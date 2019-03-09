科技部參觀工具機展　體驗智慧製造與未來工廠新趨勢

▲科技部參觀工具機展，直接體驗並且了且未來智慧製造及工廠新趨勢。（圖／貿協提供）

財經中心／綜合報導

外貿協會與機械公會共同主辦2019年「台北國際工具機展(TIMTOS)」一連六天在台北世貿一、三館及南港展覽館1館、2館盛大展出，開展即吸引眾多國內外業者參觀。科技部長陳良基也在展覽期間參觀，親眼看到臺灣廠商朝向智慧製造發展並體驗未來工廠的新趨勢。

貿協表示，工業4.0與智慧化生產是目前國際工業、製造業的發展趨勢，並且「智慧機械」為我國政府規劃的五大創新產業之一，在政府與業界的推動下，國內工具機業者整合機器人、感測系統、大數據分析以及人工智慧(AI)、虛擬實境(VR)及擴增實境(AR)等高科技技術，從自動化機械邁向智慧化生產線，共同促進產業升級。

請繼續往下閱讀...

貿協指出，本屆TIMTOS以「工業4.0、智慧生產」為主軸，展出內容也與國際工業發展趨勢相呼應，包含航太及汽車等級的多軸加工機、智慧生產線以及智慧生產管理系統等，打造智慧工廠，提供全方位的數位化解決方案。

臺灣工具機以品質優良及價格合理聞名，吸引各國相關公協會與工商會組團來臺觀展採購，如新加坡精密工程科技協會(Singapore Precision Engineering &Technology Association, SPETA)表示，協會機械代理商認為臺灣工具機產品質優良、技術成熟、且售後服務好；馬來西亞檳城機械商會檳城機器廠商會(Penang Foundry & Engineering Industries Association, PENFEIA)亦表示，馬國精密零組件製造商供應給該國的外資半導體設備維修零組件，皆使用臺灣的工具機，並給予高度肯定。

▼科技部參觀工具機展，直接體驗並且了且未來智慧製造及工廠新趨勢。（圖／貿協提供）