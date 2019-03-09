　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

台大校園徵才開跑！台泥董座張安平現場親自解說　招手跨領域人才、砸重金培訓國際化MA　

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台泥台大校園徵才。（圖／台泥提供）
▲台泥台大校園徵才，董事長張安平與台泥MA合照。（圖／台泥提供）

記者劉姵呈／台北報導

雨再大也澆不熄應屆畢業生求才的熱情！台大校園徵才博覽會於今（9）日上午登場，傳產業當中最受矚目的水泥龍頭台泥企業團，徵才第一天就出動企業全員，包括外界關注的子公司台泥綠能、以及在台灣電池領域具領先地位的能元科技都首度加入徵才行列。而董事長張安平也親自到場與台泥MA學長姐們為現場的大學生解說台泥未來全球市場布局，他表示，台泥事業體橫跨12項產業領域，此次徵才也向AI、綠能、環保、機械、化工、管理、外語多領域人才招手，他表示：「人才是企業的骨幹，台泥不只是傳統產業，更是一個結合未來高科技的產業，希望每一位員工未來都有國際化的可能性。」

張安平今日親自出席攤位，為現場詢問的學生們解說，許多學生發現能夠與CEO直接對話，露出驚喜的表情，甚至有學生直接跟張安平問起台泥碳捕捉與廢棄物處理相關領域的發展與進程。水泥業給人一般印象就是會產生許多的廢棄物，但張安平說，企業對廢棄物的處理正在改變，甚至員工對的碳排放量的控制也會列入台泥的人才考核中。

而台泥集團近年加速國際化腳步及海外經營策略，將觸角伸至土耳其等歐洲國家，對於未來需要的人才特質，張安平特別提到，要具備「熱血」、「有思想」、「能創新」三項特質，對於人才招募的目標名額，他表示預計為幾百人，且他強調，台泥不僅是一個傳產企業，更是導入AI高科技在工業化的發展中，且不斷地在優化的過程。「現在有這麼多的廠房，也有許多無法掌握的事故會發生，但透過導入大數據，可以打破純人力的控管，優化產能。」

請繼續往下閱讀...

他表示，台灣需要與國際接軌，目前台泥許多會議都是全英文的方式進行，台泥也正在走自己國際化的道路，更需要法語、葡萄牙文等各式人才。「台泥不只提供語言課程的訓練，資深人員甚至是公司出錢一對一教學，此外台泥特別重視文化，讓員工更接地氣，特別開設文化課程讓員工參與。」如此一來，台泥員工無論到每一個國家都能與當地做緊密聯繫與溝通。

▼台泥擴大徵求跨領域人才，董事長張安平親自解說台泥企業文化與全球市場布局。（圖／台泥提供）▲▼台泥台大校園徵才。（圖／台泥提供）

而今年台泥徵才計畫也廣邀商管、電資、理工及外語科系跨領域菁英，包括國貿、企管、財務等MBA科系，以及資訊、資工、電機、機械、材料與化工等電資、理工專業背景，並將投注大量資源培育國際化專才，其中MA儲備幹部計畫首創和國際專業技能及語文機構、學校合作，依各領域打造專屬課程，將安排MA至國內或海外特訓，同步強化專業及外語能力，提升競爭力。

除此之外，除了表現好的員工有具競爭力之薪資、獎金制度與完善福利外，台泥更提供員工的直系親屬醫療補助、保險以及就學與教育補助，張安平表示，把台泥的員工視為家人，不僅是在職員工，即便是退休後的員工，也會提供協助。

張安平今日也首度度透露除了土耳其，台泥正在進行葡萄牙的新發展案，未來企業團將深耕歐洲中亞以此為基地，進軍非洲。張安平並且熱情的向現場媒體們介紹了剛加入台泥國際化行列、具有非洲經驗的法語系新同事與土耳其語同事。

▼台泥台大校園徵才攤位畫面。（圖／台泥提供） ▲▼台泥台大校園徵才。（圖／台泥提供）

《延伸閱讀》

影／「台泥學姊」蔡嘉瑩放棄當科技新貴　勇闖大陸當主管職位2級跳　年僅28歲管理近72名員工

好羨慕！台泥福利超優　員工最高年獎金可領10萬、直系親屬也有教育及醫療補助

ET快訊
夜闖廢棄眷村！直播主踏入「還願原型宅」..手立刻按他肩上
淡江大學女生宿舍有色狼！ 清大男「扮女裝」闖浴室偷拍
娶3000億賭王千金！小7歲未婚夫身家起底網驚：大學還沒畢業

關鍵字：台泥,校園徵才,台大校園徵才,傳產,水泥業,張安平

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

高收益債36年從未連續「負心」兩年　今年就強彈6%

影／「台泥學姊」蔡嘉瑩放棄當科技新貴　勇闖大陸當主管職位2級跳　年僅28歲管理近72名員工

歐美股殺聲隆隆！拖累台股「權軍覆沒」　終場下跌近70點收10,241點

美中警報解除！投資人勇於前進風險性資產　狂買這10檔股票型基金　

台大校園徵才開跑！台新金Richart助陣人潮踴躍　總座林維俊：MA年薪上百萬不是問題！

台大校園徵才開跑！台泥董座張安平現場親自解說　招手跨領域人才、砸重金培訓國際化MA　

台大校園徵才開跑！台新金Richart助陣人潮踴躍　總座林維俊：MA年薪上百萬不是問題！

張金鶚回嗆：4000萬買房哪算是豪宅　被扭曲為進場時機不可思議

郭台銘親自揭曉畢業合照　果然正如網友猜測

台大徵才博覽會　7大金控釋逾2.2萬職缺、科技人才搶手

曬衣架的秘密！掛鉤、收納籃全包　4種「百變功能」讓你省錢又省空間

奶爸串通家人帶兒到台灣送驚喜　冒險搭機...老婆驚：你自己帶他？

《我們與惡的距離》主題曲！　 林宥嘉獻聲聽得我撕心肺裂

進口700萬賓士未掛牌路上跑 　落地4分鐘遭怪手砸成廢鐵

19歲愛子撞拖板車慘死父不求償 只要司機行善...兒給「聖筊」應允

張智霖長太帥遭懷疑花心！　袁詠儀嗆：安全感應該是你給我的

鬼叫哥路上飆高音嚇傻蜜臀妹 轉身踢鐵板被強押「私刑」伺候

暖陪愛紗回日本「看她開心就幸福」　粉絲一看噴淚...是懷秋！

苗栗80歲婦違規闖馬路遭撞重傷　貨車司機：下雨天..根本沒發現

福斯小鋼砲狠撞賓士越野G63　結局超慘網心疼：車子撞房子

台大校園徵才開跑！台泥董座張安平現場親自解說　招手跨領域人才、砸重金培訓國際化MA　

台大校園徵才開跑！台新金Richart助陣人潮踴躍　總座林維俊：MA年薪上百萬不是問題！

張金鶚回嗆：4000萬買房哪算是豪宅　被扭曲為進場時機不可思議

郭台銘親自揭曉畢業合照　果然正如網友猜測

台大徵才博覽會　7大金控釋逾2.2萬職缺、科技人才搶手

郭台銘回板橋國小母校答謝90歲恩師　開玩笑問：有帶鞭子嗎？

影／郭台銘回母校尋恩師　預言板橋國小再出一個首富

科技部參觀工具機展　體驗智慧製造與未來工廠新趨勢

東京食品展落幕　臺灣道地美食供不應求

影／郭董64年手帕不離身　自曝靠它追到兩個老婆

「這群人」拋震撼彈：走出舒適圈！　宣布約滿…升格當老闆

哈登連40場飆25+　追平喬丹並列史上第4多

創造宜蘭好生活　植樹健走嘉年華活動

移動貨輪Vs停泊軍艦…寧陽艦左舷甲版塌陷　海軍：將求償

HVL／前國手簡佳慧任教練也在調整　內湖退景美拿第五

「450億股神」徐楓帥兒爆死會了！　大眼正妹女友遭起底

連珍羚柔道大獎賽封后　金牌挹注700分積分

古力娜扎穿白蕾絲洋裝像仙女　逛TORY BURCH快閃店假裝在度假

南下全力輔選！　盧秀燕大讚謝龍介：有情有義、會拚經濟的候選人

國民年金保險變革！擬開放領居留證外配、陸配納保

高市出60警臨檢酒店！ 爆乳妹補妝 顧客嗨到一半超尷尬

財經熱門新聞

想要結清郵局帳戶　20日起免身..

薪酸！設計師做3份工卻只領2...

卡王換人當！台新登1月發卡王　..

郭董64年手帕不離身　自曝靠它..

成功好難？富豪們天天做這六件小..

新鮮人最想做這3行業　理、文組..

郭台銘笑問國小恩師：有帶鞭子嗎..

中鋼「鐵飯碗」徵才510人　起..

員工笑了　彰銀基層員工加薪5%

郭台銘再放回憶「遠足」舊照　1..

台商回流再添大咖　巨大砸50億..

「上班當天才知」國巨爆裁員　

離岸風電女力崛起　台灣比例遠高..

郭台銘親自揭曉畢業合照　果然正..

更多熱門

相關新聞

台大校園徵才開跑！台新金Richart助陣人潮踴躍　總座林維俊：MA年薪上百萬不是問題！

即便今天「天公不做美」，但今（9）日上午台大校園徵才博覽會的學生仍不減熱情，尤其在金融區攤位，仍然擠滿了冒雨撐傘、踴躍詢問想捧「金飯碗」的準畢業生。台新金（2887）旗下台新銀行今年也再度派出當家吉祥物Richart狗布偶在攤位前招攬學生，由總經理林維俊率多位中、高階主管親臨活動現場與求職青年學子互動，對於學子們所提出的各項提問逐一詳實說明，展現十足的親和力。而台新金此次預計招募800位應屆畢業生，特別歡迎跨領域人才，攤位前吸引不少學生詢問。

和鑫徵才啟動「高階主管幕僚實習計畫」

東元集團招募300人　研發類月薪4.5萬元

影／「台泥學姊」蔡嘉瑩放棄當科技新貴　勇闖大陸當主管職位2級跳　年僅28歲管理近72名員工

中磊董事長王伯元親自領軍招募新血

讀者迴響

發燒話題

王金平 鄧紫棋 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 勝利染毒 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 王令麟 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 王令麟 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王令麟 邵庭 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

23歲千金爆乳開奧迪！網紅揭黑歷史

正妹控遭男撿屍　一夜激烈來4發

郭宗坤3字「打臉柯以柔」！

爸拗斷男嬰四肢　獄中悔悟遭判4年2月

辜莞允穿泳衣自拍！　脫褲掀暴動

女大生獻初夜　老闆跳樓自殺

結婚前夕目睹愛人死在病床　她冥婚與丈夫「超暖相遇」

國民小老婆露白皙辣腿　男粉暴動了

最大雨全台噴2天　13℃乾冷氣團接棒

韓國瑜參加婦女節活動遭嗆　尷尬下台

減肥要吃澱粉！專家激推「8大好物」

假失竊真詐保！惡男判1年半

男童破傷風住院57天　帳單2500萬元

好市多買2500牛菲力　媽拿去滷了

更多

最夯影音

更多

曬衣架的秘密！掛鉤、收納籃全包　4種「百變功能」讓你省錢又省空間

奶爸串通家人帶兒到台灣送驚喜　冒險搭機...老婆驚：你自己帶他？

《我們與惡的距離》主題曲！　 林宥嘉獻聲聽得我撕心肺裂

進口700萬賓士未掛牌路上跑 　落地4分鐘遭怪手砸成廢鐵

19歲愛子撞拖板車慘死父不求償 只要司機行善...兒給「聖筊」應允

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面