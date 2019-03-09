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東京食品展落幕　臺灣道地美食供不應求

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▲▼東京食品展落幕，貿協統計，今年創造訂單7380萬美元的歷史新高商機。（圖／貿協提供）

▲東京食品展落幕，貿協統計，今年創造訂單7380萬美元的歷史新高商機。（圖／貿協提供）

財經中心／綜合報導

今年東京國際食品展臺灣館圓滿閉幕，四天展期造訪臺灣館計5,225位國際買主，促成商機7,380萬美元，再次刷新參展紀錄，展中並與農委會共同見證臺日水產品兩項簽約儀式。

外貿協會表示，東京國際食品展是亞洲最大規模的專業食品展，是臺灣廠商參與程度最高的海外展覽之一。這次食品展當中，促成旗山果菜運銷合作社和日本大型貿易公司Wismettac簽訂3年外銷合約：文鯕水產和日本UTIC及福一公司簽訂鮪魚及加工品的進口代理合約；宏益冷凍和日本RAS Super Fries簽訂臺灣鯛、鱸魚和櫻花蝦的進口合作意向書，總計超過20億台幣訂單。合計臺灣館大型合約及個別廠商，總接單量超過40億台幣。

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貿協還說，除了大型採購合作案，參展廠商同樣收獲豐富。近年來珍珠奶茶風行全球，多家臺灣珍珠奶原料攤位買主湧入，初次參展的皇翼，即獲得波蘭食品商青睞，預計下月至臺灣訪厰洽談後續事宜；多次參展的國哲公司買主應接不暇，其表示在中國有170家飲料連鎖店面的連鎖廠商，有意於大阪展店，對國哲公司珍奶原料表達採購興趣。才獲得Wismettac合約旗山果菜運銷合作社好彩頭不斷，展期間日本全國休息站的供應商表達採購意願，後續成果令人期待。以種植有機薑黃並第四年參展的芳揚行，以新產品薑黃機能飲料，受到韓國、日本、非洲等多國買主詢問。以豆奶產品為主的正康食品，去年展後獲得日本經營各國食材店的連鎖通路商兩個貨櫃的訂單，每月穩定出貨，今年度開發其他產品口味，依舊得到買主興趣。

貿協補充，日本是我國農產食品出口的第二大市場，去年臺灣農產食品的總出口額為54億美元，其中出口至日本主力農產食品為9.22億美元，較2017年成長18%，主要出口品項為冷凍水產、生鮮蔬果和花卉。今年東京展除了生鮮蔬果、臺式糕餅和原住民食品也大放異彩，為兩國食品貿易往來開拓了更多可能性。貿協秘書長葉明水在農委會記者會中表示，貿協、貿易局及農委會金三角攜手合作，結合各縣市拓展全球市場，將協助獲得Global GAP、東京奧運認證供應商，與日本進口商媒合洽談，亦將協助清真食品企業全力推動對日出口拓銷。

▼東京食品展落幕，貿協統計，今年創造訂單7380萬美元的歷史新高商機。（圖／貿協提供）

▲▼東京食品展落幕，貿協統計，今年創造訂單7380萬美元的歷史新高商機。（圖／貿協提供）

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關鍵字：外貿協會,東京食品展,貿協,農委會,商機

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