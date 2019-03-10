竹苗引爆今年枯水期警報　水利署穩定供水三招曝光



▲竹苗水情吃緊，水利署祭出三招來延長水庫供水時間。（圖／資料照／取自水利署）

記者馮建棨／台北報導

由於去年秋季開始降雨量大減，今年春季新竹及苗栗地區水情持續不佳，開始出現水情吃緊的狀況，面對有缺水的前兆，經濟部水利署採取調降燈號警示、夜間減壓供水及實施人工增雨等三招來延長水庫供水能量。

由於春雨遲遲無法有效帶給水庫進帳，經濟部從4日開始把新竹地區的水情燈號從「水情稍緊」的綠燈轉為轉換「一階限水」夜間減壓供水的黃燈，另外高雄地區因為高屏溪流量減少，因此把水情燈號從「水情正常」的藍燈轉為「水情稍緊」的綠燈。

經濟部說，去年枯水期開始降雨不如預期，桃園以南降雨只有平均的20到60%，近日雖有降雨略為紓解水情，為審慎面對枯水期供水挑戰，將持續採取各項應變措施並滾動檢討，全力調度、全力節水。

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至於這幾天有鋒面通過帶來降雨，水利署就啟動「人工增雨」，希望讓水庫能多下點雨，從9號早上開始持續在鯉魚潭、烏山頭、曾文、南化、甲仙堰等水庫施作人工增雨，盼增加集水區降雨量，為水庫挹注更多水量。

經濟部解釋，夜間減壓供水是指離峰及每天晚上10點到隔天早上6點實施自來水減壓供水，對民眾用水影響有限，如果是位在高地或管末地區如有水壓不足，自來水公司提供水車或供水站因應。

▼竹苗水情吃緊，水利署祭出三招來延長水庫供水時間。（圖／資料照／取自水利署）