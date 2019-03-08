街友洗車「轉型」翻身！年收800萬　找他鍍膜車子得等2個月

圖文／鏡週刊

陳健中20歲就創業當老闆，開卡車收廢鐵，月收幾十萬元。但鐵價暴跌人生摔落谷底，破產、酗酒、流落街頭。

十多年前靠著洗車重回人生正軌，不甘心一個月只賺5、6萬元，還被奧客糟蹋，他抵押房契、借高利貸，砸了600萬元轉型鍍膜，現在年營收近800萬元，找他鍍膜車子得等2個月。去年他開放加盟，有人捧錢給他還不收，他說：「要跟我一樣走投無路、破釜沉舟才可以。」

人稱「中哥」的陳健中神情專注，拿著拋光機在價值千萬元的亮黃色法拉利458跑車上細心作業。「第一次接超跑時我狂抖，不敢讓其他人碰，自己完成。後來愈來愈多，看到沒感覺了啦！」這該是愛車人士的夢幻職業吧！不時摸到限量車款，「接過最貴的是2,000多萬元的勞斯萊斯，RR女神啊！」口吻稀鬆平常，但若出錯，代價很可怕，也難怪講話有些搞笑瘋癲的陳健中，進入工作狀態就變了個人。

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拋光結束，將藥劑倒在鍍膜背板（海綿材質），「我們都是3P作業。」這時他有心情開玩笑了，「塗上藥劑，後面2個人拿布跟著擦，避免不均勻。」之後把車送進紅外線烤箱，等膜定型再上2劑。程序不繁複但做工得細，整天下來3個人只能完成一台車。

中場休息，陳健中倒了一杯咖啡，找不到糖與奶精，「沒糖怎麼喝啦？」誇張地作勢摔杯，不是慣老闆的無理取鬧，是和員工笑鬧慣了，拒喝無糖飲料，他說：「人生已經夠苦了。」

1978年生，不過41歲，陳健中臉型削瘦，看起來有些滄桑。原來十多年前，他有過一段流落街頭的日子。父母健在、上頭有4個姊姊，備受寵愛的么兒會吃苦不是家庭因素，而是自己不會想。

「從小就不學好，也沒好好讀書，就是鴨蛋教主。」國中蹺課、抽菸、打群架，還像電影情節一樣拿水球往樓下砸，好死不死砸中訓導主任，換來大過一支加罰跪。「我還是有畢業啦！但證書是畢業典禮後，學校私下給我。」想到這些荒唐事，眼前的大叔笑得很樂。



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