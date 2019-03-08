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資料可攜　凱基銀、證開數位帳戶身分認證互通

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開發金合併萬泰銀 將共同徵才

▲客戶資料可攜是未來的趨勢，凱基銀行的網銀及行動銀行可開證券台股帳戶；證券電子交易帳戶也可申辦信用卡。(圖／資料照)

記者吳靜君／台北報導

開發金首創運用金融創新科技，打造集團客戶可雙向無縫申辦產品的數位橋樑！即日起凱基銀行客戶透過網路銀行及行動銀行，即可線上開立凱基證券台股帳戶；凱基證券電子交易戶亦可透過網路e指申辦凱基信用卡，兩項創新數位體驗皆無須填寫紙本文件。

凱基銀行及凱基證券的數位身分認證為「KGI inside」概念在開發金控內部落實的第一步，建立銀行、證券、壽險互通連結的數位橋樑。

請繼續往下閱讀...

開發金控創新金融處資深副總周郭傑表示，歐盟頒布支付服務指令第2版及通用資料保護規則法令，已成為金融機構打造「開放銀行(Open banking)」服務的依循架構，說明開放應用程式界面( API) 及客戶資料可攜是未來重要趨勢。凱基銀行及凱基證券運用既有數位信用卡及線上開戶的基礎，以API串接方式帶入客戶基本資料，並採用網銀登入動態密碼、或證券軟體憑證機制驗證，完成銀行及證券端的身份確認程序，在提供凱基客戶便利體驗的同時，亦能確保風險控管及個資保護安全無虞。

即日起凱基銀行客戶在官網、行動銀等申辦頁面登入網銀，並驗證一次性動態密碼後，簡單4步驟就能快速開立台股帳戶。凱基證券客戶則可透過全球快e網、隨身營業員等介面登入電子交易戶，在同意帶入證券資料及庫存餘額後，只需再填寫幾項欄位，即能快速完成凱基信用卡申辦，同時系統亦自動整合客戶在凱基證券庫存餘額，作為信用卡申請的財力證明，取代過往需上傳存摺影本或扣繳憑單等文件的不便。

周郭傑指出，有別於傳統金融機構在分行據點轉介客戶的作法，建立數位橋樑能更直接連結金融需求與服務，讓用戶申辦同一集團產品時，不再被當作「最熟悉的陌生人」，不論客戶申請凱基銀或凱基證商品，都能擁有「快速通關」般的申請體驗。

這項創新結合集團旗下數位通路與人員推廣，不僅使用響應式網頁設計，整合凱基銀行及證券各大數位入口，線下亦規劃面對面服務，凱基分行或分公司人員能夠利用QR Code提供掃描或以Line發送申辦連結，輕鬆引導客戶線上申辦，讓消費者感受到金融服務的溫度。

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關鍵字：凱基,行動銀行,凱基證,身分認證,API

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