防止摺疊桌意外傷人　標檢局要求加裝「自動囓合」功能並強制列檢

▲ 標檢局將訂新的摺疊桌檢驗標準。（圖／記者翁聖勳翻攝）

記者李瑞瑾／台北報導

今年一月中，嘉義發生一起摺疊桌夾死女童的意外，讓摺疊桌安全檢驗標準過於鬆懈的話題再度浮上檯面，經濟部標檢局也為此召集摺疊桌業者與專家學者，研議如何修改現有摺疊桌國家標準。

標檢局第三組第一科科長陳榮富表示，發生事件的摺疊桌符合目前安全裝置標準，但仍舊發生意外，因此就有專家學者建議採國際標準，加強現有的安全裝置規範，要求折疊桌加裝「自動囓合」功能，避免使用者忘記設置安全固定造成桌子突然疊合的意外。

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對於新的標準檢驗規定，陳榮富說昨天與會的折疊桌業者對於國家標準修改方向皆持正面態度，並表示技術上可以克服，只是售價會比較高，為保護消費者會要朝此方向努力改進。但因需要時間修改產品設計，因此業者希望政府給予2個月緩衝期；陳榮富說明，會給予業者時間調整設計，並且會在之後召開列檢說明會了解業者難處，避免傳統摺疊桌製造業者一夕斷了生計。

至於新標準實施時程方面，陳榮富說明，會在2個月內完成檢驗標準修改草案，預計在6月召開列檢說明會讓業者變更設計；之後預留2個月時間給業者改善設計並送冊，也會在期間內向WTO通報，若WTO會員國未有意見就會盡快實施，最快預計10月可將摺疊桌列為強制列檢項目。

而對於目前市面上的摺疊桌，陳榮富表示，會清查市面上的摺疊桌，將未符合目前標準檢驗規範（沒有安全裝置的折疊桌）下架，另外要求已加裝安全裝置的摺疊桌還要加註使用警語，以避免憾事再發生。