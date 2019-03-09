獨／中橡徵才辜公怡親自面試　MA首年上看百萬年薪　人才必備二大特質

▲中橡集團董事長辜公怡親自站上台大徵才博覽會的第一線，向大學生解說中橡的全球菁英計畫。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

台大就業博覽會今（9）日登場，為延攬優秀人才，中橡集團董事長辜公怡親自站上第一線解說旗下碳黑與電池事業的前景看好，並祭出「首年挑戰百萬年薪」的優渥條件，要為集團尋找具備好奇心與熱情特質的新世代人才。

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在今天的博覽會現場，儘管雨勢不小，辜公怡低調穿著印有公司LOGO的T恤，親自站在攤位前為大學生們解說，有關碳黑事業的前景及全球市場佈局，現場的台大學生發現能與董事長親自對話，也把握機會趕緊發問，因此獲得優先錄取的機會。

國際中橡為全球碳黑產能第五大及台灣唯一碳黑製造公司，年產能達79萬噸，在國內碳黑市場的市占率約六成。辜公怡表示，公司研發團隊持續開發節能轎車低滾阻輪胎、高潔淨橡膠製品、纖維級塑料以及高染色級塑料的應用，利基型產品比重會陸續提高。

▲辜公怡去年接任中橡集團董事長，經過近一年來的運作一切順利，去年營收更創下歷史新高。（圖／記者林淑慧攝）

國際中橡、信昌化在去年股東會後，由辜公怡接任董事長，經過近一年來的運作一切順利，去年營收更創下歷史新高。辜公怡表示，中橡的未來著重在國際佈局拓展，以及強化專業研發能量，今年提出全球菁英計劃以徵選儲備幹部。

辜公怡說，中橡的全球菁英計畫，主要藉由「結合理論與實務的培訓」，讓加入的新夥伴能朝「明確的派駐任務」進行學習與發展；談及所需人才的條件，辜公怡認為好奇心是首要條件，才能讓碳黑這項傳承上百年的傳統產業，開發出更多可能性。

「在工廠裡頭工作是相當辛苦的，因此知道自己要什麼，對於產業或是對於自己有熱情，以及想要成功的趨動力，是很重要的。」辜公怡說，年輕人最重要的是找到自己的目標，公司能幫助員工達到成功，但重點是能找到「每天上班都是很興奮、甚至迫不及待想來做的趨動力。」