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小心成為《還願》男主角杜豐于　理財6大不可踩的地雷

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▲《還願》 。（圖／翻攝自遊戲畫面）

▲《還願》遊戲引發了社會廣大的討論，在理財上也暗藏了許多玄機。（圖／翻攝自遊戲畫面、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

近期由台灣赤燭公司製作的《還願》精彩的故事內容、還原台灣許多生活樣貌，引發社會廣大的討論，大家對於還願男主角杜豐于的下場同樣不勝唏噓，專家表示，理財上杜豐于也犯了許多的錯誤，民眾在生活上也可以仔細思考，避免犯同樣的錯誤。

生活困頓時　未找正確管道紓困

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台灣財富管理顧問公司董事執行長陳宥綸表示，從《還願》的遊戲裡，可以看出杜豐于的生活是困頓的，但實際上杜豐于可以尋求社會上或者政府的幫忙，來解決生活困頓的問題。

陳宥綸指出，從杜豐于的背景來看，應該是曾經有過輝煌的時間，其實只要加入工會每個月有繳交基本的保費幾千元，一旦發生事業危機時，就可以申請政府的勞保補助，假設失業給付原本是六成薪水，但是如果眷屬也確定是失業，加上子女是身心障礙的話，每個人還可以加發10%，最高可以達到投保薪資的八成，而勞保的最低薪資是2萬多元起跳，對於杜豐于困頓的生活多少有一些幫助。

即使生活困頓　不肯透過兼職來增加收入

從《還願》的遊戲來看，杜豐于雖然在編劇寫作上遇到瓶頸，但還是可以透過其他兼職的方式，來增加收入，包含現在的共享經濟、新興產業仍可以找到商機，像是可從事Uber Eats等工作，認真一點的話可以增加收入2~3萬元，對於原本工作還未有希望前，可以維持家庭的收入來源。

未量入為出　信封理財術可以幫忙

陳宥綸指出表示，杜豐于雖然生活條件出現的問題，卻還是花昂貴的錢買紅龍魚、唱片機，甚至大筆的功德金信仰宗教，更容易使家庭生活陷入困頓之中。因此他建議，如果收入不穩定的民眾，就可以依照「食、衣、住、行、育樂」5個信封袋，以每個信封袋5000元來起跳，基本生活費就是2.5萬元，再依重要性調整，例如家庭食如果是基本上要花1萬元的話，可以從衣和育樂上來調整，信封理財的好處是，當民眾看到裡面的千元大鈔愈來愈少時，就會警惕這個月花費太高，應該有所樽節，且花費千萬不要超過預定金額。

未累積緊急預備金　平時存小錢緊急時變大錢

杜豐于與妻子鞏莉芳在風光的時候，顯然並未有儲存緊急預備金的概念，遇到風險顯然也沒有反應的能力，其實累積儲存緊急預備金可以投資固定型商品例如定存、儲蓄險、失能失業險等，在購除基本生活費後就可以儲蓄為緊急預備金，當作是緊急狀況時來運用，儲存的額度要能夠支應家庭生活6個月以上。

也許很多人會認為，平日的花費都不夠，剩餘的錢來儲蓄相當困難，陳宥綸表示，每天所剩下的零錢，很多人都會任意丟在桌上，甚至是遺忘在角落，這些零錢若蒐集起來，一年也有數千元，因此陳宥綸建議民眾，如果有剩餘零錢可以存入空罐當中，只進不出長年累積下來也是相當可觀。

▲「還願」杜美心。（圖／翻攝遊戲畫面）

▲台灣有許多像杜豐于家一樣小家庭結構，在理財上更要注重風險、穩定收入的概念。（圖／翻攝遊戲畫面、示意圖）

三口之家忽略基本保障　小額、微型保險不可少

杜豐于的家庭結構來看，與台灣多數的家庭結構類似，多是父母養育子女的小家庭結構，而父親是主要的經濟來源，但是如果經濟來源發生狀況，例如失業、死亡、殘疾等，就可能讓這個家庭遇到更難的困境。所以，基本的保險對於小家庭來說是必要的，像是微型保險，符合一定條件且夫妻年收入不超過70萬元，就可以透過幾百元買到基本的保障50萬元；或者小額終老保險保額30萬元，保費也是只有其他終身保險的兩成到三成，對於收入有限的民眾來說，可以先建立起基本的防護網。

錯誤的觀念　缺乏改變的決心

陳宥綸表示，杜豐于最基本的錯誤還是來自於其心性，包含過往的大男人主義、偏執的宗教觀念等才是最終要解決的問題。

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關鍵字：還願,赤燭,理財,杜豐于,家庭,三口之家,地雷

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