宏碁保障14個月徵電競新血　薪資水平名列上市櫃前5%

▲宏碁前進台大校園徵才。（圖／宏碁提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏碁（2353）今天（9日）在台大舉辦企業徵才博覽會，現場不僅展示Predator掠奪者電競產品，更直接開放Windows Mixed Reality射擊遊戲體驗，並祭出優於上市櫃前5%薪資水平，以及保障14個月的年薪，招募電競、AI、資安及其他不同領域的新血。

宏碁每年約祭出500名職缺，近年更積極前進校園徵才，今天在台大舉辦的企業徵才博覽會，現場除了企業介紹，更是開放投遞履歷，並在現場展示Predator掠奪者電競產品，也開放Windows Mixed Reality射擊遊戲體驗，希望招募到擁抱挑戰、適應力強、充滿熱情的年輕人才加入。

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宏碁今年的招募重點，包括實習生計劃及正式職缺，其中連續舉辦第五年的實習生計劃，除了提供具有競爭力的薪資外，實習生還能實際參與部門專案、體驗跨團隊溝通，希望幫助在學生，可以在宏碁找到適合自己的職場契機。

至於在正式職缺方面，宏碁希望招募包括電競、AI、資安及其他不同領域的新血，並在研發、產品經理、設計、行銷等不同職能開出多元職缺，更強調宏碁的薪資水平在上市上櫃公司中名列前5%，年薪保障14個月外，還視公司營運狀況及個人績效再發放目標獎金，提供具有競爭力的薪酬水平。

宏碁全球人資長林弘道今天特別到場參與開幕表示，宏碁的目標在建立一個「未來型企業」，透過多年在資通訊產業所建立的核心能力，延伸進入新的領域、新的藍海，一方面創造多元的成長引擎，另一方面，提供內部以及新進的人才，一個不斷創新、學習、自主發展的成長型舞台與企業文化。

林弘道指出，宏碁一直以來都相信唯有透過創新才能走向未來，目前除了繼續強化個人電腦產品之外，更積極投入電競生態圈的支持與培育，並在資訊安全、智慧零售、智慧交通、智慧醫療、智慧車輛等等，也都有相當的投入與成果，而宏碁正走在雙重轉型的路上，無論本業與新事業都充滿多元機會，期望新血可以加入一起為改變努力。

▲宏碁全球人資長林弘道。（圖／宏碁提供）