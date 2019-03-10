魏應充送親筆書法與臉友結緣　網友：敢出來就是帶種　

▲魏應充開粉絲團送書法。（圖／取自魏應充臉書）

財經中心／綜合報導

頂新集團董事長魏應充日前在臉書創立粉絲團，首PO「與社會誤解共生五年半」書法，遭網友罵翻，頭一篇貼文就湧進10萬流量。然而一名網友說誇獎「董事長的毛筆字很厲害」，沒想到魏應充粉絲團回應，歡迎索取，並且免費寄送，當結緣品，此舉也讓網友感到意外，有部分網友開始出現正面的留言。

魏應充的臉書粉絲團開張後，首篇文章用書法寫著：「我是魏應充，我與社會誤解共生五年半。」短短時間就有460則留言，而他也寫著：「聽到的不一定是真的，看到的不一定是真的，傳說的不一定是真的。說話不是我的專長，說委屈更不是強項，如果你真願意聽，我每天說給你聽。」

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在昨（9）日Po文則寫道，他沒想到，臉書剛開張，會因為負面批評太多、按怒太多，而被媒體當成主題報導。魏應充寫說，他不怕批評負面評價。

然而，一名網友很跳tone的回他說「董事長的毛筆字很厲害」，沒想到小編回應，想要書法字歡迎索取，魏董願意為知音服務，還要網友們把想要寫的文字私訊給他，留下地址，甚至要寫成喜帖或勵志文，都可以標註，他們會免運寄達，當作結緣物 。

小編此言一出，引來更多熱烈的留言，網友們紛紛表示自己也想要。一名網友說自己是癌症患者，希望魏應充寫一份勉勵小孩好好讀書的箴言，他想要送小女；這名網友還表示，他除了生病，最近還被裁員了，生活遇困境，才希望能用魏董的書法鼓勵小孩。

有網友痛批，還想洗白R（啊）應充？認為他花錢開帳號來衝正面評語，請他乖乖低調當有錢人就好；也有人說，這社會靠著當網紅來黑轉白案例越來越多，認為時間會考驗一切；還有人留言表示「敢出來就是帶種」；另有人語重心長地指出，希望魏應充未來能真的對台灣有貢獻。

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