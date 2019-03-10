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蘋果供應商台廠4家進9家出　法人：僅維持產能基本盤

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▲▼蘋果。（圖／達志影像／美聯社）

▲法人預期今年新款iPhone將無太多亮點。（圖／達志影像）

記者周康玉／台北報導

蘋果日前（3/7）公布最新200大供應商，台廠至少45家上榜，有4家新成員，9家遭剔除。法人認為，Apple今年銷量將持平到小幅衰退，且下半年推出的新款iPhone將無太多亮點，對於供應鏈營運沒有大量挹注，但仍是填滿產能利用率的基本盤。

法人預期，今年新iPhone有三款，延續去年，2款為OLED螢幕，1款LCD螢幕，最大量點就是蘋果已申請全螢幕下指紋辨識專利，可望用於OLED螢幕機種上。

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在規格提升上，法人預期，異形屏（Notch，即俗稱瀏海）能縮小33%，揚聲器（Speaker）則有機會塞入邊框，同時前鏡頭面積也會縮小等。法人預估今年新iPhone出貨將達1.8~2億支，較去年的2.25億支衰退。

▲▼iPhone XR。（圖／達志影像／美聯社）

其中，新增的部分有和碩子公司復揚科技（Fuyang Technology）、軟板廠臻鼎之外，還有印刷業務廠金箭科技（Golden Arrow Printing），以及TPK子公司京嘉光電（Xiamen Jan Jia Optoelectronics）等四家。

在台廠入列名單中，半導體廠有台積電、日月光、南亞科；光學鏡頭廠有大立光、玉晶光；代工廠包括鴻海、和碩、英業達、緯創、廣達、仁寶等。

零組件廠商則有台達電、光寶科、正崴、立訊、精元、台灣穗高；機殼廠可成；觸控廠TPK及背光模組廠瑞儀；印刷電路板（PCB）有嘉聯益、台郡科、健鼎、欣興、燿華、華通、景碩；電源供應商順達科、新普；包材廠正隆和正美；電聲元件大廠美律和致伸；金屬薄板廠鈦鼎、被動元件廠國巨和達方、散熱廠奇鋐、Type-C線材供應廠良維、軸承廠新日興等。

法人認為，在這次的供應商名單中，和碩旗下復揚科技首度打入供應鏈，顯示和碩擴大範圍，從原先的組裝代工向上延伸，有和鴻海集團旗下軟板廠臻鼎較勁的意味。

有新增廠商，也有被剃除的。分別為谷崧精密、臻鼎子公司鵬鼎國際、兆利科技、久威股份、新至陞、白金科技、建準電機、明安、鴻騰等9家。

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