　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

新鮮人最想投入這3大行業　理科生期望薪資破38K、文組生僅27K

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

大學,畢業,新鮮人（圖／視覺中國CFP）

▲調查顯示，高達7成2的應屆畢業生表示，會直接投入就業市場。（示意圖／視覺中國CFP）

記者紀佳妘／台北報導

校園徵才活動陸續開跑，不少今年應屆畢業生已摩拳擦掌，希望能夠找到一份好的工作。根據人力銀行調查，新鮮人最想投入3大行業，包括科技業、工商服務業以及教育業；調查也發現，今年新鮮人平均期待薪資為3萬2015元。

根據1111人力銀行「2019新鮮人求職意向調查」，在今年應屆畢業的新鮮人當中，有72.5%的受訪者，在畢業後要立即投入就業市場，另有11.2%選擇創業，比起去年大幅增加7.2個百分點。

請繼續往下閱讀...

▲▼金融,投資,鈔票,1000元,消費。（圖／記者張一中攝）

▲調查發現，今年新鮮人期待薪資平均落在3萬2015元，比去年減少1038元。（示意圖／記者張一中攝）

1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華表示，有意投入創業的畢業生比例，近年來呈現三級跳的增加趨勢，從教育部到各大專院校，都積極鼓勵學生創業、舉辦創業競賽，並投入資源育成，加上網路募資平台興起，有想法願意付諸實現的青年學子可以透過募資得到創業的第一桶金，都讓創業的門檻不再高不可攀。

調查顯示，今年新鮮人最想投入的產業以「資訊／科技業」居冠，緊追在後的是以金融業為主的「工商業服務業」，以及教育業；調查也發現，在選擇理想中的幸福企業時，新鮮人最重視的條件有4種，包括員工福利優於勞基法、工作環境氣氛佳、固定加薪以及薪水優於同業。

至於新鮮人的期待薪資部分，今年的平均期待薪資為3萬2015元，比去年少了1038元，進一步以學群做交叉分析，期待薪資最高的是數理化學群3萬8750元，最低的則是文史哲學群只有2萬7500元，對於未來薪資的期待值相差逾萬元。

ET快訊
國民小老婆高中畢業！「15cm激短裙」露白皙辣腿粉絲暴動
獨／張書豪分手了！正妹女友「我也會找到幸福」
林志玲44歲歪成「蛇精臉」！網看傻認不出來：女神崩壞

關鍵字：1111,人力銀行,新鮮人,薪資,李大華,畢業,薪水,科技業,金融業

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

兩性同工不同酬！　女生月薪平均要加6299元才會追上男生

4成4上班族想當網紅拚百萬年薪　電玩直播主月工作30小時8萬入袋

金豬年職場開運風水必看！　上班族最忌諱坐這裡、最愛戴它身上

上班族開工最想對老闆說的10句話　「可以不要再加班嗎？」才排第8

你的學校上榜了嗎？2019企業最愛大學排行出爐　台大、中原蟬聯冠軍

過年9天至少花3.5萬！　上班族荷包大失血紅包預算12374元

你領到了嗎？逾8成上班族有領年終獎金　平均4.2萬入袋

870萬上班族春節想賺外快　5大熱門打工..「年貨大街銷售人員」才排第3

10大創業最短命行業出爐　踩到3紅海地雷最短18天就陣亡

上班族參加尾牙「只想好好吃飯」　最討厭5大橋段..上台表演才排第4

曬衣架的秘密！掛鉤、收納籃全包　4種「百變功能」讓你省錢又省空間

奶爸串通家人帶兒到台灣送驚喜　冒險搭機...老婆驚：你自己帶他？

進口700萬賓士未掛牌路上跑 　落地4分鐘遭怪手砸成廢鐵

張智霖長太帥遭懷疑花心！　袁詠儀嗆：安全感應該是你給我的

19歲愛子撞拖板車慘死父不求償 只要司機行善...兒給「聖筊」應允

鬼叫哥路上飆高音嚇傻蜜臀妹 轉身踢鐵板被強押「私刑」伺候

苗栗80歲婦違規闖馬路遭撞重傷　貨車司機：下雨天..根本沒發現

福斯小鋼砲狠撞賓士越野G63　結局超慘網心疼：車子撞房子

暖陪愛紗回日本「看她開心就幸福」　粉絲一看噴淚...是懷秋！

《我們與惡的距離》主題曲！　 林宥嘉獻聲聽得我撕心肺裂

科技部參觀工具機展　體驗智慧製造與未來工廠新趨勢

東京食品展落幕　臺灣道地美食供不應求

郭台銘回板橋國小120週年校慶　2個「育我」勉勵學弟妹

郵局2700萬儲戶注意了　20日起結清銷戶免身分證放寬到6萬元

新鮮人最想投入這3大行業　理科生期望薪資破38K、文組生僅27K

辣媽設計師做「三份工」卻只領2.6萬　拚命接案每月多賺2萬求溫飽

宇瞻七大應用營收比重上看4成　DRAM第2季趕底

資料可攜　凱基銀、證開數位帳戶身分認證互通

韓國瑜要推高雄自貿區　陳美伶：全台應成為一個自貿區

5G世代台灣傳播產業還沒準備好？呂學錦：先解決黨政軍問題

無座乘客佔滿親子車廂！媽媽硬起來反遭「車長18字霸凌」　台鐵道歉了

陸工商業電費2019年再發10％優惠　每度僅2.92元

男舞者踩空跌落「頭部重擊昏迷」　警攜AED趕赴救回命

批蔡英文年改不聰明　馬英九：敢對軍公教下手、對勞工不敢

「警察撂法語」幫助外國女背包客　她讚：台灣最美風景是人

科技部參觀工具機展　體驗智慧製造與未來工廠新趨勢

民進黨提公投與大選脫鉤　孫大千：真是一群噁心的大人

辣模婚禮「激吻男友人」嬌喊好嗨！　新郎綠光罩頂還被嗆：有什麼好計較

韓流顯學！蘇貞昌9人影像團隊　助蔡英文政權保衛空戰

東京食品展落幕　臺灣道地美食供不應求

高雄長腿辣妹騎樓摔倒斷腿骨痛炸　凶器曝光竟是「綠豆湯」

財經熱門新聞

想要結清郵局帳戶　20日起免身..

卡王換人當！台新登1月發卡王　..

薪酸！設計師做3份工卻只領2...

成功好難？富豪們天天做這六件小..

郭台銘回母校校慶　2個「育我」..

中鋼「鐵飯碗」徵才510人　起..

新鮮人最想做這3行業　理、文組..

台商回流再添大咖　巨大砸50億..

員工笑了　彰銀基層員工加薪5%

郭台銘再放回憶「遠足」舊照　1..

「上班當天才知」國巨爆裁員　

宇瞻攻七大應用　DRAM第2季..

4月1日起　轉帳500元以下每..

離岸風電女力崛起　台灣比例遠高..

更多熱門

相關新聞

國民小老婆露白皙辣腿　男粉暴動了

日本網路社群上最近流傳一則消息，一名澀谷系女高中生辣妹開心拿著畢業證書拍照，甜美外貌搭配美麗的露齒笑，「15cm激短裙」也順而露出白皙美腿，讓許多男網友都藏不住喜悅大喊：「小桃子終於18歲了！合法了！」原來這名女高中生就是日本大勢美少女模特兒伊藤桃桃（伊藤桃々），光是抖音就有37萬人追蹤、Instagram上也有26萬人粉絲。

陸職場男女收入差距拉大！

婦女節　陸女力薪資待提升

公平待客10原則　銀行保險股票都用得到

Google薪資不足者　男多於女

讀者迴響

發燒話題

王金平 鄧紫棋 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 勝利染毒 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 王令麟 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 王令麟 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王令麟 邵庭 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

正妹控遭男撿屍　一夜激烈來4發

郭宗坤3字「打臉柯以柔」！

23歲千金爆乳開奧迪！網紅揭黑歷史

辜莞允穿泳衣自拍！　脫褲掀暴動

女大生獻初夜　老闆跳樓自殺

爸拗斷男嬰四肢　獄中悔悟遭判4年2月

最大雨全台噴2天　13℃乾冷氣團接棒

結婚前夕目睹愛人死在病床　她冥婚與丈夫「超暖相遇」

韓國瑜參加婦女節活動遭嗆　尷尬下台

男童破傷風住院57天　帳單2500萬元

好市多買2500牛菲力　媽拿去滷了

「薯條哥」突開車門！蔡阿嘎怒飆國罵

假失竊真詐保！惡男判1年半

她亂拜地基主！竟召孤魂野鬼回家

年花24萬「喝茶」他笑太傻！網反推爆

更多

最夯影音

更多

曬衣架的秘密！掛鉤、收納籃全包　4種「百變功能」讓你省錢又省空間

奶爸串通家人帶兒到台灣送驚喜　冒險搭機...老婆驚：你自己帶他？

進口700萬賓士未掛牌路上跑 　落地4分鐘遭怪手砸成廢鐵

張智霖長太帥遭懷疑花心！　袁詠儀嗆：安全感應該是你給我的

19歲愛子撞拖板車慘死父不求償 只要司機行善...兒給「聖筊」應允

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面