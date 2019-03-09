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郭台銘回板橋國小120週年校慶　2個「育我」勉勵學弟妹

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▲▼鴻海董事長郭台銘回母校板橋國小。（圖／記者林敬旻攝）

▲鴻海董事長郭台銘回母校板橋國小。（圖／記者林敬旻攝）

記者姚惠茹／新北報導

鴻海（2317）董事長郭台銘今天（9日）回到母校參加板橋國小120週年校慶，捐贈由美國引入的最新一代智慧教室，並談到自己在板橋國小受到良好的教育，包括影響自己64年來都有帶著手帕的第一個「育我」，還有合群生活的第二個「育我」，都要感謝學校和老師的鞭策。

郭台銘近日在臉書提到，今年是母校新北市板橋國小120週年紀念，當年的班導師陳耀宗老師如今已90多歲，同時不僅公開自己小時候的照片，還放上板橋國小創校第58屆、光復後第17屆的六年一班大合照，讓網友們猜猜到底哪一個才是他，引起網友熱烈討論。

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▲▼鴻海董事長郭台銘唱板橋國小校歌。（圖／記者林敬旻攝）

▲鴻海董事長郭台銘唱板橋國小校歌。（圖／記者林敬旻攝）

郭台銘談到自己十分懷念當年就讀板橋國小的時光，今天會來到120週年校慶，主要是源自20年前的約會，因為本來板橋國小100週年就有邀請郭董回母校，但是當時比較忙抽不出身，因此今年又接到邀請的時候，心想100週年沒有出席，如果120年再不接受邀請，下次回來就是150週年，自己正好100歲，所以特別趕回來參加。

郭董提到，昨天就特別趕回來跟老同學聚會，58年沒有見面，聚餐的時候，特別提到大家都忘記怎麼唱校歌，因此特別在寒舍，每人拿一張歌詞，認真地唱了三遍校歌，今天特別要來和學弟妹一起唱校歌，因為校歌有著深遠的教育意味。

郭董表示，自己在板橋出生長大，板橋國小更是教育自己的地方，並特別跟學弟妹分享兩個「育我」，談到第一個「育我」就是教育自己怎麼做人，並舉例自己從5歲進板橋幼稚園，就隨身帶手帕，至今已經帶了64年沒有間斷，除了環保，還有很多用途，像是今天下雨可以遮雨，並提到自己的前後兩個太太都是靠手帕追到，這個好習慣就是學校給的教育。

郭董表示，第二個「育我」就是合群的生活，包括尊師重道，並感謝板橋國小校長找到自己五、六年級的導師-陳耀宗，而且過去校歌教導要尊敬老師，因此郭董也特別代表六年一班全班，向老師敬禮，尤其是對自己用最多鞭子的老師，因為老師一直鞭策自己，怎麼做一個對國家、對社會有用的人，鍛鍊自己如鐵的身心意志力，讓自己今天走出校門，可以在外面全世界闖蕩40多年。

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關鍵字：鴻海,郭台銘,永齡基金會,板橋國小,智慧教室

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