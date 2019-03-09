郭台銘親自揭曉畢業合照　果然正如網友猜測

▲鴻海董事長郭台銘回母校板橋國小參訪智慧教室。（圖／記者林敬旻攝）

記者姚惠茹／新北報導

鴻海（2317）董事長郭台銘今天（9日）回到母校參加板橋國小120週年校慶，捐贈由美國引入的最新一代智慧教室，不僅前往智慧教室觀看學生使用狀況，並親自透過大看板揭曉日前在臉書發布的畢業大合照中，到底哪一個是郭董本人，結果正如多數網友猜測，就是第4排右邊數來第6個。

為了打造智慧的學校教育，郭董今天受邀回到母校參加120週年校慶，在典禮中分享小時候的回憶，並以榮譽校友的身份獲頒紀念座，同時捐贈北美最新教育現場使用的智慧教室相關配套軟硬體，以SMART Board互動白板搭配雲端平台及相關STEAM教育工具包，搭配捐贈SHARP 2合1 PC平板電腦，完成大小屏互動體驗，建立「鴻海教育生活解決方案」的示範基地。

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▲鴻海董事長郭台銘親自圈出答案，原來從第4排右邊數來第6個就是郭董本人。（圖／翻攝郭台銘臉書）

郭台銘日前在臉書放上自己就讀板橋國小時，創校第58屆的六年一班大合照，還要讓網友們猜猜到底哪一個才是他，並透露將在板橋國小120週年校慶當天公布答案，果然在校慶大會之後，郭台銘前往智慧教室，觀看學生實際使用智慧教室的情況，就親自揭曉答案。

郭董表示，兩週前重新看到這張照片的時候，自己也想了一下當年站在哪裡，然後也給自己的三個小孩來認，結果是被兒子認出，並在板橋國小120週年校慶的今天，郭董親自圈出答案，原來從第4排右邊數來第6個就是郭董本人，也正如多數臉書網友猜測。

▲鴻海董事長郭台銘與新北市長侯友宜一同參訪智慧教室。（圖／記者林敬旻攝）

同時，鴻海表示，這間智慧教室不僅可在一般科目實現以學生為主體的翻轉學習，更可以在課程中快速加入富有參與性，以及動手體驗的學習活動，進而啟發學童對資訊科技的興趣，目前已建置完成一間全功能的智慧教室，後續共會完成三間，整體捐贈金額約新台幣1000萬元。

此外，鴻海還捐贈由蘇文鈺老師開發的「Program The World」不插電教材，讓缺乏電子設備的學生或低年級不希望太早接觸電子用品的學童也能建立編程觀念，以及交大校友學生團隊所開發的程式學習「海霸」桌遊，還有葉丙成老師的PAGAMO平台等，透過寓教於樂的教學方式提升學生的學習動機。