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南亞科徵才薪資條件有實力　碩士48K、年薪上看20個月

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▲▼南亞總經理李培瑛專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲南亞總經理李培瑛。（圖／記者黃克翔攝）

記者周康玉／台北報導

南亞科校園招募活動起跑，並且開出「有實力」的薪資條件，南亞科總經理李培瑛表示，若按月薪來看，大學畢業約4.1萬、碩士畢4.8萬、博士畢5.7萬，換算下來，公司除了基本年薪15個月外，還有多項分紅獎金，碩士以上年薪百萬不是問題。

李培瑛表示，公司的基本薪資是15個月，加上三節獎金、季獎金、年終分紅與目標達成獎金等，平均薪資上看20個月；按月薪來看，大學畢業的新鮮人起薪大約4.1萬、碩士畢業4.8萬、博士畢業5.7萬，換言之，光是大學畢業年薪可望逾80萬元，碩士則有機會破百萬元、博士則逾130萬元。

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南亞科徵才活動由3/9(六)台灣大學開始，陸續至成大、交大、台科大、清大、中山大學等。李培瑛表示，由於南亞科持續強化先進製程開發、產品多元化應用以及下世代記憶體產品設計，今年擴大辦理研發人才招募，職缺包含IC設計、電路佈局、電腦輔助設計、先進製程開發、製程整合及人工智慧技術應用、生產製造技術等類別，預估需求人數超過三百位，其中，研發人才需求至少占一半。

李培瑛強調，技術研發是科技產業的命脈，也是記憶體產業永續發展的核心。南亞科近年成功開發全台首顆8Gb DDR4，並成為雲端及數據中心市場關鍵零組件供應鏈，今年低功率LPDDR4/4X系列產品將陸續開發完成導入市場，更將成為手持移動裝置、工業級及車用市場不可或缺的供應夥伴。

南亞科去（2018）年獲得勞動部『人才發展品質系統』金牌獎，更在考量產業競爭力下，持續強化研發人員薪酬競爭優勢，近年設下獎金、年度分紅等，平均年薪上看20個月以上的目標，被台灣證交所列為『台灣高薪100指數』及『上市公司平均薪資費用排序』前50名。

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關鍵字：南亞科,徵才,李培瑛,百萬年薪,校園徵才

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