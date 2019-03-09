辣媽設計師做「三份工」卻只領2.6萬　拚命接案每月多賺2萬求溫飽

▲辣媽設計師一個人做3份工作，月收入才26K，老闆卻只願意加薪200元留才，最後無奈離職走人。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

「房貸1萬5、小孩學雜費2萬5、一家四口餐費2萬，還有孝親費等固定支出，零零總總加起來每個月基本開銷就要8萬塊」，辣媽設計師細數經濟重擔，一個人做3份工，月收入才2萬6000元，老闆卻只願意加薪200元留才，無奈只好轉職，如今拚命接案補貼家用。

輕鬆就能畫出探照管的設計圖，今年33歲的Ava擁有10年的設計師的經歷，不過過去7年的時間，讓她相當有感觸，當時在旅館當設計師，還得身兼公司行政總務及採購，月薪卻只有26K，扣掉勞健保只剩25K不到，因此向老闆爭取加薪，不料老闆就是畫大餅，多留2年一樣沒調薪，甚至每次談到加薪，老闆總有說不完的理由搪塞，一下說景氣不好，一下又說沒有陸客等藉口推託，最後決定轉職，沒想到薪水反而越跳越爛。

請繼續往下閱讀...

▲她擁有10多年的設計經歷，成功轉職當起平面設計師，薪水也跟著突破30K。（示意圖／記者張一中攝）

「國內設計圈彷彿很缺人，但薪水卻不願給高一些」，21歲就當母親的Ava看到另一半收入不穩定，為籌兩子教育費，產後急上工，卻收支不平衡，看到調薪200元的薪資條，讓她傻眼地說「不如說共體時艱，不如不要加了」，所以下班、休假拚命接案，才能勉強溫飽。

Ava為補貼家用對於接案來者不拒，像是競選小物設計、文宣看板DM、美編，就連一個只賺0.2元的禮品包裝等家庭代工也曾做過，甚至努力瘦身當外拍麻豆，一個月多攢2萬塊，但忙到沒日沒夜，長期用眼過度導致飛蚊症，身體開始亮紅燈。

不過，她憑著10多年的設計資歷，目前轉職當平面設計師，薪水也跟著提升到36K，成功為自己加薪，同時也積極節流，Ava透露自己的省錢妙招，平常會加入一些二手社團，並努力克制慾望，大多穿二手衣或親友牌，一口氣省下上千元的治裝費，目前只希望能夠盡快還清房貸負債。