職場跳跳族下班專找「高薪」兼差1次賺近萬元　還曾偷瞞女友去捐精

▲健身房業務不滿主管搶業績，獎金一口氣差上萬元，最後隱忍半年離職。（圖／達志／示意圖）

記者紀佳妘／台北報導

無論是職場老鳥或菜鳥幾乎都曾遇過不公平的對待，就有一名健身房業務不滿主管搶業績，最後隱忍半年離職，如今成功轉職，並利用下班、休假時間投入「高薪」兼差，甚至還偷瞞女友捐精賺外快，只為了盡快還清負債。

從大學外語系畢業的Ken，一出社會就負債，不僅有學貸30萬元，同時每月也有車貸1萬5000元以及房租6000元，因此退伍後急著找工作，不過個性大方外向的他，認知自己坐不住辦公室生活，加上對於未來職涯沒有太多想法，找業務性質的工作居多，始終沒有找到自己的定位，每半年至一年就會換一份工作。

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在因緣際會之下，進到朋友的健身房上班，擔任業務的工作，不過短短半年的時間卻問題百出，遭受種種不平等的對待，「辛苦經營的客戶，好不容易約好來店簽約買課程，結果賣力衝業績卻領嘸獎金」，就連自己帶進店的客人，績效卻歸老鳥或主管的，獎金一口氣差上萬塊，讓他相當不滿。

▲他下班專找高薪兼差，甚至也曾偷瞞女友去捐精賺外快。（示意圖／資料照）

Ken回想起最誇張的一次經驗，他說，主管平時就是重女輕男，就連女生主動來找他聊天，主管就會不爽，甚至故意刁難他，或是一名靠關係進來的員工，每天打電動等下班，也可以月領7、8萬元，引發其他人反彈卻也無法改變現狀，因此他認為，就算繼續留下來，不但沒有升遷管道，也拿不到業績，最後憤而離開。

如今Ken成功轉職當行銷企劃人員，底薪30K起跳，獎金就各憑本事，對他來說，「目前領到的獎金都還OK」，期許自己穩定下來，不再當職場跳跳族。為了趁早還清負債，開源節流雙管齊下，在節流方面，他早、午餐都不外食，用熱水沖泡燕麥及奶粉，甚至有時候只吃白飯配青菜，也完全不喝飲料，只喝白開水。

至於開源方面，他積極接案兼差，曾做過香水銷售、活動接待等工作，只領基本時薪，後來專找高薪打工，像是APP推廣行銷，1天8小時最多可賺進8500元，或是在失業期間，改開Uber一個月可賺50K，甚至還曾經瞞著女友去捐精賺外快。