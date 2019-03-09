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台大徵才博覽會　7大金控釋逾2.2萬職缺、科技人才搶手

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▲▼今（9）日台大舉辦校園徵才博覽會，即使下著大雨，一大早仍然可以看見在金融區攤位擠滿準畢業生。（圖／記者劉姵呈攝）

▲今（9）日台大舉辦校園徵才博覽會，即使下著大雨，一大早仍然可以看見在金融區攤位擠滿準畢業生。（圖／記者劉姵呈攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

各大金控已啟動新年度的徵才計劃，其中最受矚目也是兵家必爭之地的活動，莫過是每年在台灣大學舉辦的徵才博覽會，今年台大校園徵才博覽會今天(9日)登場，多家大型民營金控都開設攤位，雖然下著大雨，但仍吸引眾多準畢業生到金融攤位，多家金控總經理更親自出馬招募，7家大型金控共釋出2萬2600個職缺。

今天台大校園徵才博覽會上，包括國泰金控總經理李長庚、富邦金總經理韓蔚廷、台新金總經理林維俊、新光金總經理黃敏義等，都現身攤位親自招募人才。今年招募最多人的是富邦金，預計招募6800人，中信金、國泰金也都釋出5000個職缺，新光金預計今年招募4000人，台新金將招募800人，玉山金、元大金都將招募500人。

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台新金總經理林維俊表示，今年的校園徵才將招募800位應屆畢業生，職位包括儲備幹部(MA)、法金助理客戶關係經理人(ARM)、儲備理財專員、消金業務、IT工程師、客服等。

今年台新金在現場除了安排現場一對一的職涯諮詢及各項職務介紹外，更安排儲備菁英(MA)學長姊在現場與求職學生互動，特別是對希望加入MA的新鮮人面授求職技巧。

林維俊也表示，今年台新金預計在全台各大專院校舉辦超過50場的大型徵才活動，首站是今天台大校園徵才博覽會，接著將深入政治大學、成功大學、清華大學、中山大學、中央大學、中正大學、中興大學等各校。

▲▼今（9）日台大舉辦校園徵才博覽會，台新金控旗下台新銀行派出可愛的Richart狗布偶，總經理林維俊與台大校長管中閔、台新MA夥伴們合照。（圖／記者劉姵呈攝）

▲台大校園徵才博覽會，台新金總經理林維俊親自到攤位招募準畢業生，旗下台新銀行也派出可愛的Richart狗布偶。（圖／記者劉姵呈攝）

國泰金今年校園徵才攤位罕見設在科技區，和台積電、英業達、宏碁等台灣頂尖科技公司並列，象徵全力招募科技人才。科技區打造成如同「Apple Store」般，具有科技、數位、簡潔風格的打卡熱點，且全面使用數位行動載具介紹職缺，主打無紙化徵才。

國泰金控總經理李長庚今天出現在攤位，他表示，國泰第一次將攤位改到科技區，就是要宣告集團數位轉型的決心，國泰金今年要招募5000個職缺，重點包括數位科技、儲備幹部、客戶顧問、財務精算、管理企劃，共計38項職缺；其中數位科技職缺就包含20項，希望同學能了解金融巨擎也可以也是節奏快速、充滿創新能量的科技公司。

李長庚指出，國泰金目前的數位暨數據發展中心（簡稱數數發中心），團隊成員都是來自科技或金融領域的年輕人才，平均不到30歲，數數發中心目前已快速擴增逾200人，徵求資工、資管等理工技術、資料科學、大數據分析等相關科系的專才加入。

另外，國泰今年也將招募3類的儲備幹部，包含「GMA金融策略家（金控）」、「CMA亞洲銀行家（銀行）」與「CIM投資金融家（人壽）」。

▲▼今（9）日台大舉辦校園徵才博覽會，即使下著大雨，一大早仍然可以看見在金融區攤位擠滿準畢業生。（圖／記者劉姵呈攝）

▲台大校園徵才博覽會，國泰金攤位前擠滿人。（圖／記者劉姵呈攝）

富邦金今年人才招募數量創下新高，預計將注入6800名新血，是目前民營金控中最多的，且將招募60名儲備幹部，職缺將不僅限於台灣，富邦在上海的華一銀行，以及在廈門的富邦財險。

今天富邦金控總經理韓蔚廷、富邦金控人資長陳昭如出現在徵才攤位，跟求職者面對面交流，富邦金的MA學長姐也在現場提供諮詢服務。

中信金今年預計徵才5000人，今天也參加台大校園徵才博覽會，積極延攬金融業務、洗錢防制、資訊科技、數據AI等各領域優秀人才。

中信銀行全球人力資源處處長羅宏瑜今天出席徵才攤位，以自身經歷指引青年學子做出合適的職涯選擇，現場也設置「FinFace For Future」趣味遊戲，參加者可透過人臉掃描技術，掌握金融人才的樣貌，領略數位科技如何融入集團的各項業務。

而為因應日新月異的金融產業型態，今年中信金更放寬服裝規範，只要沒有重要對外會議，非營業單位的同仁還可穿牛仔褲、T恤、球鞋上班，鼓勵同仁在彈性自在的工作環境中，將創意落實為具體可行的方案。

羅宏瑜也預告，由高階主管及MA學長姊主講的MA校園巡迴說明會，本月會陸續於中山大學、成功大學、政治大學、臺灣大學、中信金融管理學院登場。

新光金今年預計招聘4000人，今天校園徵才博覽會上，總經理黃敏義表示，旗下各子公司將招募3000名外勤人員，並提供超過百位的數位金融資訊、行銷職缺，且將培訓50名儲備業務主管，與儲備幹部管理人才，內勤職缺則超過300個。除了傳統的金融、財務背景的人才外，也將進一步地網羅洗錢防制、資訊科技、數位金融、電商等跨界人才加入團隊。

元大金、玉山金今年也有參與台大校園徵才博覽會。元大金人資長張曉耕、元大銀行總經理莊有德等人今天現身徵才攤位，張曉耕表示，預計今年整體集團職員要淨增加500人，其中將招募20位儲備幹部(MA)；玉山金今年也預計徵才500人，包括50位儲備幹部(MA)與科技儲備幹部(TMA)。

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關鍵字：台大,徵才,徵才博覽會,金控

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