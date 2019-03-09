影／校友劉德音返台大挺徵才　自爆畢業「找不到事做」

記者周康玉／台北報導

校園徵才首站在台大開跑，畢業於台大電機系的台積電董事長劉德音，今（9）日首度現身力挺母校徵才活動。劉德音表示，他畢業的時候，當時台灣還沒有太多科技產業（的工作），根本找不到事情做。但25年前他回到台灣，台灣已成為世界的半導體中心，對世界有很大的影響力。

劉德音表示，離開校園多年，全球產業的樣貌產生了很大變化。經過多年努力，台灣已在全球半導體產業、資訊產業、通訊產業等，對世界產生很大的影響力。他比喻，如果紐約是世界的金融中心，德國的斯圖加特（Stuttart）是汽車產業中心，那麼，台灣當然是世界的半導體中心，這都是因為產業不斷的創新所造就而成。而所謂創新，就是「做出改變」這麼簡單。

劉德音表示，現在企業要徵求的人才，是要有跨領域的思考能力，以及有創新的企圖心，還有全方位、放眼全世界的視野；同時要願意擁抱未來新科技將衍生出來的「新工作」。

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劉德音除了祝福學子能找到適合、喜歡的工作，也提醒大學生們，當他們參加了一個公司、一個產業，終身學習與跨領域的能力是成功的必要條件。

劉德音也給予學子們三個建議，第一，是期許新世代要對新事物有興趣、有好奇心；第二，要培養跨領域的思考能力；第三，要追求一個放眼全世界的視野，才能應付未來社會的改變，不會被邊緣化。

▼台積電董事長劉德音（左6）現身，力挺母校徵才活動，下同。（圖／記者周康玉攝）



