金融市場表現穩定　開發金前2月年成長逾1成

▲開發金今年前2月表現不錯。(圖／資料庫)

記者吳靜君／台北報導

開發金今(8)日公布二月份自結稅後獲利9.38億元，較1月的13.56億元，減少約4億元，累計1至2月稅後獲利22.94億元，較去年同期的20.56億元增長超過一成，每股稅後純益(EPS)為0.16元。發言人張立人表示，今年二月適逢農曆春節假期，交易天數減少影響證券業務營收表現，但整體金融資產評價仍受惠於資本市場表現而穩健增長。

今年2月份整體國際金融走勢相對穩定，開發金旗下凱基銀行獲利主要來自淨利息及手續費收入，稅後獲利3.06億元，累計1~2月稅後獲利6.79億元。凱基證券受到2月農曆春節假期交易天數減少影響，稅後獲利1.63億元，累計1至2月稅後獲利8.32億元，每股盈餘約0.26元。

請繼續往下閱讀...

中華開發資本上月營運持續受惠自有投資部位評價增長，稅後獲利4.23億元，累計1至2月稅後獲利7.66億元。中國人壽2月份稅後獲利9.71億元，累計1至2月稅後獲利17.47億元。

張立人表示，面臨區域衝突或國際貿易紛爭持續不確定因素，今年度全球經濟活動仍可能受到壓抑，影響相關業務營運動能。開發金控積極致力推動子公司合作與產品開發及銷售能力，深化客戶往來關係及競爭優勢，以提升長期穩定的獲利能力。近日首創運用金融創新科技，打造凱基銀行及凱基證券客戶可雙向無縫申辦產品之數位橋樑，該項數位身分認證為「KGI inside」概念在開發金控內部落實的第一步。

此外，開發金控積極求才，提前在去年12月展開儲備幹部(MA)的徵選作業，而為了招募年輕新秀，亦積極參與各校舉辦的企業徵才活動。3月9日舉辦的台灣大學徵才博覽會，將由開發金控與子公司高階主管及MA在會場直接分享金融業的未來及個人經驗予有志投身金融業的年輕朋友參考，並期待藉此號召新血。