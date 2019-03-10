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小資想零股致富靠「績優金融股」 達人教你挑選關鍵3指標

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▲▼上班族、小資女、領薪水、加薪。（圖／記者陳亭伃攝）
▲小資想靠零股投資致富，多半挑選股價波動不大的金融股。（示意圖／記者陳亭伃攝）

記者劉姵呈／台北報導

在薪水不高的年代，想利用股票投資賺錢，資本較少的民眾多半會以可以穩定領股息的存股方式做投資，而在萬點高檔震盪的台股中，就屬「金融股」股價低、又股性「牛皮」。許多投資達人也建議把錢投入金融股，不外乎是因為獲利穩定、金融體系制度較為健全；然而，金融股平時波動不大，其實投資人想要以此在短時間內取得鉅額獲利，是不太可能的事情。靠零股存金融股攢出3千萬資產的高職老師陳重銘就說，零股投資他最愛金融股，來看他都怎麼挑「績優金融股」？

據元富證券的分析，國人定期定額買零股前10名的個股排行中，有近7成的投資人偏好穩定配息的金融股，例如玉山金、第一金、合庫金等；且據統計，零股投資人高達150.3萬人，15家金控股當中，又以開發金將近18.7萬人最多，中信金、國泰金也有16萬人。

指標1》首選每年穩定獲利、穩定配股息的大型金融股：

請繼續往下閱讀...

陳重銘說，金融股當中他最愛買中信金，曾經靠著股利繼續投入，存到800張中信金。他評估中信金為金融消費龍頭，且中信金在股災期間也都維持穩定獲利，金控獲利表現良好，各項業務也持續穩健發展。而他也提到，金融股股性雖牛皮，但不是都不需要觀察獲利，只要這家公司的EPS能夠穩定、最好能逐年成長，而且股本不再膨脹的話，就是可以繼續投資的。

而配股息也有分股票股利或是現金股利，若有股票股利，好處是公司可以保有現金盈餘投資，但反過來說，股本也會因此變大，若是獲利無法跟上股本擴增的角度，將會造成每股盈餘（EPS）下降；因此像是中信金只配現金股利，就是怕股本變大，只要獲利不虧錢，就是績優股。

▼陳重銘過去就靠存金融消費龍頭中信金，滾出3千萬資產。（圖／記者戴瑞瑤攝）
▲▼中國信託商業銀行。（圖／記者戴瑞瑤攝）

指標2》好的公司股價下跌，也要分批買進，分散風險又能加碼：

假設你手上目前只有3,000元可以投資，以中信金最新收盤價20.35元計算，可以買進147股，假設每個月都拿3,000元買進中信金零股，那麼7個月後就可以存到1,000股，也就是1張中信金股票。像陳重銘也會設定，若中信金的股價下跌、本益比在10倍以下，就會慢慢買進，8倍以下會更努力買進。

現在有許多券商都有提供定期定額買零股的服務，建議投資人可以設定每個月固定時間，扣款3,000元到5,000元等，以當天收盤價買進某股票，電腦會幫你紀律執行存零股計畫，之後領到的股利也可以在繼續滾出更多股票。

▼股市波動大的時候，官股就會相對抗跌。（圖／記者李毓康攝）
▲▼股票,股市,投資,證券交易,證交稅,經濟。（圖／記者李毓康攝）

指標3》股市震盪時，官股金控相對民營「抗跌」：

陳重銘說，萬點以上的大盤，會比較建議投資人還是選擇官股金控為主，萬一股市發生意外時也會比較抗跌。過去在2008年金融海嘯期間，就有2家民營金控的股價都跌到個位數，換句話說就是當股災降臨之際，「安全穩定」就會是官股金控的最大優勢，當然即便是官股也要留公司經營能力和股價殖利率，畢竟存股也是需要過一段時間汰舊換新，才能保持長期享受領股利的好處。

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關鍵字：金融股,存股,投資建議

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