　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

和鑫徵才無上限　元大公主馬維欣導入「幕僚養成班」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼元大金控媳婦和鑫光電董事長馬維欣。（圖／記者周康玉攝）

▲和鑫光電董事長馬維欣。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／台北報導

元大馬家公主馬維欣身兼多家企業董事長，今（9）日特別為旗下光電廠和鑫徵才活動站台。和鑫強調，這次徵才人數無上限，一旦試用期過後，薪資也一定會優於業界。

近年來和鑫在馬維欣帶領下，力拼轉型創新，聚焦觸控應用與TFT背板解決方案，將觸控應用於AMOLED和LCD顯示器等終端；此外，和鑫也積極進行異業結盟，將科技導入文創、餐飲和旅館業。

請繼續往下閱讀...

和鑫今年徵才不限於資工、電機、電子、材料、生物辨識 軟性材料、機電整合、工業設計等領域的專才，也積極徵求整合行銷和文創等相關人才。

和鑫今年更推出「高階主管幕僚實習計畫」，預計和大學院校合作，視個人專長分配到集團內部實習，讓新鮮人也有機會與高階經理人近距離接觸，同時成為培養幕僚的管道之一。

馬維欣表示，此計畫是當初在金控時期學來的，把好的人才引進，直接放在總經理室或董事長室，作為將來成為幕僚的規劃，在零距離接觸下，對公司的發展方向更清楚，然後在下放到不同單位去論調。

馬維欣表示，一般來說，在每個地方三個月到半年是跑不掉的，但每個人資質是不同的，提早轉單位不一定就是比較優秀，有可能是這個人不適合。

和鑫表示，這次徵才人數沒有限制；至於薪資方面，馬維欣表示，一般試用期間不會太好，但過了試用期就會「優於業界」。


 

ET快訊
屏東移工推輪椅聽音樂！98歲爺「腳趾磨爛」爆血…孫氣炸：都見
她全身麻醉開刀！30K男友拚事業：「自己回家」　心寒對話網全
新北捷運驚傳工安意外！工人「4公尺高頭部墜地」命危

關鍵字：和鑫,元大金控,馬維欣,徵才

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

獨／中橡徵才辜公怡親自面試　MA首年上看百萬年薪　人才必備二大特質

影／迎5G通訊元年　劉德音：我們客戶下半年「可忙了」

和鑫徵才無上限　元大公主馬維欣導入「幕僚養成班」

快速擴增1,600名新血　中華電校園徵才直球對決、直接面談

影／校友劉德音返台大挺徵才　自爆畢業「找不到事做」

郵局為何高達2,700萬儲戶　因為......存款可免繳利息所得稅　

搭飛機也能減肥　銀行董座透露中高齡身材不走樣秘方

免吃驚！台銀大陸踩雷可望收回　對陸企放款持續審慎

台積電碩士工程師年薪140萬　相當32個月本薪

宏碁保障14個月徵電競新血　薪資水平名列上市櫃前5%

《我們與惡的距離》主題曲！　 林宥嘉獻聲聽得我撕心肺裂

曬衣架的秘密！掛鉤、收納籃全包　4種「百變功能」讓你省錢又省空間

奶爸串通家人帶兒到台灣送驚喜　冒險搭機...老婆驚：你自己帶他？

進口700萬賓士未掛牌路上跑 　落地4分鐘遭怪手砸成廢鐵

19歲愛子撞拖板車慘死父不求償 只要司機行善...兒給「聖筊」應允

張智霖長太帥遭懷疑花心！　袁詠儀嗆：安全感應該是你給我的

暖陪愛紗回日本「看她開心就幸福」　粉絲一看噴淚...是懷秋！

鬼叫哥路上飆高音嚇傻蜜臀妹 轉身踢鐵板被強押「私刑」伺候

劉寅娜「一直想邪惡的事」　李棟旭撲上去親親：是這種嗎＞／／／＜

醉男KTV前「扯衣秀身材」搭訕不成　挑釁路人險遭圍毆 警霸氣過肩摔

獨／中橡徵才辜公怡親自面試　MA首年上看百萬年薪　人才必備二大特質

影／迎5G通訊元年　劉德音：我們客戶下半年「可忙了」

和鑫徵才無上限　元大公主馬維欣導入「幕僚養成班」

快速擴增1,600名新血　中華電校園徵才直球對決、直接面談

影／校友劉德音返台大挺徵才　自爆畢業「找不到事做」

郵局為何高達2,700萬儲戶　因為......存款可免繳利息所得稅　

搭飛機也能減肥　銀行董座透露中高齡身材不走樣秘方

免吃驚！台銀大陸踩雷可望收回　對陸企放款持續審慎

台積電碩士工程師年薪140萬　相當32個月本薪

宏碁保障14個月徵電競新血　薪資水平名列上市櫃前5%

獨／中橡徵才辜公怡親自面試　MA首年上看百萬年薪　人才必備二大特質

基隆人氣古早味排骨飯　酥脆排骨搭配半熟炸蛋超邪惡！

謝和弦彎下腰「吻老婆腳趾頭」！　7年前約會她猛盯嘴唇OS羞爆

慧眼看天下／為彈劾川普？　民主黨全方位調查猛攻

男性友人約「橋下告白」　安心亞爽約他竟等整晚

屏東移工推輪椅聽音樂！98歲爺「腳趾磨爛」爆血…孫氣炸：都見骨了

超肥巨蟒從天花板掉下來　長7公尺「比3個人還高」嚇壞屋主

HVL／提供環境多元發展　景美女排其實沒比較會讀書

陳偉殷不隨隊投熱身賽了　10日改投模擬賽

柴犬聽關鍵字見笑轉生氣！　崩潰到用「菸酒嗓」抗議：你說什麼

斯亞尬舞一半「奶罩全露」　羅志祥急喊卡：再給我一次機會

財經熱門新聞

想要結清郵局帳戶　20日起免身..

年領32個月薪工程師　在台積電

薪酸！設計師做3份工卻只領2...

卡王換人當！台新登1月發卡王　..

郵局存款100萬內免繳利息所得..

郭台銘笑問國小恩師：有帶鞭子嗎..

郭董64年手帕不離身　自曝靠它..

iOS一組代碼洩密　「無劉海」..

張金鶚嗆：4000萬買房哪算豪..

成功好難？富豪們天天做這六件小..

新鮮人最想做這3行業　理、文組..

郭台銘親自揭曉畢業合照　果然正..

中鋼「鐵飯碗」徵才510人　起..

員工笑了　彰銀基層員工加薪5%

更多熱門

相關新聞

東森集團台大徵才　釋千名職缺

台大校園徵才企業博覽會於今（9日）登場，東森集團在現場擴大徵才，釋出東森得易購、東森新媒體、東森寵物雲、東森自然美等4大企業的職缺，共計15種、近千名的職缺，今年徵才方向以「電子商務、網路行銷、大數據」等熱門趨勢為主，歡迎社會新鮮人及多元人才加入，挑戰百萬年薪不是夢！

台大校園徵才開跑！台新金Richart助陣人潮踴躍　總座林維俊：MA年薪上百萬不是問題！

台大徵才博覽會　7大金控釋逾2.2萬職缺、科技人才搶手

企業參與創新高　台大徵才供2萬5千職缺

和鑫徵才啟動「高階主管幕僚實習計畫」

讀者迴響

發燒話題

王金平 鄧紫棋 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 勝利染毒 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 王令麟 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 王令麟 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王令麟 邵庭 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

23歲千金爆乳開奧迪！網紅揭黑歷史

正妹控遭男撿屍　一夜激烈來4發

郭宗坤3字「打臉柯以柔」！

開車撞樹爆頭慘死！女星血跡沾滿椅墊

爸拗斷男嬰四肢　獄中悔悟遭判4年2月

辜莞允穿泳衣自拍！　脫褲掀暴動

減肥要吃澱粉！專家激推「8大好物」

女大生獻初夜　老闆跳樓自殺

結婚前夕目睹愛人死在病床　她冥婚與丈夫「超暖相遇」

國民小老婆露白皙辣腿　男粉暴動了

這群人拋震撼彈　宣布「大消息」

最大雨全台噴2天　13℃乾冷氣團接棒

慈濟醫學生列隊送別「大體老師」

韓國瑜參加婦女節活動遭嗆　尷尬下台

更多

最夯影音

更多

《我們與惡的距離》主題曲！　 林宥嘉獻聲聽得我撕心肺裂

曬衣架的秘密！掛鉤、收納籃全包　4種「百變功能」讓你省錢又省空間

奶爸串通家人帶兒到台灣送驚喜　冒險搭機...老婆驚：你自己帶他？

進口700萬賓士未掛牌路上跑 　落地4分鐘遭怪手砸成廢鐵

19歲愛子撞拖板車慘死父不求償 只要司機行善...兒給「聖筊」應允

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面