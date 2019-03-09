和鑫徵才無上限　元大公主馬維欣導入「幕僚養成班」

▲和鑫光電董事長馬維欣。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／台北報導

元大馬家公主馬維欣身兼多家企業董事長，今（9）日特別為旗下光電廠和鑫徵才活動站台。和鑫強調，這次徵才人數無上限，一旦試用期過後，薪資也一定會優於業界。

近年來和鑫在馬維欣帶領下，力拼轉型創新，聚焦觸控應用與TFT背板解決方案，將觸控應用於AMOLED和LCD顯示器等終端；此外，和鑫也積極進行異業結盟，將科技導入文創、餐飲和旅館業。

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和鑫今年徵才不限於資工、電機、電子、材料、生物辨識 軟性材料、機電整合、工業設計等領域的專才，也積極徵求整合行銷和文創等相關人才。

和鑫今年更推出「高階主管幕僚實習計畫」，預計和大學院校合作，視個人專長分配到集團內部實習，讓新鮮人也有機會與高階經理人近距離接觸，同時成為培養幕僚的管道之一。

馬維欣表示，此計畫是當初在金控時期學來的，把好的人才引進，直接放在總經理室或董事長室，作為將來成為幕僚的規劃，在零距離接觸下，對公司的發展方向更清楚，然後在下放到不同單位去論調。

馬維欣表示，一般來說，在每個地方三個月到半年是跑不掉的，但每個人資質是不同的，提早轉單位不一定就是比較優秀，有可能是這個人不適合。

和鑫表示，這次徵才人數沒有限制；至於薪資方面，馬維欣表示，一般試用期間不會太好，但過了試用期就會「優於業界」。



