寶可夢AR神作曝光！迷唇姐肉身擋計程車…網見卡比獸背影笑噴：這樣也行

▲《精靈寶可夢GO》（Pokémon GO）推出新功能「GO Snapshot」的AR實境技術。圖為迷唇姐遮擋計程車。（圖／「制服地圖」創辦人江舜智授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

生活中心／綜合報導

風靡全球的《精靈寶可夢GO》（Pokémon GO）以往都是抓寶時才能和寶可夢合照，今年2月底推出新功能「GO Snapshot」的AR+實境技術，讓玩家可以直接把珍藏的寶可夢放出來，在現場直接變換姿勢拍照。社群媒體上也開始有許多可愛寶可夢系列的有趣AR照，讓人會心一笑，紛紛留言轉載：「我也要出門拍照了！」

「制服地圖」網站創辦人、網路暱稱「紅色死神」的江舜智也是《精靈寶可夢GO》的忠實玩家，成為訓練家逾3年的時間，還自行架立寶可夢資訊網站「Pokemon-info」（臉書粉絲團：Pokémon-Info 寶可夢資訊站），提供其他寶友最新的消息。

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就在《精靈寶可夢GO》推出新功能「GO Snapshot」的AR實境技術，江舜智走在路上都忙著思考到底有什麼台灣美景可以和寶可夢做結合，於是他拍攝了一系列有趣的「寶可夢AR照」，分享在網路上讓網友們欣賞，例如卡比獸望向高鐵便當的專櫃、可達鴨在馬桶上貌似「大不出來」、迷唇姐阻擋正在馬路上的汽車等。

「以前拍穿著制服女生都會害羞，現在有免費的寶可夢模特兒任意調整姿勢，很方便啊！」江舜智喜歡攝影，也常分享心得：「我內心都有一個畫面，想著寶可夢如何跟背景搭配，拍照功能熟悉的話就不會花太多時間。」相關照片一出，也獲得多數網友紛紛留言：「這種攝影真的超厲害」、「寶可夢好好笑」、「我也想出門拍照了」、「真的是不會膩的遊戲欸」、「我也要叫神獸出來」、「推特上超多人分享」、「這樣也行」。

►更多「紅色死神」江舜智拍攝寶可夢AR相簿

▲卡比獸看著公車跑掉了，但也擠不上車啦。（圖／「制服地圖」創辦人江舜智授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲圖圖犬教大家如何在變電箱繪圖。（圖／「制服地圖」創辦人江舜智授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲金色「色違」鯉魚王準備被吃掉了。（圖／「制服地圖」創辦人江舜智授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲腕力進去健身房，出來變成了滿是肌肉的豪力。（圖／「制服地圖」創辦人江舜智授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲魔牆人偶是足球守門員。（圖／「制服地圖」創辦人江舜智授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲卡比獸看著高鐵便當專櫃的背影。（圖／「制服地圖」創辦人江舜智授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲大舌頭舔舔。（圖／「制服地圖」創辦人江舜智授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲凱西坐在按摩椅上休息。（圖／「制服地圖」創辦人江舜智授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲鐮刀盔像是岩石上的霸主。（圖／「制服地圖」創辦人江舜智授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲可達鴨上馬桶貌似「大不出來」。（圖／「制服地圖」創辦人江舜智授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）