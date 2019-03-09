　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

宏碁保障14個月徵電競新血　薪資水平名列上市櫃前5%

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲宏碁保障14個月徵電競高手　薪資水平名列上市櫃前5%。（圖／宏碁提供）

▲宏碁前進台大校園徵才。（圖／宏碁提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏碁（2353）今天（9日）在台大舉辦企業徵才博覽會，現場不僅展示Predator掠奪者電競產品，更直接開放Windows Mixed Reality射擊遊戲體驗，並祭出優於上市櫃前5%薪資水平，以及保障14個月的年薪，招募電競、AI、資安及其他不同領域的新血。

宏碁每年約祭出500名職缺，近年更積極前進校園徵才，今天在台大舉辦的企業徵才博覽會，現場除了企業介紹，更是開放投遞履歷，並在現場展示Predator掠奪者電競產品，也開放Windows Mixed Reality射擊遊戲體驗，希望招募到擁抱挑戰、適應力強、充滿熱情的年輕人才加入。

請繼續往下閱讀...

宏碁今年的招募重點，包括實習生計劃及正式職缺，其中連續舉辦第五年的實習生計劃，除了提供具有競爭力的薪資外，實習生還能實際參與部門專案、體驗跨團隊溝通，希望幫助在學生，可以在宏碁找到適合自己的職場契機。

至於在正式職缺方面，宏碁希望招募包括電競、AI、資安及其他不同領域的新血，並在研發、產品經理、設計、行銷等不同職能開出多元職缺，更強調宏碁的薪資水平在上市上櫃公司中名列前5%，年薪保障14個月外，還視公司營運狀況及個人績效再發放目標獎金，提供具有競爭力的薪酬水平。

宏碁全球人資長林弘道今天特別到場參與開幕表示，宏碁的目標在建立一個「未來型企業」，透過多年在資通訊產業所建立的核心能力，延伸進入新的領域、新的藍海，一方面創造多元的成長引擎，另一方面，提供內部以及新進的人才，一個不斷創新、學習、自主發展的成長型舞台與企業文化。

林弘道指出，宏碁一直以來都相信唯有透過創新才能走向未來，目前除了繼續強化個人電腦產品之外，更積極投入電競生態圈的支持與培育，並在資訊安全、智慧零售、智慧交通、智慧醫療、智慧車輛等等，也都有相當的投入與成果，而宏碁正走在雙重轉型的路上，無論本業與新事業都充滿多元機會，期望新血可以加入一起為改變努力。

▲宏碁保障14個月徵電競高手　薪資水平名列上市櫃前5%。（圖／宏碁提供）

▲宏碁全球人資長林弘道。（圖／宏碁提供）

ET快訊
正妹YouTuber「激美上空片」瘋傳！男伴幫抹防曬油美背曝
冷暖空氣激戰「下午雨更炸」！氣象局：全台濕到明晚

關鍵字：宏碁,Acer,Predator,掠奪者,校園徵才

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

影／郭董64年手帕不離身　自曝靠它追到兩個老婆

影／郭台銘回母校尋恩師　預言板橋國小再出一個首富

影／郭台銘親自揭曉畢業合照　果然正如網友猜測

宏碁保障14個月徵電競新血　薪資水平名列上市櫃前5%

iOS12.2一組代碼洩密　間接證明7代iPod touch「無劉海」Apple新機

台大校園徵才開跑！台泥董座張安平現場親自解說　招手跨領域人才、砸重金培訓國際化MA　

台大校園徵才開跑！台新金Richart助陣人潮踴躍　總座林維俊：MA年薪上百萬不是問題！

張金鶚回嗆：4000萬買房哪算是豪宅　被扭曲為進場時機不可思議

影／郭台銘親自揭曉畢業合照　果然正如網友猜測

台大徵才博覽會　7大金控釋逾2.2萬職缺、科技人才搶手

曬衣架的秘密！掛鉤、收納籃全包　4種「百變功能」讓你省錢又省空間

奶爸串通家人帶兒到台灣送驚喜　冒險搭機...老婆驚：你自己帶他？

《我們與惡的距離》主題曲！　 林宥嘉獻聲聽得我撕心肺裂

進口700萬賓士未掛牌路上跑 　落地4分鐘遭怪手砸成廢鐵

19歲愛子撞拖板車慘死父不求償 只要司機行善...兒給「聖筊」應允

張智霖長太帥遭懷疑花心！　袁詠儀嗆：安全感應該是你給我的

鬼叫哥路上飆高音嚇傻蜜臀妹 轉身踢鐵板被強押「私刑」伺候

暖陪愛紗回日本「看她開心就幸福」　粉絲一看噴淚...是懷秋！

苗栗80歲婦違規闖馬路遭撞重傷　貨車司機：下雨天..根本沒發現

劉寅娜「一直想邪惡的事」　李棟旭撲上去親親：是這種嗎＞／／／＜

宏碁保障14個月徵電競新血　薪資水平名列上市櫃前5%

iOS12.2一組代碼洩密　間接證明7代iPod touch「無劉海」Apple新機

台大校園徵才開跑！台泥董座張安平現場親自解說　招手跨領域人才、砸重金培訓國際化MA　

台大校園徵才開跑！台新金Richart助陣人潮踴躍　總座林維俊：MA年薪上百萬不是問題！

張金鶚回嗆：4000萬買房哪算是豪宅　被扭曲為進場時機不可思議

影／郭台銘親自揭曉畢業合照　果然正如網友猜測

台大徵才博覽會　7大金控釋逾2.2萬職缺、科技人才搶手

郭台銘回板橋國小母校答謝90歲恩師　開玩笑問：有帶鞭子嗎？

影／郭台銘回母校尋恩師　預言板橋國小再出一個首富

科技部參觀工具機展　體驗智慧製造與未來工廠新趨勢

慟！老翁見家門前「有遊民睡覺」　近看才知是獨子跳樓倒血泊

九旬失智老翁深夜迷途　龜山警方冒大雨寒夜護送返家

正妹女星開Vios撞樹爆頭慘死！　人夾車內「血沾滿椅墊」曾拍台電影身分曝光

員林未婚聯誼　媽媽代兒子「搶頭香」…男報名爆炸女僅9人

湯神發威狂砍39分　勇士宰金塊坐穩西區龍頭

雨衣太緊惹！阿金散步被綁成「鳳眼肉包」　網笑：畫面有聲音

HVL／沒有體育班仍維持年年前八　景美女排善用秘密武器

屏東百歲人瑞董聚　分享「定食定量」長壽祕訣

當選捐半薪！　陳筱諭：幫助選區內偏鄉弱勢國小幼童

去一趟醫院！人妻變了「我要離婚」怒吼抓狂　保生大帝突顯靈揮劍：鬼迎娶

高市出60警臨檢酒店！ 爆乳妹補妝 顧客嗨到一半超尷尬

財經熱門新聞

想要結清郵局帳戶　20日起免身..

薪酸！設計師做3份工卻只領2...

卡王換人當！台新登1月發卡王　..

郭台銘笑問國小恩師：有帶鞭子嗎..

郭董64年手帕不離身　自曝靠它..

成功好難？富豪們天天做這六件小..

新鮮人最想做這3行業　理、文組..

中鋼「鐵飯碗」徵才510人　起..

員工笑了　彰銀基層員工加薪5%

郭台銘再放回憶「遠足」舊照　1..

台商回流再添大咖　巨大砸50億..

郭台銘親自揭曉畢業合照　果然正..

「上班當天才知」國巨爆裁員　

離岸風電女力崛起　台灣比例遠高..

更多熱門

相關新聞

台大校園徵才開跑！台泥董座張安平現場親自解說　招手跨領域人才、砸重金培訓國際化MA　

雨再大也澆不熄應屆畢業生求才的熱情！台大校園徵才博覽會於今（9）日上午登場，傳產業當中最受矚目的水泥龍頭台泥企業團，徵才第一天就出動企業全員，包括外界關注的子公司台泥綠能、以及在台灣電池領域具領先地位的能元科技都首度加入徵才行列。而董事長張安平也親自到場與台泥MA學長姐們為現場的大學生解說台泥未來全球市場布局，他表示，台泥事業體橫跨12項產業領域，此次徵才也向AI、綠能、環保、機械、化工、管理、外語多領域人才招手，他表示：「人才是企業的骨幹，台泥不只是傳統產業，更是一個結合未來高科技的產業，希望每一位員工

和鑫徵才啟動「高階主管幕僚實習計畫」

東元集團招募300人　研發類月薪4.5萬元

影／「台泥學姊」蔡嘉瑩放棄當科技新貴　勇闖大陸當主管職位2級跳　年僅28歲管理近72名員工

中磊董事長王伯元親自領軍招募新血

讀者迴響

發燒話題

王金平 鄧紫棋 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 勝利染毒 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 王令麟 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 王令麟 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王令麟 邵庭 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

23歲千金爆乳開奧迪！網紅揭黑歷史

正妹控遭男撿屍　一夜激烈來4發

郭宗坤3字「打臉柯以柔」！

爸拗斷男嬰四肢　獄中悔悟遭判4年2月

辜莞允穿泳衣自拍！　脫褲掀暴動

女大生獻初夜　老闆跳樓自殺

結婚前夕目睹愛人死在病床　她冥婚與丈夫「超暖相遇」

減肥要吃澱粉！專家激推「8大好物」

國民小老婆露白皙辣腿　男粉暴動了

最大雨全台噴2天　13℃乾冷氣團接棒

韓國瑜參加婦女節活動遭嗆　尷尬下台

假失竊真詐保！惡男判1年半

男童破傷風住院57天　帳單2500萬元

好市多買2500牛菲力　媽拿去滷了

更多

最夯影音

更多

曬衣架的秘密！掛鉤、收納籃全包　4種「百變功能」讓你省錢又省空間

奶爸串通家人帶兒到台灣送驚喜　冒險搭機...老婆驚：你自己帶他？

《我們與惡的距離》主題曲！　 林宥嘉獻聲聽得我撕心肺裂

進口700萬賓士未掛牌路上跑 　落地4分鐘遭怪手砸成廢鐵

19歲愛子撞拖板車慘死父不求償 只要司機行善...兒給「聖筊」應允

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面