iOS12.2一組代碼洩密　間接證明7代iPod touch「無劉海」Apple新機

▲iOS 12.2程式代碼圖標「HLSipod2」，疑似外露最新第7代iPod touch消息。（圖／翻攝Johnathan Mitchell twitter@jaymit2090tx13）

財經中心／綜合報導

外媒報導有開發者從iOS 12.2 Beta 4 第四個測試版本中，發現一組隱藏在代碼中尚未識別的Apple icon圖標「HLSipod2」，對比先前 iPod touch 6 的代碼圖標「HLSipod」，疑似很可能就是新的第7代 iPod touch的iOS新品。

外媒techrader報導，外傳說蘋果2015年以來首次推出新款iPod touch消息很多年，而最近幾個月從一些圖標，確實有一個第7代的型號，並從iOS開發人員 Johnathan Mitchell 的個人推特爆料文，發現這個證據，而且從「HLSipod2」的圖標研判第7iPod touch，將捨棄邊框和主頁按鈕，也就是採用非實體的Home鍵與無劉海款式，全屏的設計策略會讓人聯想iPad專業版。

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▼第6代iPod touch。（圖／達志影像／美聯社）

由於距離上次Apple推出iPod touch產品已有4年之久，在外界皆認為第6代iPod touch應該已是末代產品時，近期又傳出將可能推出第7代iPod touch。

綜合外電報導指出，一名Steven Troughton-Smith的開發人員發現了「iPod9,1」型號，這可能意味著第7代iPod touch可能會沒有Face ID或Touch ID，就跟目前的iPod touch產品一樣，只能藉由密碼的方式來保護用戶隱私。

▼Apple。（圖／翻攝techradar）

有外媒指出，第7代iPod touch將可望擁有7吋螢幕；不過也有人認為，新iPod touch在外觀上可能會與前一代產品無異，僅會提升運算速度，並進一步支援未來的iOS軟體更新；另外，目前的iPod touch並不支援群組FaceTime功能，若真推出第7代iPod touch，將可望滿足用戶這一類的功能需求。

目前尚不清楚Apple何時才會推出第7代iPod touch產品，有媒體指出，此一產品將可能在今年的春季發表會上與9.7吋iPad、iPad mini 5一起現身；另外也有人認為，第7代iPod touch將會在今年9月的秋季發表會上，與新iPhone一同發佈。