　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

培養科技女力　微軟婦女節領噶瑪蘭女孩體驗AI應用

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台灣微軟與宜蘭大學合作，邀請蘭陽女中學生體驗貼近生活的AI應用。（圖／台灣微軟提供）

▲台灣微軟與宜蘭大學合作，邀請蘭陽女中學生體驗貼近生活的AI應用。（圖／台灣微軟提供）

記者邱倢芯／綜合報導

為鼓勵女性培養對AI、程式設計等主題的興趣與能力，並將AI思維帶入各個專長領域中，台灣微軟特別於國際婦女節的今日與宜蘭大學合作，並邀請蘭陽女中學生親身體驗人臉辨識、AI「讀心術」及AI翻譯等貼近生活的AI應用，並透過Minecraft遊戲體驗程式設計概念。

台灣微軟認為，女性在改變世界未來樣貌的創新歷程中，扮演不可或缺的角色，例如世界上第一位程式設計師愛達 (Ada Lovelace)，就是一位徹底改寫電腦運算歷史的傑出女性。

請繼續往下閱讀...

但根據調查，女性在STEM領域(指稱四大項目：科學Science、技術Technology、工程Engineering、數學Math)的發展卻出現斷層。現今世界面臨大量AI人才缺口，更需要「AI女力」的投入。

台灣微軟認為同儕壓力、缺乏支持和標竿對象、及對STEM相關職業內容的誤解，是讓女性在科技領域無法全力發揮的三大原因。為解決上述問題、需從教育開始激發女性對STEM的認知與興趣，因此台灣微軟與宜蘭大學合作，在3月8日國際婦女節當天，邀請在地的蘭陽女中60餘位學生至宜蘭大學校園參加「Kavalan AI Girl」體驗活動，藉由微軟提供三項蘊藏AI技術的有趣應用，從最生活化的角度拉近高中學生與AI的距離，希望由興趣開始，逐步讓學生們成為改變世界未來面貌的「AI女力」。

另一方面，為了呼應婦女節主題，台灣微軟今年也於3月10日舉辦第五屆的「Coding Angels」科技女力工作坊，以AI為主軸，讓大專院校女學生在台灣微軟AI專家「手把手」的引導下，寫出具影像辨識、文字分析能力的應用程式；並透過與微軟女性主管、業界女性代表的對談，帶來更多元的職涯觀點與人才培訓機會，成為支持女學生未來朝向STEM領域發展的堅強後盾。

ET快訊
全英賽／戴資穎直落二擊退塞娜　挺進4強收下對戰13連勝
女大生為iPhone收4.6萬賣卵！術後呼吸困難　醫：隨時會
快訊／趙麗穎生了！　馮紹峰PO照報喜：家裡多了男子漢

關鍵字：科技女力,台灣微軟,AI

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

培養科技女力　微軟婦女節領噶瑪蘭女孩體驗AI應用

又有大咖台商回流！　巨大砸50億回台擴廠徵近300人

近距離參與經理人決策　和鑫徵才啟動「高階主管幕僚實習計畫」

中鋼公告第二季盤價　五大鋼品最高調漲490元

國巨2月營收31.01億元　創16個月新低

台達再下一城　砸27億收購美商LED廠Amerlux　

4月1日起　轉帳500元以下每天一次免手續費

2月CPI年增0.23%「溫和穩定」　雞蛋飆漲2成3最多

貿易戰談判協議曝光　謝金河：陸方不一定照單全收

影／日出茶太國際化佈局奏效　六角2月營收創新高

泰男海邊撿10KG「腥臭怪軟石」　友傻眼..是價值1500萬龍涎香

一家3口「水中陪產」全紀錄　女兒握媽手全程打氣超暖心！

7月大浪貓蜷縮6樓高外樑待救 勇男半身懸空「快狠準」神救援

沒蒸籠？吃貨姐拆燈罩煮螃蟹宴　辦公室吃帝王蟹同事樂翻：真香

法國媽訪臺北～喝珍奶、吃麵攤　狂戳雪花冰菜單喊：就是這個啦！

人工受孕、試管嬰兒都失敗...　夫妻求子5年成功產子全紀錄

為了30元...召20人到校外起衝突 國中屁孩深夜談判大亂鬥4送醫

任容萱見185cm帥男模開車一舉動　被電到害羞：好man喔！

張軒睿奶奶突然病逝　Selina淚崩：最終又跟他錯過了！

Selina揭和張軒睿10歲代溝　「認識你真好～」沒聽過好傻眼

培養科技女力　微軟婦女節領噶瑪蘭女孩體驗AI應用

又有大咖台商回流！　巨大砸50億回台擴廠徵近300人

近距離參與經理人決策　和鑫徵才啟動「高階主管幕僚實習計畫」

中鋼公告第二季盤價　五大鋼品最高調漲490元

國巨2月營收31.01億元　創16個月新低

台達再下一城　砸27億收購美商LED廠Amerlux　

4月1日起　轉帳500元以下每天一次免手續費

2月CPI年增0.23%「溫和穩定」　雞蛋飆漲2成3最多

貿易戰談判協議曝光　謝金河：陸方不一定照單全收

影／日出茶太國際化佈局奏效　六角2月營收創新高

蝦皮驚見小綠綠學測祕笈狂賣400多本　網看了跪拜強大又超值

遲到40分鐘又致詞很久　婦嗆「看電影好嗎」韓國瑜說抱歉

以姦殺女性為主題爆反彈 超變態電玩《強暴日》被下架

5G來了4G手機到底買不買？呂學錦：至少還可用10年

全英賽／戴資穎直落二擊退塞娜　收下對戰13連勝挺進4強

法拍車位被「偷賣」　兩招聰明探車位產權　

保障外企智慧財產權　王晨：外商投資法將取代「外資三法」

史上最亂警界人事第2波出爐　新北市警局長由陳檡文接任

又有冷氣團要來！全台濕3天再急凍「低溫探12℃」　最冷時間曝光

尤洛夫斯基率倫敦愛樂管絃樂團來台

高雄長腿辣妹騎樓摔倒斷腿骨痛炸　凶器曝光竟是「綠豆湯」

財經熱門新聞

卡王換人當！台新登1月發卡王　..

「上班當天才知」國巨爆裁員　

震撼！瑞薩要停工、裁員近千人　

中鋼「鐵飯碗」徵才510人　起..

4月1日起　轉帳500元以下每..

郭台銘PO小學照　一班79人猜..

55歲大嬸退休創業　易開罐年賣..

特斯拉大降價　公平會立案要查了

台灣人為何不愛用HTC？他妙回..

期權大屠殺慘賠40億　金管會開..

影／「台泥學姊」蔡嘉瑩放棄當科..

哈日族手刀快衝！日圓貶破0.2..

郵局不能領200元了！中獎發票..

慘！台股雙王領跌、電金傳一面倒..

更多熱門

相關新聞

清大開「人工智慧」學程　鼓勵女生加入

清華大學開設AI人工智慧學分學程，針對非理工學生開設19學分「應用基礎」，理工生則有21學分以上的「應用進階」學程。資工系主任王廷基說明，近年國內外大公司急需AI人才，這一波是「玩真的」，因此，清華資工系除了原本的「電子資訊組」及「資訊工程組」外，新設「人工智慧組」今年首度招收10名學生，培養前瞻的人工智慧與應用人才。

研華攜手超微　整合AI與嵌入式系統

張業遂：中國將加速發展AI

這個OO不存在！AI造圖網站激增

內政部AI智慧宅　免費體驗機器管家

讀者迴響

發燒話題

王金平 鄧紫棋 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 勝利染毒 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 王令麟 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 王令麟 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王令麟 邵庭 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

女大生獻初夜　老闆跳樓自殺

「薯條哥」突開車門！蔡阿嘎怒飆國罵

絕美女醫師仙氣逼人　台大實習捕獲柯P

國中妹「核彈腹痛」醫：有頭！結局綠爆

白富美「零用錢460萬」　媽媽還送她一條街

快訊／郭宗坤轉加護病房！最新病情曝光

婆婆不准她生「時辰未到會剋夫」

罹癌阿伯服大麻油2個月　腫瘤縮小

高雄舞廳臨檢　奶奶級小姐求饒：孫子會看到

夫買大麻救癌妻　開庭淚懺惹哭法官

閨蜜暖陪愛紗出國散心

護理師賺錢供讀書！他考上律師秒睡同業

摩鐵內三度拉K！女痙攣暴斃像中邪

1元「福田水餃」回高雄4個月熄燈

高鐵男女56秒離奇鑽外套　乘客全驚呆

更多

最夯影音

更多

泰男海邊撿10KG「腥臭怪軟石」　友傻眼..是價值1500萬龍涎香

一家3口「水中陪產」全紀錄　女兒握媽手全程打氣超暖心！

7月大浪貓蜷縮6樓高外樑待救 勇男半身懸空「快狠準」神救援

沒蒸籠？吃貨姐拆燈罩煮螃蟹宴　辦公室吃帝王蟹同事樂翻：真香

法國媽訪臺北～喝珍奶、吃麵攤　狂戳雪花冰菜單喊：就是這個啦！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面