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微軟控告富士康未履行專利協議　鴻海：不評論進行中司法案件

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▲▼ 鴻海富士康LOGO。（圖／路透）

▲鴻海旗下子公司富士康。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

微軟（Microsoft）上週五（8日）在美國加州北區聯邦地方法院對鴻海提起專利訴訟，根據《CNBC》報導，指控鴻海未遵守2013年的一項專利授權協議，對此，鴻海今天（10日）聲明，集團不評論正在進行中的司法案件。

根據報導內容，微軟已經在美國加州北區聯邦地方法院提起專利訴訟，指控鴻海子公司富士康未遵守雙方2013年達成的一項專利授權協議，該協議要求鴻海就特定產品，提出每年2次的專利費用報告，不過富士康並未依約提交，也未依協議支付費用，因此微軟向法院要求富士康支付相關費用，連帶包含利息的部分，並要求審查鴻海的帳冊及律師費。

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起訴書披露，2017年富士康同意接受由第三方德勤（Deloitte）查帳，但富士康一直沒有提供該公司要求的文件，目前不清楚這項專利授權協議涵蓋的產品，不過微軟2013年曾表示，已經與鴻海達成Android和Chrome OS設備的專利授權協議，而且該協議副本已提交至法庭，目前屬於保密資料。

微軟發言人表示：「微軟認真看待協議承諾，同樣希望其它公司如此，提起訴訟只是為了讓鴻海履行2013年簽署的協議，鴻海與我們的關係很重要，我們正努力化解分歧。」

對此，鴻海發出聲明表示，集團不評論正在進行中的司法案件。

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