又有大咖台商回流！　巨大砸50億回台擴廠徵近300人

▲在美中貿易戰、歐盟對電動自行車課徵反傾銷稅的雙重壓力下，巨大預計回台投資50億元。（圖／捷安特提供）

記者紀佳妘／台北報導

台商回流又添一樁，經濟部投資台灣事務所今（8）日召開「歡迎台商回台投資行動方案」第8次聯審會議，核准巨大機械申請案，總投資金額超過新台幣50億元，預估可創造台灣就業人數逾290人。

經濟部表示，巨大機械以GIANT（捷安特）、Liv（女性自行車品牌） 自創品牌行銷國際，目前全世界已有8座生產基地，產品多次榮獲創新大獎肯定。

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面對美中貿易戰高關稅與歐盟對電動自行車課徵反傾銷稅的雙重壓力，巨大決定在台灣進行研、產、銷三位一體結合的投資，除了調整部份產能，於台中大甲母廠擴建智能化產線，強化台灣自行車生產基地。

此外，巨大有意在台中科學園區興建營運暨研發總部新大樓，以及台中大甲建置自動化國際物流中心，總投資金額超過新台幣50億元，將可創造本國就業人數逾290人。

經濟部指出，台灣向來有「自行車王國」美譽，歷經多次危機不斷淬鍊轉型，現在仍穩居高級自行車輸出王國寶座。這次巨大機械將研發創新、品牌行銷等關鍵競爭優勢紮根台灣，將帶動上下游高階零組件，共同突破重圍開創新局。

「歡迎台商回台投資行動方案」實施已有2個多月的時間，迄今召開8次聯審會議，共有智邦、慶豐富、廣達、南六、崴立、宇隆、亞旭、迅得、銓寶、康普、台燿、巨大及1家未上市公司等13家廠商通過審查，總投資金額逾新台幣374億元，預估可創造本國就業人數超過4200人，目前尚有10家台商已排定聯審，超過30家正在評估申請，就連申請家數也持續增加中。