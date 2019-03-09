郭台銘回板橋國小母校答謝90歲恩師　開玩笑問：有帶鞭子嗎？

▲鴻海董事長郭台銘回母校板橋國小，向恩師敬禮。（圖／記者林敬旻攝）

財經中心／綜合報導

鴻海（2317）董事長郭台銘今天（9日）回到母校參加板橋國小120週年校慶，捐贈由美國引入的最新一代智慧教室，而在看見90歲班導陳耀宗時笑容滿面，握著恩師雙手請安問好，並還對老師開玩笑說「有帶鞭子嗎」。

板橋國小今天舉辦120週年校慶，邀請到大學長郭台銘回母校，而郭董更是兩天前就在臉書分享，自己是板橋國小創校第58屆、光復後第17屆的六年一班學生，當年的班導師陳耀宗老師如今已90多歲，校方今天也特別邀請班導師回來，郭董更是在致詞時代表全班同學，向老師敬禮表達感謝之意。

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板橋國小校長林義祥提到，郭董十分重感情，一直在找尋國小的恩師，終於透過學校的幫助，找到如今90多歲的班導師陳耀宗老師，而且郭董還說如果老師不方便回校，要親自去宜蘭探視，可以說是飲水思源的實踐者。

郭董表示，自己在板橋出生長大，板橋國小更是教育自己的地方，並特別跟學弟妹分享兩個「育我」，談到第一個「育我」就是教育自己怎麼做人，並舉例自己從5歲進板橋幼稚園，就隨身帶手帕，至今已經帶了64年沒有間斷，除了環保，還有很多用途，像是今天下雨可以遮雨，並提到自己的前後兩個太太都是靠手帕追到，這個好習慣就是學校給的教育。

郭董表示，第二個「育我」就是合群的生活，包括尊師重道，並感謝板橋國小校長找到自己五、六年級的導師-陳耀宗，而且過去校歌教導要尊敬老師，因此郭董也特別代表六年一班全班，向老師敬禮，尤其是對自己用最多鞭子的老師，因為老師一直鞭策自己，怎麼做一個對國家、對社會有用的人，鍛鍊自己如鐵的身心意志力，讓自己今天走出校門，可以在外面全世界闖蕩40多年。