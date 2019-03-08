韓國瑜要推高雄自貿區　陳美伶：全台應成為一個自貿區

▲國發會主委陳美伶。（圖／記者季相儒攝）

記者紀佳妘／台北報導

高雄市長韓國瑜日前拋出設立自由經濟示範區的議題，將對高雄未來發展有非常深遠的影響。國發會主委陳美伶今（8）日表示，高雄已是「自由貿易港區」，享有免關稅、物流方便等優惠措施，近期持續推動法規鬆綁，且是全國一致適用，認為「全國就應該是一個自貿區，不應該再去分」。

國發會主委陳美伶表示，台灣在2003年就有自由貿易港區，也就是「六港一空」，其中也包括基隆港、蘇澳港、台北港、台中港、高雄港、安平港及桃園航空城，並加入屏東農業生物園區，在這些地區享有免關稅、物流方便等優惠措施，因此如果韓國瑜若要的只是這些，這些優惠都已經有了。

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這次韓國瑜表態重推自由經濟示範區，陳美伶認為，2013年提出「自由經濟示範區法案」後，當時爭議很大，有可能會影響國內農產品出口，並引述農委會主委陳吉仲的說法，若在區域內都用進口原料加工後出口，國內反而就用不到，對農民來說，反而是一種傷害。

▲韓國瑜日前出席工商協進會理監會議，表態要重推自由經濟示範區。（圖／記者葉南州攝）

陳美伶進一步指出，當初該法案提出時，「幾乎每一個條文後面都是授權」，也就是很多條文都是以授權訂立子法的方式進行，相關單位無法了解法案所影響的層面，有太多不確定性，也讓法案「只是個骨架而已，完全沒有肉」，引發各界質疑聲浪，因此後來立院才喊卡。

陳美伶強調，目前是以全國性法規鬆綁的方式來做，「全國就應該是一個自貿區，不應該再去分」，讓台灣成為一個很好的投資環境，不管是物流、人才方面，甚至是資金部分，除了中央銀行總裁楊金龍提出要留意洗錢防制的問題之外，台灣本來就是一個開放經濟體。

此外，國發會近1年來持續推動法規鬆綁，包括外國專業人才延攬及僱用法、新經濟移民法草案等，目標都是希望吸引人才到台灣，以及排除投資障礙，迄今也已鬆綁了400多項法規，而且是全國一致適用。