　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

郭台銘親自揭曉畢業合照　果然正如網友猜測

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼鴻海董事長郭台銘回母校板橋國小，與新北市長侯友宜一同參訪智慧教室。（圖／記者林敬旻攝）

▲鴻海董事長郭台銘回母校板橋國小參訪智慧教室。（圖／記者林敬旻攝）

記者姚惠茹／新北報導

鴻海（2317）董事長郭台銘今天（9日）回到母校參加板橋國小120週年校慶，捐贈由美國引入的最新一代智慧教室，不僅前往智慧教室觀看學生使用狀況，並親自透過大看板揭曉日前在臉書發布的畢業大合照中，到底哪一個是郭董本人，結果正如多數網友猜測，就是第4排右邊數來第6個。

為了打造智慧的學校教育，郭董今天受邀回到母校參加120週年校慶，在典禮中分享小時候的回憶，並以榮譽校友的身份獲頒紀念座，同時捐贈北美最新教育現場使用的智慧教室相關配套軟硬體，以SMART Board互動白板搭配雲端平台及相關STEAM教育工具包，搭配捐贈SHARP 2合1 PC平板電腦，完成大小屏互動體驗，建立「鴻海教育生活解決方案」的示範基地。

請繼續往下閱讀...

郭台銘秀小學照片。（圖／翻攝自Facebook／郭台銘）

▲鴻海董事長郭台銘親自圈出答案，原來從第4排右邊數來第6個就是郭董本人。（圖／翻攝郭台銘臉書）

郭台銘日前在臉書放上自己就讀板橋國小時，創校第58屆的六年一班大合照，還要讓網友們猜猜到底哪一個才是他，並透露將在板橋國小120週年校慶當天公布答案，果然在校慶大會之後，郭台銘前往智慧教室，觀看學生實際使用智慧教室的情況，就親自揭曉答案。

郭董表示，兩週前重新看到這張照片的時候，自己也想了一下當年站在哪裡，然後也給自己的三個小孩來認，結果是被兒子認出，並在板橋國小120週年校慶的今天，郭董親自圈出答案，原來從第4排右邊數來第6個就是郭董本人，也正如多數臉書網友猜測。

▲▼鴻海董事長郭台銘回母校板橋國小，與新北市長侯友宜一同參訪智慧教室。（圖／記者林敬旻攝）

▲鴻海董事長郭台銘與新北市長侯友宜一同參訪智慧教室。（圖／記者林敬旻攝）

同時，鴻海表示，這間智慧教室不僅可在一般科目實現以學生為主體的翻轉學習，更可以在課程中快速加入富有參與性，以及動手體驗的學習活動，進而啟發學童對資訊科技的興趣，目前已建置完成一間全功能的智慧教室，後續共會完成三間，整體捐贈金額約新台幣1000萬元。

此外，鴻海還捐贈由蘇文鈺老師開發的「Program The World」不插電教材，讓缺乏電子設備的學生或低年級不希望太早接觸電子用品的學童也能建立編程觀念，以及交大校友學生團隊所開發的程式學習「海霸」桌遊，還有葉丙成老師的PAGAMO平台等，透過寓教於樂的教學方式提升學生的學習動機。

ET快訊
夜闖廢棄眷村！直播主踏入「還願原型宅」..手立刻按他肩上
淡江大學女生宿舍有色狼！ 清大男「扮女裝」闖浴室偷拍
娶3000億賭王千金！小7歲未婚夫身家起底網驚：大學還沒畢業

關鍵字：鴻海,郭台銘,永齡基金會,板橋國小,智慧教室

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

iOS12.2一組代碼洩密　間接證明7代iPod touch「無劉海」Apple新機亮相

台大校園徵才開跑！台泥董座張安平現場親自解說　招手跨領域人才、砸重金培訓國際化MA　

台大校園徵才開跑！台新金Richart助陣人潮踴躍　總座林維俊：MA年薪上百萬不是問題！

張金鶚回嗆：4000萬買房哪算是豪宅　被扭曲為進場時機不可思議

郭台銘親自揭曉畢業合照　果然正如網友猜測

台大徵才博覽會　7大金控釋逾2.2萬職缺、科技人才搶手

郭台銘回板橋國小母校答謝90歲恩師　開玩笑問：有帶鞭子嗎？

影／郭台銘回母校尋恩師　預言板橋國小再出一個首富

科技部參觀工具機展　體驗智慧製造與未來工廠新趨勢

東京食品展落幕　臺灣道地美食供不應求

曬衣架的秘密！掛鉤、收納籃全包　4種「百變功能」讓你省錢又省空間

奶爸串通家人帶兒到台灣送驚喜　冒險搭機...老婆驚：你自己帶他？

《我們與惡的距離》主題曲！　 林宥嘉獻聲聽得我撕心肺裂

進口700萬賓士未掛牌路上跑 　落地4分鐘遭怪手砸成廢鐵

19歲愛子撞拖板車慘死父不求償 只要司機行善...兒給「聖筊」應允

張智霖長太帥遭懷疑花心！　袁詠儀嗆：安全感應該是你給我的

鬼叫哥路上飆高音嚇傻蜜臀妹 轉身踢鐵板被強押「私刑」伺候

暖陪愛紗回日本「看她開心就幸福」　粉絲一看噴淚...是懷秋！

苗栗80歲婦違規闖馬路遭撞重傷　貨車司機：下雨天..根本沒發現

福斯小鋼砲狠撞賓士越野G63　結局超慘網心疼：車子撞房子

iOS12.2一組代碼洩密　間接證明7代iPod touch「無劉海」Apple新機亮相

台大校園徵才開跑！台泥董座張安平現場親自解說　招手跨領域人才、砸重金培訓國際化MA　

台大校園徵才開跑！台新金Richart助陣人潮踴躍　總座林維俊：MA年薪上百萬不是問題！

張金鶚回嗆：4000萬買房哪算是豪宅　被扭曲為進場時機不可思議

郭台銘親自揭曉畢業合照　果然正如網友猜測

台大徵才博覽會　7大金控釋逾2.2萬職缺、科技人才搶手

郭台銘回板橋國小母校答謝90歲恩師　開玩笑問：有帶鞭子嗎？

影／郭台銘回母校尋恩師　預言板橋國小再出一個首富

科技部參觀工具機展　體驗智慧製造與未來工廠新趨勢

東京食品展落幕　臺灣道地美食供不應求

北市高中職博覽會登場　 69校設攤讓學生體驗技職「彩妝、電競、烹飪」

iOS12.2一組代碼洩密　間接證明7代iPod touch「無劉海」Apple新機亮相

好聽話！媽一喊妹妹乖乖「看鏡頭」...網卻笑翻：長大是人才

這群人深夜拋震撼彈！　宣布「大消息」：走出舒適圈

哈登連40場飆25+　追平喬丹並列史上第4多

創造宜蘭好生活　植樹健走嘉年華活動

移動貨輪Vs停泊軍艦…寧陽艦左舷甲版塌陷　海軍：將求償

HVL／前國手簡佳慧任教練也在調整　內湖女排退景美拿第五

「450億股神」徐楓帥兒爆死會了！　大眼正妹女友遭起底

連珍羚柔道大獎賽封后　金牌挹注700分積分

高市出60警臨檢酒店！ 爆乳妹補妝 顧客嗨到一半超尷尬

財經熱門新聞

想要結清郵局帳戶　20日起免身..

薪酸！設計師做3份工卻只領2...

卡王換人當！台新登1月發卡王　..

郭董64年手帕不離身　自曝靠它..

成功好難？富豪們天天做這六件小..

新鮮人最想做這3行業　理、文組..

郭台銘笑問國小恩師：有帶鞭子嗎..

中鋼「鐵飯碗」徵才510人　起..

員工笑了　彰銀基層員工加薪5%

郭台銘再放回憶「遠足」舊照　1..

台商回流再添大咖　巨大砸50億..

「上班當天才知」國巨爆裁員　

離岸風電女力崛起　台灣比例遠高..

郭台銘親自揭曉畢業合照　果然正..

更多熱門

相關新聞

郭台銘笑問國小恩師：有帶鞭子嗎？

鴻海（2317）董事長郭台銘今天（9日）回到母校參加板橋國小120週年校慶，捐贈由美國引入的最新一代智慧教室，而在看見90歲班導陳耀宗時笑容滿面，握著恩師雙手請安問好，並還對老師開玩笑說「有帶鞭子嗎」。

郭台銘回母校預言板橋國小再出一個首富

郭董64年手帕不離身　自曝靠它追到兩個老婆

創近4年半新低　鴻海2月營收月減35.9%

郭台銘再放回憶「遠足」舊照　1950vs.2019娛樂大不同

讀者迴響

發燒話題

王金平 鄧紫棋 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 勝利染毒 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 王令麟 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 王令麟 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王令麟 邵庭 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

23歲千金爆乳開奧迪！網紅揭黑歷史

正妹控遭男撿屍　一夜激烈來4發

郭宗坤3字「打臉柯以柔」！

爸拗斷男嬰四肢　獄中悔悟遭判4年2月

辜莞允穿泳衣自拍！　脫褲掀暴動

女大生獻初夜　老闆跳樓自殺

結婚前夕目睹愛人死在病床　她冥婚與丈夫「超暖相遇」

國民小老婆露白皙辣腿　男粉暴動了

最大雨全台噴2天　13℃乾冷氣團接棒

韓國瑜參加婦女節活動遭嗆　尷尬下台

減肥要吃澱粉！專家激推「8大好物」

假失竊真詐保！惡男判1年半

男童破傷風住院57天　帳單2500萬元

好市多買2500牛菲力　媽拿去滷了

更多

最夯影音

更多

曬衣架的秘密！掛鉤、收納籃全包　4種「百變功能」讓你省錢又省空間

奶爸串通家人帶兒到台灣送驚喜　冒險搭機...老婆驚：你自己帶他？

《我們與惡的距離》主題曲！　 林宥嘉獻聲聽得我撕心肺裂

進口700萬賓士未掛牌路上跑 　落地4分鐘遭怪手砸成廢鐵

19歲愛子撞拖板車慘死父不求償 只要司機行善...兒給「聖筊」應允

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面