新鮮人最想投入這3大行業　理科生期望薪資破38K、文組生僅27K

▲調查顯示，高達7成2的應屆畢業生表示，會直接投入就業市場。（示意圖／視覺中國CFP）

記者紀佳妘／台北報導

校園徵才活動陸續開跑，不少今年應屆畢業生已摩拳擦掌，希望能夠找到一份好的工作。根據人力銀行調查，新鮮人最想投入3大行業，包括科技業、工商服務業以及教育業；調查也發現，今年新鮮人平均期待薪資為3萬2015元。

根據1111人力銀行「2019新鮮人求職意向調查」，在今年應屆畢業的新鮮人當中，有72.5%的受訪者，在畢業後要立即投入就業市場，另有11.2%選擇創業，比起去年大幅增加7.2個百分點。

請繼續往下閱讀...

▲調查發現，今年新鮮人期待薪資平均落在3萬2015元，比去年減少1038元。（示意圖／記者張一中攝）

1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華表示，有意投入創業的畢業生比例，近年來呈現三級跳的增加趨勢，從教育部到各大專院校，都積極鼓勵學生創業、舉辦創業競賽，並投入資源育成，加上網路募資平台興起，有想法願意付諸實現的青年學子可以透過募資得到創業的第一桶金，都讓創業的門檻不再高不可攀。

調查顯示，今年新鮮人最想投入的產業以「資訊／科技業」居冠，緊追在後的是以金融業為主的「工商業服務業」，以及教育業；調查也發現，在選擇理想中的幸福企業時，新鮮人最重視的條件有4種，包括員工福利優於勞基法、工作環境氣氛佳、固定加薪以及薪水優於同業。

至於新鮮人的期待薪資部分，今年的平均期待薪資為3萬2015元，比去年少了1038元，進一步以學群做交叉分析，期待薪資最高的是數理化學群3萬8750元，最低的則是文史哲學群只有2萬7500元，對於未來薪資的期待值相差逾萬元。