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U12世界盃726台南開打　寶可夢全面站台

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▲▼U12世界盃少棒，寶可夢站台 。（圖／棒協提供）

▲U12世界盃少棒，寶可夢站台 。（圖／棒協提供）

體育中心／綜合報導

2019年第5屆世界盃少棒錦標賽，將於7月26日至8月4日將於臺南亞太國際棒球訓練中心隆重登場，共有來自全球12個國家，屆時將分成兩組進行，分別為A組古巴、日本、南非、斐濟、捷克及地主隊中華隊，B組則由韓國、墨西哥、美國、義大利、委內瑞拉及澳洲組成，暨時將齊聚臺南市全新球場『亞太國際棒球訓練中心』，展現各國高水準的少棒競賽。

▲▼U12世界盃少棒，寶可夢站台 。（圖／棒協提供）

▲U12世界盃少棒 。（圖／棒協提供）

3月9日中華民國棒球協會於臺南市奇美博物館，舉辦「2019年第5屆世界盃U12少棒賽宣傳記者會」揭露本屆宣傳大使，邀請日前於臺南市造成旋風的寶可夢到場為大會增添風采。記者會上除邀請到寶可夢宣傳大使 – 皮卡丘及伊布 來到現場外，更邀請到臺南市接待12支代表隊的親善學校代表來到現場揭示參賽國家。同時也於記者會上宣佈世界盃U12與寶可夢聯名紀念商品即將3月21日開始於官方粉絲團進行預購，邀請喜愛寶可夢的球迷朋友持續關注官方粉絲團。

自2015年世界盃U12少棒賽在臺南市舉辦至今已達三屆，有鑑於台南市民對中華隊的大力支持及聲援，主辦單位特於記者會發布2019年第五屆世界盃U12少棒賽中華隊專屬chance應援曲，邀請到CT GIRLS中華隊專屬啦啦隊表演應援手勢及應援舞蹈，並喊出『Champ Taiwan』口號希望全台灣一起將冠軍留在臺灣，留在臺南。同時也宣布為「全台灣為中華隊加油」的巡迴活動將在3月至7月開賽前，前進北中南各個鬧區快閃邀請球迷朋友一起為中華隊加油打氣。

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關鍵字：U12世界盃,少棒,寶可夢,皮卡丘,伊布

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