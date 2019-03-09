自助洗衣掀創業潮　「用APP全程掌控送洗流程」超商也搶進

▲全家自助洗衣複合店主要鎖定小家庭和租屋族，因生活忙碌或空間不足，而對自助洗衣產生週期性的需求，具有「長尾」特性。（圖／全家提供）

記者林淑慧／台北報導

無人經濟正夯，依據財政部統計，2017年全台自助洗衣店店數達1360家，成長幅度超過一成，由於不須雇用店員，加上全部都是現金收入，不僅超商業者看準商機，也成為近期開店創業的當紅選擇，全力搶攻年產值超過90億元的「白帥帥」商機。

根據財政部「營利事業家數及銷售額」統計，2017年台灣洗衣市場達到90.4億元，5年來成長14%；今年一月，全家便利商店更與自助洗衣店結合，開出生活服務類複合店型，並立下今年兩位數的目標開店數。

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全家便利商店董事長葉榮廷說，便利商店與自助洗衣的功能複合下，除有助提高來客數，還同時具有提高來客停留時間的效益，帶動其他商品購買，而與傳統的自助洗衣店相比，最大的進步還是在IT端的整合，運用IoT物聯網和App的技術，讓洗衣和結帳流程更為便利。

▲自助洗衣店最大的進步在於IT端的整合，運用IoT物聯網和App的技術，讓洗衣和結帳流程更為便利。（圖／品牌提供）

以全家的APP服務操作整合為例，消費者用手機選擇店家和洗（烘）衣機的編號，再挑選想要的洗衣行程，手機上就會秀出條碼可供結帳，透過現金、信用卡等多元方式支付後，超商裡的POS終端機再遠端啟動機器，就算沒帶錢，都能順利洗衣服。

立基於民生基本需求的自助洗衣店，具有報酬穩定、經營輕鬆又低風險的特色，吸引不少人加盟創業。

曾任宏碁工程師的Mike，就是看準自助洗衣商機的加盟主。由於開設投幣式的自助洗衣店，不須加盟金或保證金，只要將店面周邊消費族群、人流情況做好評估，其餘店內的空間規畫設計、施工安裝、維修等都有專業人員協助。

「台灣地小人稠，加上台灣屬海島型氣候，許多房屋或小套房沒有夠大空間的陽台來晾曬衣物，成就這波自助洗衣店的熱潮。」Mike說，透過分享洗衣設備達到被動收入來源，屬「分享經濟」的一環，推升2017年自助洗衣店仍有高達20%成長。