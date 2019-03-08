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郭台銘再放回憶「遠足」舊照　1950鐵皮機器人vs.2019凱比同學

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▲1950鐵皮機器人vs.2019凱比同學　郭台銘再放回憶「遠足」舊照。（圖／翻攝郭台銘臉書）

▲郭台銘臉書再放回憶「遠足」舊照。（圖／翻攝郭台銘臉書）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）董事長郭台銘臉書繼小學畢業照之後，今天（8日）再放上「遠足」照片，除了談到自己懷念小孩時的遠足記憶之外，同時提到1950年和2019年的小孩娛樂大不同，以前玩的東西是鐵皮機器人，現在則是真正的機器人，還放上「凱比同學」的照片對比。

郭董臉書昨天（7日）提到，今年是母校新北市板橋國小120週年紀念，當年的班導師陳耀宗老師如今已90多歲，同時不僅公開自己小時候的照片，還放上板橋國小創校第58屆、光復後第17屆的六年一班大合照，讓網友們猜猜到底哪一個才是他，而正確答案將在校慶當日公布。

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▲1950鐵皮機器人vs.2019凱比同學　郭台銘再放回憶「遠足」舊照。（圖／翻攝郭台銘臉書）

▲郭台銘臉書再放回憶「遠足」舊照。（圖／翻攝郭台銘臉書）

稍早，郭董臉書再放出回憶第二彈，主題為「時代大不同」，內容提到，當小孩的記憶最快樂就是和同學們一起去「遠足」，現在聽說叫做「戶外教學」；中和圓通寺是我記憶中小學去過最遠的地方，那隻大象不知道還在不在，而遠足時可以帶上豆皮壽司也很令人懷念。

同時，郭董臉書放出五張照片，左邊都為1950年的小孩玩的娛樂，右邊則為2019年小孩的娛樂生活，顯示69年來的「娛樂大不同」，其中第一張就是當年玩的是模型機器人，現在則是真正的機器人，還放上「凱比同學」的照片對比。

▲1950鐵皮機器人vs.2019凱比同學　郭台銘再放回憶「遠足」舊照。（圖／翻攝郭台銘臉書）

▲郭台銘臉書秀出1950年和2019年的娛樂生活大不同。（圖／翻攝郭台銘臉書）

郭董臉書表示，鴻海對於世界普及科技的應用，我想是佔有一席之地，以前的年代什麼都可以拿來玩，如果有個鐵皮機器人，那大概在同學中走路有風了，現在孩子的娛樂生活，家長都希望能賦予更多的教育意義，Before and After ，娛樂大不同見證我們科技的發展。

最後郭董表示，明天除了參與板橋國小校慶，基金會也將捐贈板橋國小，由美國引入的最新一代智慧教室，透過展演，大家就可以看到為了養成下一世紀的人才，美國的教育現場是如何改變的，並＃提到科技製造轉型科技服務以及八大生活全都大不同。

▲1950鐵皮機器人vs.2019凱比同學　郭台銘再放回憶「遠足」舊照。（圖／翻攝郭台銘臉書）

▲1950鐵皮機器人vs.2019凱比同學　郭台銘再放回憶「遠足」舊照。（圖／翻攝郭台銘臉書）

▲1950鐵皮機器人vs.2019凱比同學　郭台銘再放回憶「遠足」舊照。（圖／翻攝郭台銘臉書）

▲1950鐵皮機器人vs.2019凱比同學　郭台銘再放回憶「遠足」舊照。（圖／翻攝郭台銘臉書）

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關鍵字：鴻海,郭台銘,臉書,生活大不同,凱比同學

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