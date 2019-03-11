先探／內需股抬頭 這三檔趕上潮流

國際經濟情勢動盪不安，具備獲利穩定、殖利率偏高的防禦型內需成長股，將成為投資標的。美妝龍頭寶雅、健身的柏文及貨架的益張值得留意。

【文／劉瓊雯】

近期國際政治因素紛擾，市場上因美中貿易戰、美國府會關係考驗、英國脫歐協議僵局以及歐洲議會選舉等各種國際上不確定因素的干擾之下，再加上國際上各組織皆對一九年全球經濟成長預估降溫，導致市場悲觀情緒仍存在，市場的波動程度恐不亞於一八年。

內需驅動經濟成長

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對政府的施政來說，要減低外在因素影響，走出低迷的經濟，內需成為最大的關鍵，國發會日前在行政院會中報告「因應二○一九總體經濟變動政策規劃」，提出刺激內需方案，報告中指出，受到全球經貿成長動能減弱影響，預估一九年輸出成長率不如一八年，內需將是驅動經濟成長的主力，從消費及投資面著手，穩定經濟成長動能。

要刺激內需，國旅就是政府端出的菜色之一，觀光局繼兩波暖冬補助後，又研擬推出春遊補助，提振國內旅遊景氣，而今年也是總統與立委大選的前一年，對政府來說，拚經濟的壓力更大，擴大內需與刺激消費的政策一定會加速推動。

經濟部在二月二十六日公布一月批發、零售、餐飲營收統計，批發、零售創歷年同月新高，餐飲則為歷年同月次高。經濟部指出，一九年一月以來，政府推出多項促進內需方案，使得零售業表現優於預期，且今年春節連續假期落在二月初，使得批發、零售、餐飲業等相關春節需求提前至一月份顯現。

在台股當中，具備獲利穩定、殖利率偏高，以及不受國際上各種因素影響等利多的題材之下，防禦型的內需成長股將有機會成為最新標的，其中可關注零售的美妝龍頭寶雅、超商統一超，製作貨架的益張，還有近年興起的運動健身風潮的柏文，以及運輸類型的台灣高鐵等，未來都將值得留意，兆盛國際股份有限公司投資長許博傑建議，此類型的內需概念股有一定的市場規模為其最大的優點，可從每年有穩定的配股配息尋找投資標的。

內需成長股成為標的

在運動風潮的熱絡之下，帶動台灣健身產業的迅速發展，據財政部統計，截至一八年十一月，全國健身中心、健康俱樂部銷售額達八二．三五億元，全年銷售規模破一○○億元，較一七年成長二七％，締造連續五年成長幅度超過二○％，顯示台灣健身產業快速成長的趨勢，經營台灣本土最大健身品牌「健身工廠」的柏文，一八年全年有八個場館開幕，旗下據點增至三九個，而一九年將在六都外，擴大其他縣市的據點拓展，一八年全年營收三○．一二億元，年成長率三二．四％，前三季ＥＰＳ四．六一元，在一八年新設據點效益逐步顯現之下，一九年一月營收二．九二億元，較一八年十二月二．八一億元成長三．七％，較去年同期成長三六．七％，創歷史新高。

對於柏文的未來展望，許柏傑分析，在網紅直播帶動下，吸引時下年輕人往健身房移動，而生活型態的改變，也讓國人開始接受健身房的運動模式。在未來，柏文將受惠於室內健身運動人口的成長，且朝向多品牌運動事業邁進，發展兒童體適能等業務，再加上高毛利率場館的比重逐步提升，預期成長動能強勁。（全文未完）

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