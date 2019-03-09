免吃驚！台銀大陸踩雷可望收回　對陸企放款持續審慎

▲台銀在大陸的放款發生呆帳問題，其實不用太吃驚，收回的機率很高。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導



金管會表示，台銀上海分行自貸新台幣1.35億元給昆山地區某材料公司，但因財務問題無法償還，整筆貸款列入逾放，也導致台銀大陸分行逾放比來到0.58%。據悉，台銀上海分行其實已經取得十足擔保，且不一定會產生損失，預計4月之前可望回收，所以台銀不用認列損失。

而台銀今年還是積極向海外延伸，包含已經成立的馬尼拉辦事處，並且近期台銀與奧地利第一大銀行Erste Group Bank AG簽署業務合作備忘錄（MOU）。

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兩行締盟有助於台銀深入掌握中歐及東歐市場商情，並透過Erste Group Bank在歐陸網路，有效鋪展跨境金融服務平台，以提升對歐陸地區臺商客戶的金融服務，並在授信、貿易融資及國際金融業務等多面向領域強化合作關係，發揮優勢互補功能，共創雙贏。此外，台銀的辦事處持續也會擴增當地的人員，已讓台銀更加國際化、更能夠辦理國際化的事物，包含印度、矽谷等辦事處也會多擴編1人。

至於金管會所公布，台銀上海分行在中國大陸因為貸款給昆山材料公司，使得逾放比增加增加，但是台銀有信心可以在4月可以收回，不過台銀對大陸的放款則持續維持審慎。根據金管會的資料顯示，台銀至去年底，大陸曝險金額僅為1006億元，占台銀的淨值為比重僅為35%，相對於銀行平均53%來說，曝險比重已經偏低。