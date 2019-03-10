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談台灣技術人才　陸IC設計董座驚呼：便宜呀

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▲▼台灣RISC-V聯盟成立大會；力晶董事長黃崇仁，芯原科技董事長戴偉民。（圖／記者姚惠茹攝）

▲芯原科技董事長戴偉民。（圖／記者姚惠茹攝）

記者周康玉／台北報導

戴偉民自2001年在上海成立芯原微電子，公司成立至今快要20年。然而在中國大陸近年來積極發展半導體的情況下，大陸IC設計業廠家數枚有最多，只有更多，去（2018）年底已經來到1698家，較前（2017）年又增加了318家、近兩成。

戴偉民直言，中國大陸不需要這麼多家無晶圓廠（Fabless），未來肯定還會經歷一段整合過程。

請繼續往下閱讀...

由於大陸半導體成長快速，業界人士甚至認為是過於快速膨脹，官方政府不計盈虧地砸錢扶植，根本是「不公平競爭」。

中國大陸近年在產業快速成長，不缺錢、不缺地、獨缺人情況下，大陸近年大量挖腳台灣人才，業界有個普遍的行情就是用「2-3倍」的薪資。

近年規模最大的挖角案例發生在三年前（2016年），在美商記憶體大廠美光（Micron）宣布併購台廠華亞科後，大陸廠商趁著華亞科員工轉去美光、年資和薪資條件都必須重新協議之際，趁虛而入，在隔（2017）年初，挖角大批的華亞科工程師，上百名工程師集體跳槽長江存儲，以及安徽省的合肥長鑫，是歷來已曝光的挖角事件中最大一宗，更別說還沒曝光的。

除了人才流失外，還有工程師會「帶槍投靠」，也就是帶著前公司的商業機密跳槽，讓公司昂貴的研發成果一夕間被大陸廠商拷貝、剽竊。南亞科在2018年中，就爆發了任職11年的工程師，用手機竊取公司多達11.5G的內部資料，此事曝光後，南亞科因此損失高達38億元。

由於華亞科和南亞科屬於同集團，對於人才和營業秘密的種種流失，南亞科總經理李培瑛至今想起，都還感到很深切的痛，表示大陸的不公平競爭，讓台廠身受其害。

也難怪戴偉民日前在被問到台灣人才陸續被大陸廠家挖腳現象時，他直呼「台灣人便宜呀。」他說，台灣人才不僅素質好、有忠誠度、又敬業。戴偉民認為，現在就連上海當地的工程師都比台灣人貴，此情況下，會有越來越多研發人力放在台灣。

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