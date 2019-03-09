台大校園徵才開跑！台泥董座張安平現場親自解說　招手跨領域人才、砸重金培訓國際化MA　



▲台泥台大校園徵才，董事長張安平與台泥MA合照。（圖／台泥提供）

記者劉姵呈／台北報導

雨再大也澆不熄應屆畢業生求才的熱情！台大校園徵才博覽會於今（9）日上午登場，傳產業當中最受矚目的水泥龍頭台泥企業團，徵才第一天就出動企業全員，包括外界關注的子公司台泥綠能、以及在台灣電池領域具領先地位的能元科技都首度加入徵才行列。而董事長張安平也親自到場與台泥MA學長姐們為現場的大學生解說台泥未來全球市場布局，他表示，台泥事業體橫跨12項產業領域，此次徵才也向AI、綠能、環保、機械、化工、管理、外語多領域人才招手，他表示：「人才是企業的骨幹，台泥不只是傳統產業，更是一個結合未來高科技的產業，希望每一位員工未來都有國際化的可能性。」

張安平今日親自出席攤位，為現場詢問的學生們解說，許多學生發現能夠與CEO直接對話，露出驚喜的表情，甚至有學生直接跟張安平問起台泥碳捕捉與廢棄物處理相關領域的發展與進程。水泥業給人一般印象就是會產生許多的廢棄物，但張安平說，企業對廢棄物的處理正在改變，甚至員工對的碳排放量的控制也會列入台泥的人才考核中。

而台泥集團近年加速國際化腳步及海外經營策略，將觸角伸至土耳其等歐洲國家，對於未來需要的人才特質，張安平特別提到，要具備「熱血」、「有思想」、「能創新」三項特質，對於人才招募的目標名額，他表示預計為幾百人，且他強調，台泥不僅是一個傳產企業，更是導入AI高科技在工業化的發展中，且不斷地在優化的過程。「現在有這麼多的廠房，也有許多無法掌握的事故會發生，但透過導入大數據，可以打破純人力的控管，優化產能。」

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他表示，台灣需要與國際接軌，目前台泥許多會議都是全英文的方式進行，台泥也正在走自己國際化的道路，更需要法語、葡萄牙文等各式人才。「台泥不只提供語言課程的訓練，資深人員甚至是公司出錢一對一教學，此外台泥特別重視文化，讓員工更接地氣，特別開設文化課程讓員工參與。」如此一來，台泥員工無論到每一個國家都能與當地做緊密聯繫與溝通。

▼台泥擴大徵求跨領域人才，董事長張安平親自解說台泥企業文化與全球市場布局。（圖／台泥提供）

而今年台泥徵才計畫也廣邀商管、電資、理工及外語科系跨領域菁英，包括國貿、企管、財務等MBA科系，以及資訊、資工、電機、機械、材料與化工等電資、理工專業背景，並將投注大量資源培育國際化專才，其中MA儲備幹部計畫首創和國際專業技能及語文機構、學校合作，依各領域打造專屬課程，將安排MA至國內或海外特訓，同步強化專業及外語能力，提升競爭力。

除此之外，除了表現好的員工有具競爭力之薪資、獎金制度與完善福利外，台泥更提供員工的直系親屬醫療補助、保險以及就學與教育補助，張安平表示，把台泥的員工視為家人，不僅是在職員工，即便是退休後的員工，也會提供協助。

張安平今日也首度度透露除了土耳其，台泥正在進行葡萄牙的新發展案，未來企業團將深耕歐洲中亞以此為基地，進軍非洲。張安平並且熱情的向現場媒體們介紹了剛加入台泥國際化行列、具有非洲經驗的法語系新同事與土耳其語同事。

▼台泥台大校園徵才攤位畫面。（圖／台泥提供）

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