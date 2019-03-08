近距離參與經理人決策　和鑫徵才啟動「高階主管幕僚實習計畫」

▲和鑫光電董事長馬維欣。（圖／翻攝和鑫光電官網）

記者姚惠茹／台北報導

和鑫（3049）今天（8日）宣布將在3月9日台大校園徵才博覽會中，招募無框架的知識工作者，包括專業領域和整合行銷人才，同時啟動「高階主管幕僚實習計畫」，讓新鮮人有機會與高階經理人近距離接觸，增加職場歷練的機會。

和鑫光電近年來力拼轉型創新，聚焦觸控應用與TFT背板解決方案，將觸控分別應用於AMOLED與LCD顯示器等不同終端領域，除了精研科技技術外，同時將科技導入文創、餐飲與旅館產業，期許「HannsTouch家族」擴大集團版圖。

請繼續往下閱讀...

▲和鑫光電。（圖／翻攝和鑫光電官網）

和鑫表示，今年徵才瞄準具「無框架、敢於創新、願意勇敢追夢」特質的知識工作者，尤其是專業領域不再只限資工的AI人才、電子/電機/材料在3D觸控感應、生物辨識、軟性材料、機電整合人才、工業設計，而是更希望能招攬到整合行銷與文創等相關人才。

今年特別的是，和鑫宣布啟動「高階主管幕僚實習計畫」，預計將和大專院校合作，視個人專長遴選，分配至集團內部實習，讓新鮮人有機會與高階經理人近距離接觸，提供觀察並參與決策的平台，幫助職場新鮮人增加職場歷練。

和鑫光電董事長馬維欣表示，企業的成功，關鍵在於人才，若把「企」字上方的人拿掉，那便只剩下「止」，公司將不再進步，因此和鑫致力打造多元的職涯發展平台，提供更寬廣的發展管道，讓員工感受到「幸福企業，真實存在」。