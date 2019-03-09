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台大校園徵才開跑！台新金Richart助陣人潮踴躍　總座林維俊：MA年薪上百萬不是問題！

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▲▼今（9）日台大舉辦校園徵才博覽會，台新金控旗下台新銀行派出可愛的Richart狗布偶，總經理林維俊與台大校長管中閔、台新MA夥伴們合照。（圖／記者劉姵呈攝）
▲今（9）日台大舉辦校園徵才博覽會，台新金控旗下台新銀行派出吉祥物Richart吸引學生拍照，總經理林維俊也率領台新MA、中高階主管與學生互動。（圖／記者劉姵呈攝）

記者劉姵呈／台北報導

即便今天「天公不做美」，但今（9）日上午台大校園徵才博覽會的學生仍不減熱情，尤其在金融區攤位，仍然擠滿了冒雨撐傘、踴躍詢問想捧「金飯碗」的準畢業生。台新金（2887）旗下台新銀行今年也再度派出當家吉祥物Richart狗布偶在攤位前招攬學生，由總經理林維俊率多位中、高階主管親臨活動現場與求職青年學子互動，對於學子們所提出的各項提問逐一詳實說明，展現十足的親和力。而台新金此次預計招募800位應屆畢業生，特別歡迎跨領域人才，攤位前吸引不少學生詢問。

此次台新金徵才項目職位包括儲備幹部（MA）、法金助理客戶關係經理人（ARM）、儲備理財專員、消金業務、IT工程師、客服等人才，林維俊表示，今年的校園徵才活動，除了安排現場一對一的職涯諮詢及各項職務介紹外，更安排儲備菁英（MA）學長姊在現場與求職學生互動，特別是對希望加入MA的新鮮人面授求職技巧。

而特別是今年台新金也安排了高階主管親赴美國、日本、香港、中國大陸等地舉辦說明會並安排面試，首波海外徵才於1月底已在美國紐約展開，將積極爭取具海外生活經驗且有語言專長的人才加入台新的行列。

請繼續往下閱讀...

因應金融科技、大數據應用的發展趨勢，各金控積極人才，林維俊也表示，IT人才一直都是台新非常重視的人才，目前台新金控的員工總人數有8,800名，但光是IT部門就有400人；今年預計招募的800位名額當中，對於IT目標招募數字沒有設限，主要還是著重在人才的精進與培訓。而除了人才招募，林維俊也說數位帳戶Richart的市占率也是其中一個推動重點。

▲▼今（9）日台大舉辦校園徵才博覽會，台新金控旗下台新銀行派出可愛的Richart狗布偶，總經理林維俊與台大校長管中閔、台新MA夥伴們合照。（圖／記者劉姵呈攝）
▲今（9）日台大舉辦校園徵才博覽會，台新金控旗下台新銀行派出可愛的吉祥物Richart與學生們合照。（圖／記者劉姵呈攝）

而針對學生們最好奇的薪資待遇，林維俊說，當然MA表現好，進來之後可以通過培訓期，一年內就會有機會挑戰「年薪上百萬」，其他的薪資加分條件則要看是哪些方面的人才，給予的加薪水準就有差異。

林維俊說，MA本來就是一條「快速的超車道」，通常進來之後要培訓兩年才會成為正式MA，再經過公司輪派到各部門去輪調實習，下個階段就會進入「Advanced MA」就是所謂的基層主管，再來才是「AMA」過了以後才是中、高主管。他說，最快晉升的一個案例是一位目前在Richart部門的員工，就是一開始從MA爬升，花了5-6年的時間就當上處級中階主管。

今年台新金的校園徵才現場，可以看見許多學生也發問踴躍，互動熱絡，顯見金融科技擴大徵跨領域的人才，不僅打破只需要財金相關科系的求才框架，更打破過去銀行給人嚴謹的形象；而企業對人才的培訓與透明的升遷管道，更讓許多想捧「銀行金飯碗」的人趨之若鶩。

▲▼今（9）日台大舉辦校園徵才博覽會，台新金控旗下台新銀行派出可愛的Richart狗布偶，總經理林維俊與台大校長管中閔、台新MA夥伴們合照。（圖／記者劉姵呈攝）
▲台新金總經理林維俊（右）與台大校長管中閔（左）合照。（圖／記者劉姵呈攝）

▲▼今（9）日台大舉辦校園徵才博覽會，台新金控旗下台新銀行派出可愛的Richart狗布偶，總經理林維俊與台大校長管中閔、台新MA夥伴們合照。（圖／記者劉姵呈攝）
▲台新金今年預計招募800名人才，攤位前吸引許多冒雨前往詢問的學生。（圖／記者劉姵呈攝）

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關鍵字：台新金,台大校園徵才,金融科技,徵才,銀行徵才,林維俊,Richart

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