陸半導體新貴戴偉民　貿易戰後首談陸半導體盛衰

▲芯原科技董事長戴偉民。（圖／記者姚惠茹攝）

記者周康玉／台北報導

有「中國大陸半導體新貴」之稱芯原微電子董事長戴偉民日前來台，首度在貿易戰後談兩岸產業的合作契機，戴偉民表示，物聯網和人工智慧是科技產業的下一步，也是彼此間合作的契機，目前兩邊都各自成立了RISC-V聯盟，先展開企業對企業的合作，未來希望政府也能跳下來推動產業發展。

RISC是精簡指令集（Reduced Instruction Set Computing）的縮寫，是中央處理器（CPU）一種設計架構，將電腦運算用指令數量減少，讓CPU架構在設計上能更為簡化。台灣RISC-V聯盟則是由並有力晶、智成、神盾、晶心、聯發科、瑞相、力積電、力旺、嵌譯等民間企業發起。

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台灣物聯網協會理事長黃崇仁表示，相對於過去在軟體技術上，集中在少數企業像是英特爾和微軟手中，這是在科技業有史以來第一次的開放平台（open plateform），等於給有創意者一個百家齊鳴的機會，只要把規格（spec）做好，其他的設計資源都可以從網路上下載。

黃崇仁表示，這樣的平台在即將來臨的5G時代有特殊的意義，有意願、有想法的年輕人，不用跟大公司花昂貴的費用來認證、授權。

對於原本快速成長的中國大陸半導體，在中美貿易戰的打擊下，近日頻頻受挫。對此，戴偉民認為，目前貿易摩擦看起來是長期的，但不可否認的是，中國大陸仍是非常大的市場，在物聯網和人工智慧的驅動下，可望注入大陸半導體市場的活力。

對於中國大陸IC設計公司林立，是否已經慢慢去蕪存菁了？戴偉民說，去年官方統計大陸的無晶圓半導體廠（Fabless）有1698家，他開玩笑說，這個數字很好，一路就發（諧音），但他不諱言，實際上不需要這麼多家，對照台灣和美國各自都有200多家IC設計廠，未來大陸的IC設計業肯定還需經歷一段整合過程。