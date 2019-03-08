培養科技女力　微軟婦女節領噶瑪蘭女孩體驗AI應用

▲台灣微軟與宜蘭大學合作，邀請蘭陽女中學生體驗貼近生活的AI應用。（圖／台灣微軟提供）

記者邱倢芯／綜合報導

為鼓勵女性培養對AI、程式設計等主題的興趣與能力，並將AI思維帶入各個專長領域中，台灣微軟特別於國際婦女節的今日與宜蘭大學合作，並邀請蘭陽女中學生親身體驗人臉辨識、AI「讀心術」及AI翻譯等貼近生活的AI應用，並透過Minecraft遊戲體驗程式設計概念。

台灣微軟認為，女性在改變世界未來樣貌的創新歷程中，扮演不可或缺的角色，例如世界上第一位程式設計師愛達 (Ada Lovelace)，就是一位徹底改寫電腦運算歷史的傑出女性。

請繼續往下閱讀...

但根據調查，女性在STEM領域(指稱四大項目：科學Science、技術Technology、工程Engineering、數學Math)的發展卻出現斷層。現今世界面臨大量AI人才缺口，更需要「AI女力」的投入。

台灣微軟認為同儕壓力、缺乏支持和標竿對象、及對STEM相關職業內容的誤解，是讓女性在科技領域無法全力發揮的三大原因。為解決上述問題、需從教育開始激發女性對STEM的認知與興趣，因此台灣微軟與宜蘭大學合作，在3月8日國際婦女節當天，邀請在地的蘭陽女中60餘位學生至宜蘭大學校園參加「Kavalan AI Girl」體驗活動，藉由微軟提供三項蘊藏AI技術的有趣應用，從最生活化的角度拉近高中學生與AI的距離，希望由興趣開始，逐步讓學生們成為改變世界未來面貌的「AI女力」。

另一方面，為了呼應婦女節主題，台灣微軟今年也於3月10日舉辦第五屆的「Coding Angels」科技女力工作坊，以AI為主軸，讓大專院校女學生在台灣微軟AI專家「手把手」的引導下，寫出具影像辨識、文字分析能力的應用程式；並透過與微軟女性主管、業界女性代表的對談，帶來更多元的職涯觀點與人才培訓機會，成為支持女學生未來朝向STEM領域發展的堅強後盾。