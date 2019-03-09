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影／它把自助洗衣店開進總統府　上洋最快第二季登錄興櫃

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記者林淑慧／台北報導

無人經濟正夯，自助洗衣店正席捲大街小巷，推手之一的上洋產業代理商，不僅為校園宿舍洗衣設備的先驅，近年更將服務版圖擴展至高級住宅區，甚至把店開進總統府裡；成功打響名號後，決定進入資本市場，最快今年第二季登錄興櫃。

專門代理商用投幣式洗衣設備的上洋，提供自助洗衣服務近四十年，不僅全台大專院校、醫院、商旅飯店等機構，都看得到其產品的身影，近年更將市場擴展到精緻洗衣服務，搶攻各大高級住宅區。

▲自助洗衣店最大的進步在於IT端的整合，運用IoT物聯網和App的技術，讓洗衣和結帳流程更為便利。（圖／翻攝自臉書）

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▲自助洗衣店最大的進步在於IT端的整合，運用IoT物聯網和App的技術，讓洗衣和結帳流程更為便利。（圖／翻攝自臉書）

成立將近40年的上洋，主要業務為總代理投幣式／刷卡式商用洗烘衣機，旗下包括日本三洋SANYO、美國美泰克MAYTAG、美國奇異GE、美國優必洗Huebsch等知名品牌。

2016年，上洋正式跨足空調市場，代理銷售日本三菱重工變頻空調產品，每年銷量都有超過五成的成長，經銷商從一開始的25家，成長至2017年已達600家，年營收達6.5億元，佔其整體營收已達五成比重。

上洋表示，其代理三菱重工空調，一開始以家用產品為主，再引進商用空調，目前幾乎已涵蓋三菱重工的全產品線；展望後市，仍持續看好空調市場成長性，希望透過優化服務系統，搶佔消費者更高的心占率。
 

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關鍵字：自助洗衣,上洋

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