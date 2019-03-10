三星Galaxy S10 開賣！　用對信用卡最高回饋6%以上

▲S10+實拍。（圖／記者邱倢芯攝）

財經中心／綜合報導

三星Galaxy S10系列新機8日起正式開賣，僅管頂規機售價破5萬，直逼iPhone XS Max，仍有一批星粉追逐。不只電信公司推出購機優惠活動，銀行也看準此商機推刷卡優惠。

三星Galaxy S10系列新機亮相後立刻引起廣大關注，搭載極限全螢幕、專業級相機、超聲波螢幕指紋辨識等功能。網購業者觀察到此次預購狀況熱烈，比去年S9大幅增長1.5倍，S10+ 128G是最多人鎖定的目標。

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適逢Samsung新機上市熱潮，若民眾想購買Galaxy S10，除了留意電信公司的優惠，也可把握銀行信用卡提供的優惠聰明拿回饋。

若你是台灣大哥大的用戶，購買S10可以用北富銀的台灣大哥大悠遊聯名卡，只要是台灣大電信費、Wali消費都有6%現金回饋，這張卡的一般消費也有1%現金回饋。

台新銀行也推出，在中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、台灣之星、亞太電信刷台新卡，單筆滿額最高回饋600元刷卡金。

遠傳店用的用戶，則可以用台新friDay聯名卡，4月底前至遠傳電信門市刷卡購機，可額外享5到7月電信費最高10%回饋。

沒有電信聯名卡也沒關係，可以善用手上的現金回饋「神卡」。例如，渣打銀行的現金回饋御璽卡，在各通路買S10都有1.88%現金回饋，若是3月底之前申辦的新戶，有最高6.88%現金回饋。

在三星智慧館、燦坤3C、神腦門市購買S10，台新銀行也針對Galaxy S10，特別3C通路合作。民眾5月31日前到三星智慧館購買Galaxy S10單筆分期滿3萬5000元，登錄後就回饋875元；3月31日前在神腦，用行動支付綁定台新卡單筆刷滿2萬元，就回饋500元刷卡金；3月31日前在燦坤3C包含線上商城，刷燦坤聯名卡單筆分期滿1萬5000元，就回饋300元。