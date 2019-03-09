快速擴增1,600名新血　中華電校園徵才直球對決、直接面談

▲台大校園徵才，中華電採「直球對決」方式徵才。（圖／中華電信提供）

記者邱倢芯／綜合報導

中華電信今(9)日由總經理謝繼茂帶領公司新進的臺大校友及徵才團隊前往臺灣大學，參加台大「VISION2019」校園徵才就業博覽會招攬人才。

謝繼茂表示，這次中華電信打破過往招募人才的模式，採取直球對決，由公司主管直接在徵才博覽會上與青年學子面談，讓青年學子在最短的時間內瞭解公司，也讓公司找到符合需求的人才。

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中華電信董事長鄭優在2019年開始，就宣示將開展為期三年的公司大規模策略轉型計畫，就是要超越過往，讓公司蛻變升級，展現迎向未來挑戰的決心。所以，今年進行的校園徵才除了招募核心業務所需約400人外，並將針對重點新興業務，包括AI、大數據、物聯網、行動支付、資安及5G等，招募500人大軍，總計今年公司將有1,600名左右之新人才加入，這不僅是在為公司策略轉型奠基，也是在為公司蛻變升級儲備人才。

謝繼茂表示，人才是公司最重要的資產，年輕世代是通訊傳播使用的最大眾，將成為公司最強大的主力。中華電信為了照顧員工，讓他們住無所憂，今年更將於楊梅區電信研究院打造全新智慧綠能建築員工宿舍，未來也將持續擴充員工宿舍規模，讓公司人才除了有一個可以發揮專才的工作環境外，更有一個安心、穩定舒適的居住環境。

中華電信指出，為了積極招攬新一代資通訊人才，這次前進校園，為了網羅這批高端科技優秀人才，將他們「一網打盡」，除了在徵才博覽會當天進行初選、並為通過初選的人才安排正式甄試外，公司相關職缺也將不定期於官方網站釋出，歡迎有興趣的社會新鮮人前來報名。