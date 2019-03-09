影／迎5G通訊元年　劉德音：我們客戶下半年「可忙了」

記者周康玉／台北報導

畢業於台大電機系的台積電董事長劉德音，今（9）日首度現身力挺母校徵才活動。劉德音表示，雖然近期產業景氣不好，但每年人才輩出，還是要跟人才積極接觸；此外，劉德音指出，今年是5G通訊元年，台積電的技術夥伴和客戶們都「可忙了」，顯示景氣在下半年依舊看好。

劉德音表示，台積電每年徵才約2100人，大部分都是工程師（Engineer），目前招募已有些成果，有1300位工程師正在服兵役，因此後續名額剩下700-800名。

劉德音表示，今2019年是5G通訊元年，許多有5G通訊能力的智慧手機都在今年上半年陸續發表，韓國以及歐美許多國家五G的商業運轉也預計在下半年展開。

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劉德音強調，台積電許多的技術夥伴在今年下半年都可忙了，未來的應用在線上遊戲、自動駕駛、醫療診斷、智慧城市、智慧工業、智慧家庭等都會持續發生，那將是一個充滿許多新事物的未來社會，一個非常有趣的未來社會。台積是一個半導體技術服務公司，在台積釋放半導體的創新，就是公司的目的。

劉德音也分享台積電的成果，他說，因為台積電開發的半導體技術，在個人電腦方面與客戶開發出世界最快、最厲害的CPU；在智慧手機方面，做出世界最快的應用處理器（AP）；在電競方面，做出世界最快的繪圖處理器（GPU）；在5G方面，做出最快的基頻處理器（BP），因此在台積電上班是很有趣的。

▼台積電董事長劉德音出席台大校園徵才，下同。（圖／記者周康玉攝）