影／郭台銘回母校尋恩師　預言板橋國小再出一個首富

<br>

記者姚惠茹／新北報導

鴻海（2317）董事長郭台銘今天（9日）回到母校參加板橋國小120週年校慶，捐贈由美國引入的最新一代智慧教室，談到自己在板橋國小受到良好的教育，並給予學弟妹三個肯定，包括未來國家一定是你們的、你們一定更健康長壽、你們一定會再出一個首富。

板橋國小今天舉辦120週年校慶，邀請到大學長郭台銘回母校，而郭董更是兩天前就在臉書分享，自己是板橋國小創校第58屆、光復後第17屆的六年一班學生，當年的班導師陳耀宗老師如今已90多歲，校方今天也特別邀請班導師回來，郭董更是在致詞時代表全班同學，向老師敬禮表達感謝之意。

請繼續往下閱讀...

▲鴻海董事長郭台銘回母校板橋國小，向恩師敬禮。（圖／記者林敬旻攝）

板橋國小校長林義祥表示，郭董是民國51年，板橋國小第58屆的畢業生，當年從黑白電視的旋轉鈕起家，現在領導的鴻海是世界頂尖的跨國企業，並譽為「企業界的成吉思汗」，但是郭董也有柔情的一面，像是旗下創立的永齡基金會，培訓2萬名以上的師資，照顧8萬名以上的學童，而且還把研發的教材，用公益的方式，釋出給全台灣，造福全台百萬名的學童受益。

林義祥更提到，郭董十分重感情，一直在找尋國小的恩師，終於透過學校的幫助，找到如今90多歲的班導師陳耀宗老師，而且郭董還說如果老師不方便回校，要親自去宜蘭探視，可以說是飲水思源的實踐者。

▲鴻海董事長郭台銘回母校板橋國小接受頒獎。（圖／記者林敬旻攝）

郭董也在致詞時提到，自己和現在的8個孫子和3個小孩，玩的完全不一樣，過去在板橋國小玩的是躲避球、彈珠、陀螺，兒子現在玩的是戰鬥陀螺，差別在有電和沒有電，真的是時代不一樣，就連娛樂生活也大不同。

最後郭董提到，板橋國小的校歌，不是唱的，而是砥礪我們的人生，並送給學弟妹三個肯定，郭董說，第一個肯定就是「未來國家一定是你們的」，第二個肯定是「你們一定會比我們的時代更健康、更長壽」，將來都有機會回來參加板橋國小150週年和200週年校慶，第三個肯定則是在你們之中，「一定會出一個台灣首富」，比郭台銘更厲害的企業家。

▲鴻海董事長郭台銘回母校板橋國小，捐贈智慧教室。（圖／記者林敬旻攝）