願加班同意書，「但外籍生根本搞不懂，這不叫剝削，什麼才是剝削？」

柯志恩國會辦公室主任柯明秀表示，投訴無門的學生其實很多，「學工事件爆發後，收到太多檢舉函，厚厚一疊，令人憂心又難過，」她說。

不只產學專班爆出學工事件，連僑委會推行多年的「3+4僑生技職專班」，近來也傳出仲介買學生的事情。

一位熟知內情的老師說，僑生專班從每年100、200、400多人，暴增至去年的1578人，新政府上台兩年就收到2612名僑生。他信誓旦旦地說，有學校就是以每人1萬台幣的仲介費找到學生。

良善政策變了樣 都是少子化惹的禍

當初設置產學專班、僑生專班的目的，在於協助新南向國家培育人才，並強化台灣技職教育輸出成效。但據推估，七成學生是為賺錢而來，人力仲介根本將他們視為移工（外籍勞工）。

一位老師透露，學工的待遇比移工還差，移工還有行動、換工作的自由，但學生得到指定工廠上班，不去會被扣工作證，超時上班且無法正常休假，如不適應或志趣不合，按規定無法轉學，唯一一條路就是退學回國。

其實，新南向政策立意良好，台師大機電系教授鄭慶民認為，好好執行，能達到四贏：學校有生源、幫東南亞國家培育人才，適時彌補台灣企業缺工問題，也能鞏固台灣與東南亞國家的關係。

人道援助組織「台灣希望之芽協會」執行長余慈薰也指出，東南亞人對台灣印象很好，以柬埔寨為例，普遍認為台灣的教育環境、工作條件都很好。如能教育好外籍生，將成為台灣國力的延伸。

一位去年9月來台讀產學專班的越南阮同學坦承，擁有一張台灣的大學文憑等於出國鍍金，不管是國立或私立的學歷，在家鄉都很值錢。

不過，近來學工事件頻傳，新南向政策也蒙上陰影。銘傳大學副校長劉國偉嘆口氣說，其實新南向政策是可以多贏的，很可惜現在幾乎變成全輸了。

為何好政策變了調？說穿了，都是少子化惹的禍。許多岌岌可危的科大、高職，就藉助政策，透過仲介大量招生，延緩倒閉時間。

一位住在台灣、懂越語的老師抱怨，他過去到技職校院應徵教職，學校擺明告訴他：你被錄取是想藉助你的語文能力到當地招生。「我很無奈，根本不想做這種事，」這位老師後來選擇離開。

其實，學工亂象是果，少子化才是因，政府如不推出合宜退場機制，仲介永遠不會消失。一位私校的國際長感嘆，仲介學生確實不對，但很多私校已飢不擇食，質問他為何不正規招生？就像罵他何不食肉糜一樣。

生源逐年驟減 校方經營瀕臨崩盤危機

台灣生源問題有多嚴重？截至104學年已有七所高中職停辦或停招。去年高中職缺額破10萬人，預計三年後北北基國中畢業生人數，連公立高中都招不滿，更遑論私校。

目前全國高中職共524所，108學年預估剩20.9萬名國中畢業生，平均每校僅分到399名學生，113學年預估降到17.5萬。北部目前就有學校只剩九位教職員，校長薪資才3萬多元，但董事會還在硬撐。高中職很快會迎來大量倒閉潮。

大學同樣面臨風暴。全國161所大專校院，私立占111所，108學年度有172個系所停招，預計111學年度僅剩18.8萬名高中畢業生。

近兩年招生壓力更大。原先來源穩定的陸生，因兩岸關係緊張驟減。中國文化大學國際長郭國誠表示，全國各學籍陸生從2015年的3019名縮至2018年的2140名，其中學士班更從1967位滑落到707位。許多學校只好找東南亞學生替補。

近日教育部再祭出註冊率未達標就要減招的政策，這對私校來說，可能是壓垮駱駝的最後一棵稻草。實踐大學校長陳振貴直言，25年前啟動教改，廣設高中、大學是中央的政策，如今學生來源減少，對私校乃非戰之罪。他認為教育部應採公私立大學同步減招措施，否則私立大學將面臨大崩盤，所剩無幾。

其實，教育部早已考察日韓的退場機制並完成報告，國外都是往「私校處分資產，跟政府談好合理分配成數」的方向處理，不僅能解決教職員退休、資遣問題，確保學生權益，政府也能拿到一筆經費。

但截至目前為止，台灣私校退場機制，仍無法定案，問題愈拖愈嚴重。

無法退場的癥結，卡在校地的資產利益該歸誰？有一派認為，當初政府鼓勵私人捐資興學，辦學本身就是公益，當學校退場後，校地理應收歸國有。但絕大多數私校董事會不這樣認為，他們主張，私校長年來投資硬體設備、培養師資，因少子化不得不退場，卻因土地增值被要求充公，不合理也否定過去的貢獻，資產處分應合理分配。

兩派論點至今無法達到共識，使得私校退場仍是燙手山芋。柯志恩分析，資產處理絕非教育部能主導，涉及其他部會，目前氛圍就是「拖」，官員想的是，不要在我任內倒閉，學校想的是，能拖就拖，沒人願意主動退場。

但學工事件已讓台灣的高教、技職形象受損，去年底還差點演變成外交事件。就在柯志恩質詢後，印尼多家媒體均以顯著版面報導學工事件：印尼學生在台受強制工作，印尼外交委員會要求徹查真相、印尼勞動部長要求處理印尼學生有否被強制工作。

學校無法順利退場 學生仲介就不會消失

今年春節前，有台灣老師到印尼招生，卻被當地合作學校交代不能暴露身份，最好說是觀光客，可見台灣在印尼招生已被汙名化。

熟知內情的人更哽咽地說，新南向產學專班辦理至今，已有八名學生失聯。印尼原先就排華，他們分不清台灣人跟中國人，再不遏止亂象，政府、台商都會受到傷害。

雖然教育部在學工事件後，不斷修改規定，加強查核。但教育界都知道，只要學校無法順利退場，學生仲介就不會消失。

三年後，私立高中職、大專校院倒閉潮將全面來襲，明年誰接下總統大位，都必須面對解決。

教育部訪查產學專班結果〉六所被檢舉學校查無不法！

新南向產學專班爆發學工疑雲，教育部逐一回應。
立委柯志恩除點名醒吾科大外，還另外提供六所學校資料，請教育部查辦。教育部回覆，都已調查完畢，確認學生校外工讀符合規定，實習也符合課程規劃，查無違法剝削、違法實習。因此，新南向政策仍會持續推動。
教育部表示，外界常誤解工讀與實習。其實，校外實習是學校課程的延伸，不是工作。至於工讀，為學生自由意志，不得強迫，外國學生每週有20小時工讀上限。但如發現有剝削情事，將移請勞動部辦理。
至於民眾投訴教育部不處理檢舉函一事，教育部則強調，東南亞國家辦理任何證件皆需透過代辦，外界常將代辦等同仲介，常常所檢舉事項並非事實。
教育部針對每件檢舉案皆會處理，但有些未附地址，無法回覆結果，並非隱匿不查。
另外，考量新南向國家代辦業者，水準參差不齊，未認真處理留學糾紛，讓學生轉而對台灣政府、學校不滿。教育部已提醒學校涉及代辦事項如收費，招生時須向學生說明清楚。
各檢舉函如經查有違規或剝削學生情事，教育部將依情節輕重予以停招及其他處分。

【本文摘自遠見雜誌3月號；更多文章請上遠見雜誌官網
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